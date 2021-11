Environnement : comment les riches contribuent au changement climatique

Laura Paddison

BBC Future

il y a 40 minutes

Crédit photo, Per-Anders Pettersson

En 2018, Stefan Gössling et son équipe passent des mois à parcourir les profils des réseaux sociaux de certaines des célébrités les plus riches, de Paris Hilton à Oprah Winfrey.

Le professeur de tourisme de l'université Linnaeus, en Suède, cherchait des preuves de l'importance de leurs voyages en avion.

La réponse est : beaucoup. Bill Gates, l'un des défenseurs de l'environnement les plus en vue au monde, a pris 59 vols en 2017, selon les calculs de Gössling, couvrant une distance d'environ 343 500 km (213 000 miles) - plus de huit fois le tour du monde - générant plus de 1 600 tonnes de gaz à effet de serre (cela équivaut aux émissions annuelles moyennes de 105 Américains).

L'objectif de Gössling était d'essayer de découvrir les niveaux de consommation individuels des méga-riches, dont le mode de vie est souvent entouré de secret.

Ses recherches ont coïncidé avec l'essor du mouvement environnemental, dont Greta Thunberg était le fer de lance, qui a mis l'accent sur la responsabilité personnelle.

L'avion, l'une des formes de consommation les plus émettrices de carbone, est devenu le symbole de cette nouvelle responsabilité.

"Plus votre empreinte carbone est grande, plus votre devoir moral est grand", écrivait Thunberg dans le Guardian en 2019.

Crédit photo, Getty Images

Les dernières décennies ont braqué les projecteurs sur les inégalités dans le monde.

De la crise financière de 2008 à la pandémie en passant par les impacts de plus en plus graves du changement climatique - les événements perturbateurs ont tendance à frapper d'abord et durement les plus pauvres.

Mais dans les débats sur la manière de résoudre les inégalités, la surconsommation est souvent négligée.

"Chaque unité que vous dépassez signifie que quelqu'un doit renoncer à quelque chose", explique Lewis Akenji, directeur général du Hot or Cool Institute, un groupe de réflexion basé à Berlin. En conséquence, l'empreinte carbone démesurée des plus riches de la société creuse les inégalités et menace la capacité du monde à éviter un changement climatique catastrophique.

Les statistiques sont saisissantes. Les 10 % les plus riches du monde étaient responsables d'environ la moitié des émissions mondiales en 2015, selon un rapport 2020 d'Oxfam et de l'Institut de l'environnement de Stockholm. Les 1 % les plus riches étaient responsables de 15 % des émissions, soit près de deux fois plus que les 50 % les plus pauvres de la planète, qui n'étaient responsables que de 7 % et qui subiront le plus gros des impacts climatiques alors qu'ils sont les moins responsables de ces impacts.

Alors que les riches s'empressent d'épuiser le "budget carbone" restant, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre qu'il est possible d'émettre sans que le réchauffement de la planète ne dépasse 1,5 °C d'ici à la fin du siècle, ils "ne laissent pas aux 50 % les plus pauvres de la population la possibilité d'augmenter leurs émissions au point de satisfaire leurs besoins", explique Emily Ghosh, scientifique à l'Institut de l'environnement de Stockholm.

Dario Kenner, l'auteur de Carbon Inequality : The Role of the Richest in Climate Change, a inventé le terme "élite des pollueurs" pour décrire les personnes les plus riches de la société qui investissent massivement dans les combustibles fossiles et dont le mode de vie à forte intensité de carbone a un impact important sur le climat.

Mais si l'élite des pollueurs a un impact disproportionné, les plus riches du monde représentent une part beaucoup plus large de la population (voir encadré : Qui sont les 1% ?).

En l'état actuel des choses, la plupart des habitants des pays riches consomment d'une manière qui accélère la catastrophe climatique.

Si l'on tient compte des émissions provenant des produits importés, un Britannique moyen émet 8,5 tonnes de carbone par an, selon le Hot or Cool Institute, un chiffre qui atteint 14,2 tonnes au Canada, le pays dont les émissions sont les plus élevées parmi les pays étudiés par l'institut. Pour que le réchauffement ne dépasse pas 1,5 °C, ces chiffres doivent être considérablement réduits à 0,7 tonne par personne d'ici 2050.

Crédit photo, Getty Images

La consommation personnelle est un sujet épineux à aborder. Il peut rapidement dégénérer en un débat bien connu sur la question de savoir si la lutte contre le changement climatique dépend d'actions individuelles ou de changements systémiques de la part des gouvernements et des entreprises.

"Il s'agit d'une fausse dichotomie", déclare M. Akenji. "Les modes de vie n'existent pas dans le vide, les modes de vie sont façonnés par le contexte."

Les gens vivent leur vie au sein des systèmes politiques et économiques existants, pour la plupart non durables.

Mais si nous ne nous attaquons pas aux modes de vie des personnes les plus riches et les plus polluantes de nos sociétés, et au pouvoir qu'elles détiennent, nous ne pourrons pas lutter contre le changement climatique.

"Les personnes riches donnent le ton de la consommation à laquelle tout le monde aspire. C'est là que se situent les effets toxiques", déclare Halina Szejnwald Brown, professeur émérite de sciences et de politiques environnementales à l'université Clark aux États-Unis.

Prenons l'exemple de l'aviation. "Dès que vous prenez l'avion, vous faites partie d'une élite mondiale", explique M. Gössling. Plus de 90 % des gens n'ont jamais pris l'avion et seulement 1 % de la population mondiale est responsable de 50 % des émissions dues aux vols.

Qu'il s'agisse de l'élite économique qui sillonne le monde ou des célébrités qui ont fait des voyages une partie de leur marque personnelle, leur comportement a contribué à faire d'un mode de vie à forte intensité de carbone une aspiration et un désir, explique M. Gössling.

Les SUV qui transportent présidents, chefs d'entreprise et célébrités - et de plus en plus de familles de la classe moyenne dans les villes - sont également devenus un symbole de statut social, malgré leur impact sur l'environnement.

Représentant 42 % des ventes mondiales de voitures en 2019, les SUV sont le seul secteur à voir ses émissions augmenter en 2020. L'augmentation du nombre de personnes achetant des SUV l'année dernière a effectivement annulé les gains climatiques des voitures électriques.

Les maisons plus grandes sont un autre point chaud de la consommation. "Les choix en matière de logement sont synonymes de prestige et de statut social", écrit Kimberly Nicholas, spécialiste du développement durable à l'université de Lund, et ses coauteurs dans une étude récente sur le rôle des personnes aisées dans le changement climatique.

En Europe, près de 11 % des émissions liées au logement proviennent des 1 % d'émetteurs les plus importants, qui possèdent de grandes maisons - et souvent plusieurs.

Crédit photo, Getty Images

Ces dernières années, cependant, les normes sociales ont commencé à évoluer. En Suède, l'activisme de Thunberg a contribué à inspirer flygskam (le mot suédois pour "honte du vol"), un concept qui a conduit les gens à se demander combien de fois ils devraient prendre l'avion.

Le mouvement a été lié à une baisse de 4 % du nombre de personnes prenant l'avion dans les aéroports suédois en 2018 - une baisse rare alors que le nombre de passagers dans le monde était en hausse.

Le Covid-19, qui a considérablement réduit les voyages d'affaires, a prouvé que les appels vidéo peuvent remplacer les réunions en personne.

Une enquête de Bloomberg a révélé que 84 % des entreprises prévoient de dépenser moins en voyages professionnels après la pandémie.

Les gens ont également commencé à prendre en compte l'impact de leur régime alimentaire, ce qui a entraîné un boom des entreprises de produits laitiers et de viande à base de plantes. "Cela ne vient pas d'un édit ou d'une exigence politique gouvernementale", explique Peter Newell, professeur de relations internationales à l'université du Sussex.

"Ce sont simplement les entreprises qui voient que c'est là que le marché se déplace".

Mais ces changements sont trop graduels pour l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, selon Kenner : "Nous dépassons les points de basculement du climat et des espèces sont en voie d'extinction." La question est celle de la rapidité, et pour cela, une action gouvernementale est nécessaire, dit-il.

Selon M. Newell, des taxes ciblées sur les comportements non durables, tels que les vols fréquents et la surconsommation de viande, pourraient aider à faire passer plus rapidement les gens à des comportements à faible émission de carbone, surtout s'il existe un lien direct entre la punition des comportements polluants et les investissements qui profitent au plus grand nombre.

Par exemple, le produit d'une taxe sur les voyageurs fréquents pourrait être investi dans un système de transport public moins cher, voire gratuit, et l'argent d'une "taxe sur les hôtels particuliers" pourrait être affecté à l'isolation des maisons, réduisant ainsi les niveaux de pauvreté énergétique. Le problème, cependant, est de savoir si les plus riches peuvent simplement absorber ces coûts et continuer comme avant.

Une idée plus radicale est l'instauration d'un quota de carbone personnel (PCA), où les individus se voient attribuer un quota de carbone égal et échangeable. Si les gens veulent émettre davantage, ils doivent acheter les quotas non désirés des autres.

Des versions d'un PCA ont été étudiées en Irlande, en France et en Californie. En 2018, le gouvernement britannique a analysé sa faisabilité mais a conclu qu'un PCA serait trop coûteux, difficile à administrer et peu susceptible d'être accepté socialement.

Mais dans le contexte d'une urgence climatique et d'une pandémie, qui a forcé les gens à accepter des restrictions individuelles au nom d'un gain collectif, c'est peut-être une politique qui mérite d'être reconsidérée, selon une analyse récente.

Selon M. Newell, l'APC est séduisante à un certain niveau, "parce qu'elle indique clairement quels sont nos droits par habitant". Mais, ajoute-t-il, "c'est une version extrême de l'individualisation de la responsabilité". Elle pourrait finir par pénaliser injustement les personnes qui, par exemple, vivent dans des zones où les transports publics sont rares.

Une autre idée politique qui gagne en popularité est la "modification des choix", qui consiste pour les gouvernements à empêcher les produits à forte intensité de carbone - comme les jets privés ou les méga-yachts - d'arriver sur le marché. L'idée est que les options à faible émission de carbone, dont beaucoup existent déjà, combleront le vide.

Le montage de choix peut sembler radical, mais il n'est pas nouveau, affirme M. Akenji. Le gouvernement britannique, par exemple, utilise la modification du choix pour des raisons de sécurité publique afin d'interdire la vente d'armes à feu ou de voitures sans ceinture de sécurité.

"Il est beaucoup plus difficile de défaire des comportements non durables que d'empêcher des produits non durables d'arriver sur le marché", conclut un rapport d'avril sur le changement de comportement co-écrit par Newell.

Mais alors même que le temps presse pour lutter contre le changement climatique, de nombreux gouvernements hésitent à mettre en place des politiques de changement de comportement, craignant qu'elles soient politiquement toxiques pour les électeurs et désagréables pour les riches.

Selon M. Kenner, le contrôle que les plus riches exercent sur les gouvernements par le biais du lobbying et de dons importants leur confère une influence considérable pour diluer l'action climatique et façonner les choix offerts à chacun. "Il existe un autre avenir, un avenir alternatif, que l'on refuse quotidiennement", dit-il.

Crédit photo, Getty Images

Malgré toutes les politiques qui ciblent le comportement des consommateurs, il est en fin de compte très difficile de réduire les émissions si l'infrastructure n'est pas en place pour permettre aux gens de mener des vies à faible émission de carbone. "Il y a beaucoup de choses à faire pour construire une société plus durable, et cela ne se limite pas à réduire le nombre de jets privés et de yachts de luxe", déclare M. Ghosh.

Certains gouvernements procèdent à des changements importants. Le gouvernement gallois a suspendu les investissements dans la construction de nouvelles routes pour atteindre les objectifs en matière d'émissions, les Pays-Bas ont proposé de réduire de 30 % le nombre d'animaux d'élevage pour diminuer la pollution et les conseils de villes britanniques comme Norwich et Exeter ont commencé à construire des logements sociaux économes en énergie.

D'autres ont ciblé le rôle de la publicité dans l'incitation à la consommation non durable. "Les gens essaient de défendre leur place dans la société en se distinguant de ceux qui sont en dessous d'eux", dit Brown, et la publicité "construit toute son industrie sur cette insécurité."

En 2021, Amsterdam a interdit les publicités pour les produits à forte intensité d'émissions, notamment les SUV et les vols court-courriers bon marché, emboîtant le pas à des villes comme São Paulo et Chennai, qui ont interdit ou strictement limité les panneaux publicitaires.

"Mais ce n'est vraiment pas suffisant", déclare M. Akenji. Le rythme est glacial et le monde est à court de temps. Les gouvernements doivent remanier les infrastructures, dit-il, en plaçant la durabilité au cœur de leur politique.

Cela implique de créer des réseaux de transports publics rapides, étendus et abordables, de décarboniser l'électricité, de construire des logements plus denses et bien isolés, d'interdire l'utilisation des voitures à essence et d'envisager des mesures telles que la semaine de travail de quatre jours.

Les gouvernements et les riches, qui jouent un rôle majeur dans l'influence des normes sociales, peuvent également contribuer à changer le discours selon lequel l'action climatique est synonyme de perte de liberté individuelle et de qualité de vie.

"Ce qui est triste dans tout cela, c'est que les choses qui se sont avérées plus durables pour l'environnement sont presque toujours meilleures pour notre propre bien-être et notre cohésion sociale", déclare M. Akenji.

Manger moins de viande présente des avantages pour la santé. Avoir moins de SUV et de voitures à essence augmente la qualité de l'air et réduit le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique.

Et une semaine de travail de quatre jours pourrait permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, plus de temps en famille et moins de frais de garde d'enfants pour les parents.

Personne ne se lève le matin en se disant : "Je vais détruire l'environnement", affirme M. Akenji. Les gens consomment pour de nombreuses raisons : pour satisfaire leurs besoins, pour montrer leur affection, pour se sentir bien ou parce qu'ils se sentent poussés à le faire par la publicité ou les attentes sociales.

Très peu de gens s'interrogent vraiment sur leur consommation, dit Mme Brown. "Ce sont des questions assez profondes : Qui suis-je et de quoi ai-je besoin pour avoir une bonne vie ? Je veux dire, combien de personnes veulent s'asseoir et se poser réellement cette question ?"

Les actions individuelles ne suffiront pas à lutter contre le changement climatique, dit Akenji, et la culpabilité et la honte n'y feront rien. Mais les choix et les actions comptent.

"Je pense que nous devrions tous devenir des militants politiques d'une manière ou d'une autre", dit-il. "Ce que nous allons faire, c'est nous en prendre très délibérément et résolument à nos gouvernements et leur demander de respecter leurs engagements."