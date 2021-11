Changement climatique : cinq choses surprenantes qui ont un impact sur la planète

Réduire les voyages en avion, passer idéalement aux voitures électriques et suivre un régime alimentaire plus végétal.

1. Riz

2. Recherches sur Internet

3. Réservoirs

Lorsque des terres sont inondées pour créer des réservoirs, les plantes et toute autre matière organique qui ont été submergées commencent à pourrir et à produire du méthane, comme c'est le cas dans les rizières.

Il s'agit d'importantes sources d'électricité renouvelable et à faible teneur en carbone qui peuvent être utilisées à la place des combustibles fossiles et qui peuvent donc compenser les émissions de méthane produites par les réservoirs eux-mêmes.

4. Fromage

Le fromage est le troisième plus grand producteur de gaz à effet de serre de l'industrie de la viande et du lait

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le fromage est le troisième plus grand producteur d'émissions de carbone de l'industrie de la viande et du lait, derrière le bœuf et l'agneau.

5. L'éducation des filles

L'éducation renforce l'autonomie des femmes et des jeunes filles, ce qui permet de créer une société plus durable sur le plan environnemental

Des recherches ont montré que lorsque les femmes et les filles vont à l'école et bénéficient de l'égalité des chances, cela renforce les stratégies climatiques de plusieurs manières différentes.

L'éducation permet également aux femmes et aux filles de devenir des leaders en matière de climat. Des études ont montré que les pays comptant un nombre élevé de femmes au parlement sont plus susceptibles de ratifier des traités internationaux sur l'environnement, de créer des zones terrestres protégées et d'adopter des politiques plus strictes en matière de changement climatique.