Changement climatique : qu'est-ce que ça fait de vivre dans un endroit où il fait 50°C ?

il y a 34 minutes

La crise climatique n'est plus une préoccupation future. Dans de nombreuses régions du monde, elle a déjà commencé.

L'année 2021 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Des millions de personnes vivent avec des températures extrêmes, faisant face à une menace croissante d'inondations ou de feux de forêt. Ici, cinq personnes expliquent comment les températures extrêmes ont changé leur vie.

'Nous avons passé de nombreuses nuits blanches'

Shakeela Bano dispose souvent la literie de sa famille sur le toit de leur maison à un étage en Inde. Certaines nuits, il fait trop chaud pour dormir à l'intérieur. Le toit peut être trop chaud pour y marcher. "C'est très difficile", dit-elle. "Nous passons de nombreuses nuits sans sommeil".

Shakeela vit avec son mari, sa fille et ses trois petits-enfants dans une pièce sans fenêtre à Ahmedabad. Ils n'ont qu'un seul ventilateur de plafond pour les maintenir au frais.

Le changement climatique fait que de nombreuses villes indiennes atteignent aujourd'hui 50°C. Les zones densément peuplées sont particulièrement touchées par ce que l'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Des matériaux comme le béton piègent et diffusent la chaleur, ce qui fait grimper les températures. Et il n'y a pas de répit la nuit, quand la température peut encore augmenter.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Dans des maisons comme celle de Shakeela, les températures atteignent désormais 46°C. Elle a des vertiges à cause de la chaleur. Ses petits-enfants souffrent d'éruptions cutanées, d'épuisement dû à la chaleur et de diarrhée.

Les méthodes traditionnelles pour rester au frais, comme boire du babeurre et de l'eau citronnée, ne fonctionnent plus. Au lieu de cela, ils ont emprunté de l'argent pour peindre le toit de leur maison en blanc. Les surfaces blanches réfléchissent davantage la lumière du soleil et une couche de peinture blanche sur le toit peut faire baisser la température intérieure de 3 à 4 degrés.

Pour Shakeela, la différence est énorme : la pièce est plus fraîche et les enfants dorment mieux. "Il ne dormait pas de l'après-midi", dit-elle en montrant son petit-fils endormi. "Maintenant, il peut s'endormir paisiblement".

'Une chaleur de feu'

"Je viens d'un endroit où il fait chaud", dit Sidi Fadoua. Mais dans le nord de la Mauritanie, en Afrique de l'Ouest, il fait désormais trop chaud pour que de nombreuses personnes puissent vivre et travailler. La chaleur ici n'est pas une chaleur normale, dit-il. "C'est comme du feu".

Sidi, 44 ans, vit dans un petit village près du bord du Sahara. Il travaille comme mineur de sel dans les plaines voisines. Le travail est dur, et il est devenu plus difficile à mesure que la région se réchauffe en raison du changement climatique. "Nous ne pouvons pas supporter de telles températures", dit-il. "Nous ne sommes pas des machines".

Pour éviter les températures de plus de 45C en été, Sidi a commencé à travailler la nuit.

Les perspectives d'emploi sont rares. Ceux qui gagnaient autrefois leur vie en élevant du bétail ne peuvent plus le faire - il n'y a pas de plantes pour faire paître les moutons et les chèvres.

Alors, comme un nombre croissant de ses voisins, Sidi envisage d'émigrer vers la ville côtière de Nouadhibou, où la brise de l'océan garde la ville plus fraîche. Les habitants peuvent y faire du stop sur l'un des plus longs trains du monde, qui transporte le minerai de fer des mines voisines vers la côte.

"Les gens déménagent d'ici", explique Sidi. "Ils ne supportent plus la chaleur." Le trajet de 20 heures est dangereux. Les locaux peuvent s'asseoir sur le haut des wagons où ils sont exposés à la chaleur et au soleil pendant la journée, avant que les températures ne chutent jusqu'à frôler le gel la nuit.

À Nouadhibou, il espère trouver du travail dans le secteur de la pêche. La brise peut apporter du répit, mais comme de plus en plus de personnes fuient la chaleur du désert, les opportunités de travail sont plus difficiles à trouver. Sidi garde espoir.

'Comment éteindre un brasier ?'

Patrick Michell, chef de la Première Nation Kanaka Bar, a commencé à remarquer des changements inquiétants dans la forêt près de sa réserve en Colombie-Britannique, au Canada, il y a plus de trois décennies. Il y avait moins d'eau dans les rivières et les champignons avaient cessé de pousser.

Cet été, ses craintes se sont concrétisées. Une vague de chaleur s'est abattue sur l'Amérique du Nord. Le 29 juin, Lytton, sa ville natale, a battu des records en atteignant 49,6 °C. Le lendemain, sa femme lui a envoyé en message la photo d'un thermomètre affichant 53C. Une heure plus tard, sa ville était en feu.

Sa fille, Serena, enceinte de huit mois, s'est démenée pour faire monter ses enfants et ses animaux de compagnie dans la voiture : "Nous sommes partis avec les vêtements que nous avions sur le dos. Les flammes étaient hautes de trois étages et juste à côté de nous."

Patrick est revenu en courant pour voir s'il pouvait sauver la maison. Il avait grandi avec les feux de forêt. Mais comme le climat, les incendies avaient aussi changé. "Ce ne sont plus des feux de forêt, ce sont des brasiers", dit-il. "Comment éteindre un brasier ?"

Malgré les circonstances de la famille, Patrick voit ce qui s'est passé comme une opportunité : "Nous pouvons reconstruire Lytton pour l'environnement qui va arriver dans les 100 prochaines années. C'est décourageant, mais dans mon cœur, il y a cet optimisme."

'Quand j'étais enfant, ce n'était pas comme ça'

"Quand j'étais enfant, le temps n'était pas comme ça", dit Joy, qui vit dans le delta du Niger, au Nigeria. La région est l'une des plus polluées de la planète, et les jours et les nuits sont de plus en plus chauds.

Joy subvient aux besoins de sa famille en utilisant la chaleur des torchères pour sécher le tapioca et le vendre sur un marché local. "J'ai les cheveux courts", explique Joy, "car si je fais pousser mes cheveux longs, ils pourraient me brûler la tête si la torche change de direction ou explose".

Mais les torchères font partie du problème. Les compagnies pétrolières les utilisent pour brûler le gaz qui se dégage du sol lorsqu'elles forent pour trouver du pétrole. Les torchères, qui s'élèvent à 6 mètres de haut, sont une source importante d'émissions de CO2, qui contribuent au changement climatique.

Le changement climatique a eu un impact dévastateur ici, transformant des terres fertiles en déserts dans le nord, tandis que des inondations soudaines ont frappé le sud. Les gens ne se souviennent pas d'avoir connu des conditions météorologiques aussi extrêmes dans leur enfance.

"La plupart des gens ici ne sont pas assez bien informés pour expliquer pourquoi le climat change rapidement", explique Joy. "Mais nous nous méfions des torchères qui ne cessent de fonctionner". Elle souhaite que le gouvernement interdise le torchage du gaz, même si elle en dépend pour faire vivre sa famille.

Presque aucune des richesses pétrolières n'a été réinvestie au Nigeria, où 98 millions de personnes vivent dans la pauvreté. Cela inclut Joy et sa famille. Pour cinq jours de travail, ils font 4 £ de bénéfice.

Elle n'est pas optimiste quant à l'avenir. "Je pense que la vie [sur Terre] touche maintenant à sa fin."

'Cette chaleur n'est pas normale'

Il y a six ans, Om Naief a commencé à planter des arbres sur une parcelle de désert près d'une autoroute. Fonctionnaire à la retraite au Koweït, elle était préoccupée par les températures estivales de plus en plus rigoureuses et l'aggravation des tempêtes de poussière.

"J'ai parlé à des fonctionnaires. Ils m'ont tous dit qu'il était impossible de planter quoi que ce soit dans le sable", raconte-t-elle. "Ils ont dit que la terre était sablonneuse et que la température était trop élevée. Je voulais faire quelque chose qui étonnerait tout le monde."

Om vit au Moyen-Orient, qui se réchauffe plus rapidement que la majeure partie du monde. Le Koweït s'oriente vers des températures insupportables - il y fait régulièrement plus de 50C. Selon certaines prévisions, les températures moyennes augmenteront de 4 °C d'ici 2050. Pourtant, l'économie du Koweït est dominée par les exportations de combustibles fossiles.

Les deux parcelles plantées par Om sont modestes, mais elles servent un objectif. "Les arbres repoussent la poussière, éliminent la pollution, purifient l'air et font baisser les températures", explique-t-elle. Des hérissons et des lézards à queue épineuse fréquentent désormais le site. "Il y a de l'eau fraîche et de l'ombre. C'est une chose magnifique."

Certains Koweïtiens appellent désormais le gouvernement à planter une ceinture verte à grande échelle. Leur espoir commun est que le Koweït soit prêt à prendre position contre la crise climatique. Om dit qu'ils doivent protéger la terre et ne pas la laisser se dessécher.

"Cette chaleur n'est pas normale", conclut Om. "C'est la terre de nos pères. Nous devons lui rendre la pareille, car elle nous a beaucoup donné."