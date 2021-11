COP26 : les principaux dirigeants du monde promettent de mettre fin à la déforestation d'ici 2030

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les arbres sont souvent coupés pour créer des pâturages afin de satisfaire la faim de viande dans le monde.

Plus de 100 chefs d'Etat et de gouvernement promettent de mettre un terme à la déforestation d'ici à 2030, dans le cadre du premier accord majeur conclu lors du sommet sur le climat COP26.

Le Brésil, où des pans entiers de la forêt amazonienne sont abattus, figure parmi les signataires mardi.

L'engagement prévoit près de 19,2 milliards de dollars de fonds publics et privés.

Les experts saluent cette initiative, mais soulignent qu'un précédent accord conclu en 2014 n'a pas réussi à ralentir la déforestation et que les engagements doivent être respectés.

L'abattage des arbres contribue au changement climatique car il appauvrit les forêts qui absorbent de grandes quantités de CO2, un gaz à effet de serre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui accueille la réunion mondiale à Glasgow, affirme que "plus de dirigeants que jamais" - 110 au total - ont pris cet engagement "historique".

"Nous devons mettre un terme à la perte dévastatrice de nos forêts", a t-il dit, et "mettre fin au rôle de l'humanité en tant que conquérante de la nature, et devenir au contraire la gardienne de la nature".Le sommet de Glasgow, qui durera deux semaines, est considéré comme crucial si l'on veut maîtriser le changement climatique.

Les pays qui ont signé l'engagement - dont le Canada, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, les États-Unis et le Royaume-Uni - couvrent environ 85 % des forêts du monde.

Une partie des fonds ira aux pays en développement pour restaurer les terres endommagées, lutter contre les feux de forêt et soutenir les communautés indigènes.

Les gouvernements de 28 pays se sont également engagés à éliminer la déforestation du commerce mondial des denrées alimentaires et d'autres produits agricoles tels que l'huile de palme, le soja et le cacao.

Ces industries entraînent la disparition des forêts en abatant des arbres pour faire de la place aux animaux pour paître ou aux cultures pour pousser.

Plus de 30 des plus grandes sociétés financières du monde - dont Aviva, Schroders et Axa - ont également promis de mettre fin à leurs investissements dans des activités liées à la déforestation.

Et un fonds de 1,1 milliard de livres sera créé pour protéger la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, dans le bassin du Congo.Le professeur Simon Lewis, expert du climat et des forêts à l'University College London, explique : "C'est une bonne nouvelle d'avoir un engagement politique pour mettre fin à la déforestation de la part de tant de pays, et un financement important pour avancer sur ce chemin."

Mais il précise à la BBC que le monde "est déjà passé par là" avec une déclaration en 2014 à New York "qui n'a pas du tout réussi à ralentir la déforestation".

Espoirs et défis à venir

Il y a des raisons de se réjouir du plan proposé pour limiter la déforestation, notamment l'ampleur du financement et les principaux pays qui soutiennent l'engagement.

Il est également très positif qu'il tente de renforcer le rôle des populations autochtones dans la protection de leurs arbres. Des études ont montré que la protection des droits des communautés autochtones est l'un des meilleurs moyens de sauver les terres forestières.

Mais les défis à relever sont importants.

De nombreux plans précédents n'ont pas atteint leurs objectifs. En fait, la déforestation a augmenté depuis qu'une promesse similaire a été faite en 2014.

Il y a souvent des différends entre les donateurs et les bénéficiaires - la Norvège a suspendu le financement d'un fonds pour l'Amazonie en 2019 dans une querelle avec le président du Brésil.

Il y a aussi des questions majeures sur la façon dont un engagement financier majeur pourrait être efficacement contrôlé.

Comment les bailleurs de fonds peuvent-ils vérifier que les forêts sont effectivement protégées sans espionner à partir de satellites ou remettre en cause la souveraineté nationale d'une manière ou d'une autre ?

Et des points d'interrogation planent également sur un élément clé du nouveau plan, qui consiste à essayer de supprimer le lien avec la déforestation sur les biens de consommation vendus dans les pays développés.

L'un des aspects est la consommation de viande d'animaux élevés avec du soja importé cultivé sur des terres défrichées. Les gouvernements vont-ils pousser les entreprises et les consommateurs à manger moins de viande pour sauver les forêts les plus importantes du monde ?

Le Dr Nigel Sizer, écologiste, qualifie l'accord de "grande affaire", mais certains trouveront l'objectif de 2030 décevant.

"Nous sommes confrontés à une urgence climatique, donc nous donner 10 ans de plus pour résoudre ce problème ne semble pas tout à fait cohérent avec cela", a déclaré le Dr Sizer, ancien président de la Rainforest Alliance.

"Mais peut-être que c'est réaliste et que c'est le mieux qu'ils puissent atteindre".

Quel a été l'échec de l'accord de 2014 ?

La déclaration de New York sur les forêts était un accord volontaire et juridiquement non contraignant sur la déforestation en 2014.

Elle visait à réduire de moitié la déforestation d'ici 2020 et à l'arrêter d'ici 2030 - et 40 gouvernements ont fini par la signer. Mais certains pays clés comme le Brésil et la Russie n'en faisaient pas partie.

Selon un rapport publié en 2019, l'accord a échoué et la déforestation se poursuit à un rythme alarmant.

Parmi les signataires de l'accord figurent un certain nombre de pays clés.

L'Indonésie est le premier exportateur mondial d'huile de palme, un produit que l'on trouve dans tout, du shampoing aux biscuits. La production entraîne la destruction d'arbres et la perte de territoires pour les populations autochtones.

Dans le même temps, les immenses forêts naturelles de Russie, qui comptent plus d'un cinquième des arbres de la planète, capturent plus de 1,5 milliard de tonnes de carbone par an.

Dans la plus grande forêt tropicale de la planète, l'Amazonie, la déforestation s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis 12 ans en 2020, sous la présidence du Brésilien Jair Bolsonaro.

À la question de savoir si l'on peut faire confiance à des dirigeants comme M. Bolsonaro pour respecter l'engagement, le ministre britannique de l'environnement, George Eustice, estime que "nous devons être très positifs lorsque les pays s'engagent".

"La dernière fois qu'il y a eu une tentative d'obtenir un tel engagement sur les forêts [en 2014], le Brésil n'y a pas participé, ni la Russie, ni la Chine.

"Le Brésil, ils se sont vraiment engagés avec nous sur cet agenda. C'est un grand pas pour eux."

Mais pressé de savoir si l'accord sera applicable, M. Eustice affirme : "Il ne va pas jusqu'à parler de mécanismes d'application et ainsi de suite, ce n'est pas la nature de ces accords."

Il a déclaré que ce qui était différent dans cet engagement en particulier, c'est qu'il y a "le financement pour le soutenir".

Le président américain Joe Biden s'est dit "confiant" que l'engagement mondial pourrait être tenu, déclarant aux dirigeants du monde entier : "Tout ce que nous devons faire, c'est faire preuve de volonté et faire ce que nous savons être juste. Nous pouvons le faire".

Il ajoute que les États-Unis montreront l'exemple et annonce qu'ils dépenseront 9 milliards de dollars pour conserver et restaurer les forêts.

Ana Yang, directrice exécutive de Chatham House Sustainability Accelerator, qui a coécrit le rapport Rethinking the Brazilian Amazon, indique : "Cet accord implique plus de pays, plus d'acteurs et plus d'argent. Mais le diable est dans les détails, que nous devons encore voir".

Elle souligne qu'il s'agit d'une "pierre angulaire" de la mission consistant à maintenir la hausse de la température mondiale en deçà de 1,5°C.

Mais de nombreuses personnes vivant en Amazonie, y compris dans les zones urbaines, dépendent de la forêt pour leur subsistance et ont besoin d'aide pour trouver de nouveaux revenus, a-t-elle ajouté.

Tuntiak Katan, de la Coordination des communautés indigènes du bassin de l'Amazone, salue l'accord, affirmant que les fonds devraient être investis pour soutenir les communautés indigènes qui sont en mesure de gérer et de protéger les forêts.

M. Katan, un indigène Shuar de l'Équateur, confie à la BBC que les communautés indigènes protégeaient globalement 80 % de la biodiversité mondiale, mais qu'elles sont confrontées à des menaces et à la violence."Pendant des années, nous avons protégé notre mode de vie et cela a protégé les écosystèmes et les forêts. Sans nous, aucun argent ni aucune politique ne pourra arrêter le changement climatique", dit-il.

L'une des principales causes de la disparition des forêts au Brésil est la culture du soja, dont une grande partie est destinée à la Chine et à l'Europe pour l'alimentation des porcs et des poulets, selon le Dr Sizer.

"Nous finissons tous par en consommer, à moins d'être des végétariens stricts et de ne pas manger de soja. C'est un problème très grave auquel nous sommes tous liés."

Les arbres sont l'un de nos principaux moyens de défense dans un monde qui se réchauffe. Ils aspirent le dioxyde de carbone de l'atmosphère, agissant comme des "puits de carbone". Ils absorbent environ un tiers du CO2 mondial émis chaque année.

Actuellement, une zone de forêt de la taille de 27 terrains de football disparaît chaque minute.

Les forêts épuisées peuvent également commencer à libérer du CO2. Si trop d'arbres sont abattus, les scientifiques craignent que la planète n'atteigne un point de basculement qui déclenchera des changements climatiques brusques et imprévisibles.

Au deuxième jour du sommet sur le climat, qui dure deux semaines, les États-Unis et l'Union européenne lancent également une initiative visant à encourager les efforts mondiaux de réduction des émissions de méthane, un gaz à effet de serre provenant notamment de l'extraction de combustibles fossiles et de l'élevage.