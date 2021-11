Changement climatique : pourquoi les personnes handicapées sont-elles si affectées?

il y a 8 minutes

Pourtant, selon le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, les personnes handicapées font partie des personnes les plus "affectées en cas d'urgence".

Et ces situations d'urgence - des incendies de forêt aux inondations - risquent de devenir plus fréquentes en raison de la crise climatique.

Alors pourquoi les personnes handicapées sont-elles si affectées par le changement climatique et que pouvons-nous faire ?

Coup de chaleur et déshydratation

Les températures ont grimpé à 35,5 °C pendant plusieurs jours. Les hôpitaux ont été occupés par les personnes subissant les effets de la chaleur et 61 personnes sont décédées. Un quart d'entre elles étaient atteintes de schizophrénie.

"C'est 500 fois leur part de la population", déclare le professeur Sébastien Jodoin, spécialiste du changement climatique à l'université McGill, qui est atteint de sclérose en plaques et étudie la relation entre les droits de l'homme, le handicap et la crise climatique.

Ces médicaments peuvent rendre les patients moins tolérants à la chaleur, augmentant ainsi le risque de coup de chaleur et de déshydratation sévère, qui peut s'avérer fatal.

Selon le professeur Jodoin, c'est le manque de communication entre les autorités et les communautés à risque qui exacerbe ces situations.

"Les personnes qui vivent avec la schizophrénie ont tendance à avoir un cercle social plus réduit, elles ont tendance à être plus pauvres", dit-il.

Le changement climatique augmente le risque de temps chaud et sec, ce qui risque d'entraîner davantage de canicules et d'alimenter les incendies de forêt.

Le réchauffement de l'atmosphère rend également plus probables les précipitations extrêmes et les inondations.

Gerald Niimi, de Santa Rosa en Californie du Nord, gérait une maladie pulmonaire chronique depuis des années et dépendait d'un ventilateur à oxygène pour l'aider à respirer.

Mais lorsque la panne de courant a frappé, son ventilateur s'est arrêté. Lui et sa femme ont fui leur maison et ont cherché désespérément un ventilateur en état de marche, mais sans succès. Gerald est mort deux jours plus tard.