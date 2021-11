Changement climatique : Cinq négociateurs qui influenceront l'issue de la COP26

By Matt McGrath

Environment correspondent

il y a une heure

Crédit photo, IISD/ENB - Kiara Worth Légende image, Les négociations sur le climat exigent des connaissances, du tact et de l'endurance

Si Greta Thunberg, Sir David Attenborough et les dirigeants du monde attireront l'attention des médias lors de la COP26, le véritable travail, qui consiste à amener 197 pays à s'engager dans des changements, incombera à des diplomates et des ministres moins connus : les négociateurs.

Leur rôle complexe exige un esprit vif, une grande réserve de tact et une incroyable endurance.

Les discussions durent souvent toute la nuit et se terminent rarement à l'heure.

Un participant a comparé ce travail à une partie d'échecs en quatre dimensions avec des spaghettis.

Non seulement les pays ont des priorités nationales différentes, mais pour rendre les choses encore plus confuses, les nations forgent des alliances entre elles et forment des blocs de négociation au sein des pourparlers. Les pays peuvent être membres de plusieurs groupes différents en même temps.

Voici cinq négociateurs qui auront une influence majeure sur le succès ou l'échec du sommet.

Xie Zhenhua : Le négociateur de la Chine pour toutes les saisons

Crédit photo, AFP Légende image, L'envoyé spécial de la Chine pour le climat, Xie Zhenhua

On avait présumé que le vétéran chinois des négociations sur le climat, Xie Zhenhua, avait pris sa retraite, mais il a été rappelé à son poste au début de l'année, probablement en raison de son étroite relation de travail avec le sénateur John Kerry, l'actuel envoyé américain pour le climat.

Leur relation a été déterminante dans la conclusion de l'accord de Paris en 2015, qui a engagé les pays à réduire leurs émissions.

Leurs priorités pour la COP26 sont toutefois très différentes. M. Kerry souhaite que des pays comme la Chine s'engagent à réduire davantage leurs émissions de carbone, tandis que lors d'un récent et rare briefing avec les médias internationaux, M. Xie a clairement indiqué que pour lui, Glasgow consiste à finaliser les règles de l'accord de Paris de 2015 sur le climat.

Des arguments techniques sur les marchés du carbone et d'autres questions ont pesé sur le processus au cours des trois dernières années - leur finalisation à Glasgow est considérée comme importante pour la crédibilité du processus.

L'importance de la Chine tient à sa taille - elle est le plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde - et, lors de la COP26, elle est un membre clé de plusieurs blocs de négociation, dont le plus grand groupement de pays en développement, connu sous le nom de Groupe des 77 et de la Chine (même si, à tort, il compte aujourd'hui 134 membres).

Elle fait également partie du groupe des pays en développement animés du même esprit, en alliance avec l'Arabie saoudite et l'Inde, ainsi que du groupe de base avec l'Inde et l'Afrique du Sud.

Le défenseur résolu de l'Arabie saoudite - Ayman Shasly

Crédit photo, IISD/ENB - Kiara Worth Légende image, Le négociateur saoudien Ayman Shasly fait valoir son point de vue lors d'une précédente COP en Pologne en 2018.

De nombreux pays arabes et nations en développement s'inspirent des Saoudiens dans les négociations sur le climat. Sans leur accord, il ne sera pas possible d'obtenir un résultat positif à Glasgow.

Au cours de la dernière décennie, le Saoudien Ayman Shasly a présidé le groupe arabe de négociateurs sur le climat.

Ancien employé de la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco, M. Shasly a aujourd'hui plusieurs casquettes.

Il dirige l'équipe saoudienne du GIEC et est également membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat.

Si l'Arabie saoudite a longtemps été considérée comme opposée à une action rapide en matière de changement climatique, la plus grande nation exportatrice de pétrole au monde a adouci son ton public ces dernières années et a pris un engagement net zéro le mois dernier.

Ces derniers jours, elle a annoncé son intention de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2060 et de réduire les émissions de méthane de 30 % d'ici 2030. Tout en continuant, cependant, à produire et à exporter du pétrole pour les décennies à venir.

M. Shasly jouit d'une réputation redoutable dans les négociations, et s'attache à défendre l'intérêt national saoudien.

"Nous sommes impactés par le changement climatique, peut-être plus que quiconque", a-t-il déclaré au site Carbon Brief dans une rare interview en 2018.

"Nous sommes un pays désertique qui dépend fortement de cette unique source de revenus. Nous avons une économie tellement vulnérable, fragile, et avec le pétrole, nous mangeons, nous nous nourrissons, nous voyageons, nous avons éduqué notre peuple, nous avons des soins médicaux et tout."

Alok Sharma : le Britannique au milieu de tout cela

Crédit photo, AFP Légende image, Le ministre britannique Alok Sharma présidera la COP26

L'homme chargé de mener à bien les différents volets des négociations de la COP26 est le ministre britannique Alok Sharma.

Après avoir passé sa carrière à essayer d'être, selon ses propres termes, "extrêmement ennuyeux", M. Sharma se retrouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs des médias du monde entier.

Jusqu'à présent, il a été félicité pour ses efforts visant à trouver un terrain d'entente entre les pays, mais les choses vont passer à la vitesse supérieure lorsqu'il sera confirmé dans son rôle de président de la COP au début de la réunion.

Ses moindres paroles et actions feront l'objet d'un examen minutieux, et il devra tenir compte de l'histoire lorsqu'il prendra place à la table des dirigeants.

Son modèle sera probablement Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères qui a réussi à faire adopter le texte de Paris en 2015. M. Fabius, avec son air de maître d'école ferme mais respecté, a su encourager et cajoler les pays réticents vers un compromis historique.

Sheikh Hasina : la voix des personnes vulnérables

Crédit photo, AFP Légende image, Sheikh Hasina s'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies

Le Premier ministre du Bangladesh s'exprime au nom du Forum des pays vulnérables au changement climatique, qui regroupe 48 des pays les plus menacés par le changement climatique.

C'est une politicienne expérimentée au franc-parler, qui apportera à la Conférence des Parties son expérience du changement climatique.

L'année dernière encore, près d'un quart du Bangladesh était sous l'eau, les inondations menaçant un million de foyers.

"Des personnes comme le Premier ministre Hasina donnent un visage humain au changement climatique et peuvent aider les dirigeants mondiaux à comprendre à quoi ressemble déjà le changement climatique", déclare le Dr Jen Allan, expert en relations internationales de l'université de Cardiff.

Bien qu'ils fassent partie des nations les plus pauvres, les pays vulnérables sur le plan climatique et les pays les moins avancés ont obtenu de bons résultats lors des négociations.

Ces pays "pèsent plus lourd que leur poids économique, pour ainsi dire", explique le Dr Allan.

"Parce qu'ils représentent une voix morale forte, et parce que les décisions sont prises par consensus, ils ont été en mesure d'obtenir un bon nombre de décisions progressistes à travers la machinerie des Nations unies."

Selon Quamrul Chowdhury, un négociateur bangladais, qui travaille au sein de l'équipe de Sheikh Hasina, les nations vulnérables arrivent à Glasgow avec un ensemble d'objectifs clairs.

"Il y a plus d'un milliard de personnes aujourd'hui aux prises avec des impacts climatiques négatifs", me dit-il.

"Nous voulons les tirer d'affaire en obtenant des pays les plus riches qu'ils réduisent fortement leurs émissions, qu'ils fixent les règles de Paris en suspens, qu'ils augmentent le financement du climat et qu'ils s'occupent des pertes et des dommages."

Teresa Ribera : La bâtisseuse de ponts de l'Europe

Crédit photo, Europa Press News / Getty Images Légende image, L'Espagnole Teresa Ribera s'implique depuis longtemps dans la conférence sur le climat

L'Espagnole Teresa Ribera participe au processus de négociation des Nations unies sur le climat depuis des décennies.

C'est également une femme politique expérimentée, qui occupe actuellement le poste de ministre espagnole de la transition écologique.

Au sein du gouvernement, elle a aidé à superviser la transition de l'Espagne vers l'abandon du charbon, qui a été salué comme un modèle de la façon dont les pays peuvent passer aux énergies renouvelables sans détruire les emplois et les communautés.

L'Espagne fait partie de l'UE, qui est un bloc autonome dans les négociations sur le climat. L'Europe aime se présenter comme le groupe le plus ambitieux de nations riches, qui s'efforce de réduire davantage les émissions.

Les négociateurs expérimentés comme Mme Ribera savent que la clé du progrès en matière de climat est la création de coalitions de volontaires.

L'accord de Paris est le résultat d'un compromis entre des groupes représentant les pays riches, les pays pauvres et les États insulaires, explique Michael Jacobs, ancien conseiller en matière de climat de l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown et aujourd'hui professeur d'économie politique à l'université de Sheffield.

"Une fois que ces groupes ont élaboré une position commune, ils ont pu persuader les autres pays de les rejoindre, ce qu'ils ont fait."

Mme Ribera a été considérée comme un acteur clé dans le développement de cette large coalition. Elle est connue pour avoir de très bonnes relations avec l'Amérique du Sud, la Chine et les États-Unis - des relations qui seront essentielles si Glasgow doit tenir ses promesses.