Jour des morts : Pomuch, le village mexicain où l'on sort les cadavres pour nettoyer leurs os

Marcos González Díaz

BBC News Mundo. Hecelchakán, México

il y a 23 minutes

Veuillez noter que cet article contient des images qui peuvent heurter la sensibilité de certains lecteurs.

En entrant pour la première fois dans le cimetière de Pomuch, il est probable que l'on se sente mal à l'aise et même effrayé à l'idée d'être soumis au regard attentif de dizaines de crânes.

Bien que, pendant les premières minutes de la visite, la personne qui se promène dans les allées étroites et labyrinthiques de ce cimetière peut même être plus préoccupée par le fait de ne pas toucher, et encore moins de jeter par terre sans le vouloir, l'une des boîtes contenant - et exposant - les os des cadavres.

Car oui, dans cette ville de l'État de Campeche, au sud-est du Mexique, les restes squelettiques des défunts reposent toute l'année dans des boîtes entrouvertes qui reposent dans leurs niches du cimetière.

Cependant, c'est à cette époque de l'année, juste avant le jour des morts, que les habitants se livrent à une autre curieuse tradition qui attire des centaines de touristes : le nettoyage des ossements de leurs proches.

Ce rituel, connu en maya sous le nom de Choo Ba'ak, est célébré dans le village depuis au moins 150 ans, selon Hernesto Pool, un promoteur local de cette tradition.

"Nous avons basé notre travail sur la cosmologie maya, qui nous assurait que les morts avaient une vie après la mort. Avec cette tradition de culte des morts, nous comprenons qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a le passage du monde souterrain et qu'il revient ensuite", explique-t-il à BBC Mundo.

Le processus de nettoyage

Pomuch appartient à la municipalité de Hecelchakán, un endroit chaleureux et paisible de la péninsule du Yucatán.

L'atmosphère détendue du cimetière permet de dissiper au bout de quelques minutes le choc initial d'une première visite sur les lieux.

Depuis la mi-octobre, les proches des défunts viennent nettoyer les ossements de leurs défunts et les préparer pour le 31 octobre et le 1er novembre, dates auxquelles les enfants et les adultes sont censés revenir respectivement.

Les familles discutent tranquillement entre elles pendant ce temps. La plupart apportent des fleurs et des bougies pour décorer la niche ainsi que de beaux tissus brodés ou peints avec des fleurs et le nom du défunt, sur lesquels reposeront les os nettoyés et qui permettront de retirer celui utilisé l'année précédente.

"Le nettoyage, c'est comme leur donner un bain et le nouveau tissu, c'est comme changer leurs vêtements, parce qu'ils sont sur le point de venir pour une visite et qu'ils doivent être préparés. Les bougies sont placées de façon à ce qu'ils puissent voir le chemin et revenir avec nous", explique Ricardo Yam, qui travaille à la peinture des niches et qui est chargé chaque année de nettoyer les ossements d'un de ses jumeaux, mort à la naissance il y a 28 ans et dont il est encore ému quand il se souvient de lui.

Ricardo Yam travaille comme peintre au cimetière de Pomuch.

Certains voisins ont cependant du mal à nettoyer eux-mêmes les ossements de leurs proches, et demandent donc l'aide de personnes comme Venancio Tuz, le fossoyeur du cimetière.

Avec une rapidité et un calme étonnants, Don Venancio nettoie mécaniquement les os de celui qui le lui demande en moins de 15 minutes.

Un par un, il enlève la poussière de chaque os à l'aide d'une brosse et les replace dans leur boîte sur le nouveau tissu.

"L'ordre de nettoyage est comme s'ils étaient debout (verticaux), de bas en haut. Sur les côtés de la boîte se trouvent donc les côtes, puis les os des jambes et des bras, et enfin le crâne, qui se trouve au centre. Les cheveux, comme vous pouvez le voir, ne sont jamais perdus", confie-t-il à BBC Mundo, sans cesser de travailler une minute.

Selon le fossoyeur, il faut qu'au moins trois ans se soient écoulés depuis le décès de la personne pour pouvoir procéder au premier nettoyage des os, une fois le corps décomposé.

Don Venancio nettoie les ossements des cadavres du cimetière depuis 20 ans.

Il comprend que son travail ne convient pas à tout le monde. Il dit que c'était "difficile au début", mais qu'il est maintenant plus habitué après 20 ans de pratique. Pendant ces semaines, il peut nettoyer jusqu'à 15 corps par jour. En échange, il demande 30 pesos (1,5 dollar).

Devant lui, deux jeunes femmes étrangères observent le rituel en silence tout en enregistrant avec leur téléphone. Il y a plusieurs localités dans la région avec des traditions similaires, mais c'est Pomuch qui attire le plus l'attention des touristes, d'autant plus que sa pratique a été nommée Patrimoine culturel immatériel de l'État de Campeche en 2017.

L'avenir de la tradition

L'un des corps nettoyés par Don Venancio est celui du frère de Carmen Naal. Elle dit que son mari s'en occupe habituellement, mais cette année, elle a décidé de demander l'aide du fossoyeur en raison du peu de temps qu'il reste avant le 1er novembre.

"En plus, cette fois-ci, ils sont plus sales que d'habitude parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu le faire à cause de la pandémie et parce que ma mère est décédée. Cette année, nous ne pouvions donc pas manquer l'événement", explique-t-elle en souriant.

Carmen Naal s'est rendue au cimetière pour préparer tous ses proches après n'avoir pas pu le faire en 2020 à cause de la pandémie.

Cette habitante de Pomuch parle avec passion de cette tradition dont elle est très fière. Pour elle, le nettoyage des os est un "moment très intime et proche, on a l'impression d'embrasser à nouveau sa famille avec amour".

La visite de ce cimetière est également marquée par les couleurs vives et gaies qui décorent les niches, dont beaucoup sont repeintes avant le jour des morts.

"Ils sont peints et nettoyés comme s'il s'agissait d'une maison miniature. C'est comme si les morts avaient changé de maison et que vous deviez leur rendre visite", compare Naal.

Elle espère que la tradition ne disparaîtra pas avec les nouvelles générations et dit qu'elle a inculqué à ses enfants qu'elle veut qu'ils continuent la tradition avec elle après sa mort, mais la vérité est qu'il n'y a presque pas de jeunes dans le cimetière.

L'une des rares est María José, une adolescente qui accompagne sa mère et qui assure qu'elle continuera la tradition quand elle sera partie.

Sa mère, Ligia Pool, assiste à l'un des nettoyages les plus choquants : celui d'un bébé.

Peu de restes de sa fille, morte à la naissance il y a trois décennies, sont conservés, mais son âge peut être deviné par la taille des restes et les petits chaussons en tissu qu'elle porte pendant le nettoyage.

Ligia s'efforce de faire en sorte que sa fille María José perpétue la tradition du nettoyage des os.

"Nous leur parlons, c'est comme si nous les avions avec nous. Leur corps est mort, mais la personne est toujours avec nous et ces jours sont pour les célébrer. C'est pour cela que nous, parents, inculquons cette tradition à nos enfants, je dis à ma fille : 'voici ta sœur, la voilà à 30 ans, comme si c'était hier...'", dit-elle en retenant ses larmes.

Lorsqu'on demande à Hernesto Pool s'il comprend que beaucoup de gens ne comprennent pas sa tradition, il répond sans hésiter. "Ce n'est pas quelque chose de macabre, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. A Pomuch, on ne vénère pas la mort, on la respecte et on lui donne la valeur qu'elle mérite, à savoir le passage de la vie".

Quoi qu'il en soit, ceux qui occupent ce cimetière continueront, après le Jour des Morts, à montrer une partie de leur crâne depuis leur boîte, comme un symbole qu'"ils sont vigilants, ils veillent sur nous, le regard vers l'avant et vers notre monde", selon le promoteur local.

C'est dans cette position qu'ils attendront pendant 12 mois d'être méticuleusement nettoyés par leurs proches. "Je crois que les morts de Pomuch ne meurent pas tant que nous ne les oublions pas. C'est pourquoi cette tradition est si importante", conclut M. Pool.