Sodome et Gomorrhe : la météorite qui a dévasté une ville et pourrait avoir inspiré la légende

il y a une heure

Un jour, il y a environ 3 600 ans, les habitants d'une ancienne ville du Moyen-Orient, aujourd'hui appelée Tall el-Hammam, vaquaient à leurs occupations sans savoir qu'un rocher invisible et glacé s'approchait d'eux à une vitesse d'environ 61 000 kilomètres par heure.

L'explosion était environ 1 000 fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima.

Les vêtements et le bois s'enflamment immédiatement. Les épées, les lances, l'adobe et la poterie ont commencé à fondre.

Quelques secondes plus tard, une vague sismique massive a secoué la ville. Se déplaçant à environ 1 200 km/h, elle était plus puissante que la pire tornade jamais enregistrée.

Des vents mortels ont fouetté la ville, démolissant tous les bâtiments. Ils ont arraché les 12 mètres supérieurs du palais de quatre étages et ont jeté les décombres pêle-mêle dans la vallée voisine.

Aucune des 8 000 personnes ou animaux de la ville n'a survécu : leurs corps ont été déchiquetés et leurs os ont explosé en éclats.

Environ une minute plus tard, à 22 km à l'ouest de Tall el-Hammam, les vents de l'explosion ont atteint la ville biblique de Jéricho. Ses murs se sont effondrés et la ville a été réduite en cendres.

Elle a également consisté en des analyses détaillées de matériaux excavés par plus de deux douzaines de scientifiques dans dix États américains, ainsi qu'au Canada et en République tchèque.

Lorsque notre groupe a finalement publié les preuves récemment dans la revue Scientific Reports, les 21 co-auteurs comprenaient des archéologues, des géologues, des géochimistes, des géomorphologues, des minéralogistes, des paléobotanistes, des sédimentologues, des experts en impact cosmique et des médecins.

Tempête de feu sur la ville

Il y a des années, lorsque les archéologues ont examiné les fouilles de la ville en ruines, ils ont pu voir une couverture sombre et désordonnée d'environ 1,5 mètre d'épaisseur de charbon de bois, de cendres, d'adobe et de poterie fondus.

Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais cette couche n'a pas été causée par un volcan, un tremblement de terre ou une guerre. Rien de tout cela n'est capable de faire fondre le métal, l'adobe et la céramique.

Construit par des experts en impact, cet outil permet aux chercheurs d'estimer les nombreux détails d'un événement d'impact cosmique, sur la base d'autres événements d'impact et détonations nucléaires connus.

Le coupable de Tall el-Hammam était apparemment un petit astéroïde semblable à celui qui a abattu 80 millions d'arbres à Tunguska, en Russie, en 1908. Il aurait été une version beaucoup plus petite du rocher géant d'un kilomètre de large qui a poussé les dinosaures à l'extinction il y a 65 millions d'années.

Nous avions une cause possible. Maintenant, il nous fallait une preuve de ce qui s'est passé ce jour-là à Tall el-Hammam.

Trouver des "diamants" dans le sol

Sur le site se trouvent des grains de sable finement fracturés, appelés quartz impacté, qui ne se forment qu'à une pression de 725 000 livres par pouce carré (5 gigapascals) ; imaginez six chars militaires Abrams de 68 tonnes empilés sur votre pouce.

La couche de destruction contient également de minuscules diamonoïdes qui, comme leur nom l'indique, sont aussi durs que des diamants. Chacun est plus petit qu'un virus de la grippe.

Il semble que le bois et les plantes de la région aient été instantanément transformés en ce matériau semblable au diamant par les hautes pressions et températures de la boule de feu.

Des expériences avec des fours de laboratoire ont montré que la poterie bouillonnante et les briques crues de Tall el-Hammam se liquéfiaient à des températures supérieures à 1 500°C. C'est assez chaud pour faire fondre une voiture en quelques minutes.

La couche de destruction contient également des boules de matière fondue plus petites que les particules de poussière en suspension dans l'air. Appelées sphérules, elles sont constituées de fer et de sable vaporisés qui ont fondu à environ 1 590°C.

En outre, les surfaces des céramiques et du verre fondu sont parsemées de minuscules grains de métal fondu, notamment de l'iridium dont le point de fusion est de 2 466°C, du platine qui fond à 1 768°C et du silicate de zirconium à 1 540°C.

Sphérules faites de sable fondu (en haut à gauche), de plâtre de palais (en haut à droite) et de métal fondu (deux en bas). Malcolm LeCompte, CC BY-ND

L'ensemble de ces éléments montre que la hausse des températures dans la ville a été supérieure à celle des volcans, de la guerre et des incendies urbains normaux. Le seul processus naturel restant est un impact cosmique.

On retrouve les mêmes preuves sur les sites d'impact connus, tels que Tunguska et le cratère de Chicxulub, créé par l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures.

La raison pour laquelle la ville et plus de 100 autres colonies situées dans d'autres régions ont été abandonnées pendant plusieurs siècles après cette dévastation reste une énigme.

Des témoins ont-ils survécu à l'explosion ?

La Bible décrit la dévastation d'un centre urbain près de la mer Morte : des pierres et du feu tombent du ciel, plus d'une ville est détruite, une épaisse fumée s'élève des incendies et les habitants de la ville meurent.