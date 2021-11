Kim Jong-un : à l'approche de l'hiver, des rapports font état de famine en Corée du Nord

Photo d'archive de fermiers nord-coréens travaillant dans les champs

Les avertissements sont sévères et proviennent de l'intérieur et de l'extérieur de la Corée du Nord. Des transfuges basés en Corée du Sud nous ont dit que leurs familles au Nord souffraient de la faim. À l'approche de l'hiver, on craint que les plus vulnérables ne meurent de faim.

"Des problèmes tels que l'augmentation du nombre d'orphelins dans les rues et la mort par famine sont continuellement signalés", a déclaré Lee Sang Yong, rédacteur en chef du Daily NK, qui a des sources en Corée du Nord.

"Les classes inférieures en Corée du Nord souffrent de plus en plus", car les pénuries alimentaires sont pires que prévu, a déclaré M. Lee.

Il est de plus en plus difficile de faire sortir des informations de Corée du Nord. La frontière est fermée depuis janvier de l'année dernière pour empêcher la propagation du Covid-19 depuis la Chine. Même l'envoi de messages à la famille et aux amis qui ont quitté le pays pour la Corée du Sud est très risqué.

Quiconque est pris avec un téléphone portable non autorisé peut être jeté dans un camp de travail. Pourtant, certains essaient encore d'envoyer des lettres ou des messages vocaux par SMS à leurs proches et à des publications à Séoul.

Grâce à ces sources, dont certaines doivent rester anonymes, nous avons tenté de dresser un tableau de ce qui se passe.

''Chaque grain de riz''

La Corée du Nord a toujours été confrontée à des pénuries alimentaires, mais la pandémie a aggravé une situation déjà mauvaise. Le leader Kim Jong-un a comparé la situation actuelle à la pire catastrophe qu'ait connue le pays dans les années 1990, connue sous le nom de "Marche ardue", où des centaines de milliers de personnes sont mortes de famine.

On ne pense pas que la situation soit aussi grave - pour l'instant. Il y a quelques signes d'espoir. La Corée du Nord semble se préparer à rouvrir la frontière avec la Chine, mais on ne sait pas exactement quel volume de commerce et d'aide sera nécessaire pour réparer les dommages économiques déjà causés à ce pays appauvri.

La récolte de cette année est cruciale. Les récoltes de l'année dernière ont été partiellement détruites par une série de typhons. Les Nations unies estiment qu'il manque au pays au moins deux à trois mois de nourriture.

Pour que cette année soit la plus fructueuse possible, des dizaines de milliers de personnes ont été envoyées dans les champs pour aider à la récolte du riz et du maïs, y compris l'armée.

Kim Jong-un aurait également ordonné que chaque grain de riz du pays soit sécurisé et que tous ceux qui mangent aillent aider à la récolte.

"Un plan a été conçu pour minimiser les pertes lors du processus de récolte", a déclaré M. Lee, du Daily NK.

"Il insiste sur le fait que des sanctions strictes seront imposées si un vol ou une tricherie est signalé. Cela crée une atmosphère de peur."

Légende image, Le leader nord-coréen Kim Jong-un semble vouloir reconnaître ouvertement la gravité de la situation.

La semaine dernière, le Service national de renseignement (NIS) de la Corée du Sud a déclaré lors d'une audition parlementaire à huis clos que M. Kim avait l'impression de "marcher sur des œufs en raison de la situation économique", selon les législateurs présents à la réunion.

Le NIS aurait également déclaré que le manque de médicaments et de fournitures essentielles a accéléré la propagation de maladies infectieuses telles que la fièvre typhoïde.

Cette inquiétude croissante a été amplifiée par les médias d'État, qui ont mis en avant les mesures prises pour prévenir les dommages aux cultures et publié des affiches de propagande soulignant les efforts à fournir pour la production alimentaire.

Une agriculture moderne

La Corée du Nord est confrontée à deux problèmes majeurs concernant son approvisionnement alimentaire.

Le premier concerne ses méthodes agricoles. Pyongyang a beau avoir investi dans de nouvelles technologies militaires et des missiles, elle ne dispose pas des machines modernes nécessaires à une récolte rapide et fructueuse, selon les experts.

Choi Yongho, de l'Institut économique rural coréen, nous a expliqué que "l'insuffisance de l'offre d'équipements agricoles entraîne une faible productivité alimentaire".

Nous avons pu le constater par nous-mêmes.

Depuis un nouveau point d'observation à l'extrémité ouest de la Corée du Sud, avec les gratte-ciel de Séoul en toile de fond, mon équipe et moi avons une bonne vue sur le fleuve Han et la Corée du Nord. On a l'impression d'être si près - et pourtant si loin.

Légende image, Depuis un nouveau point d'observation situé à l'extrémité ouest de la Corée du Sud, les gens peuvent avoir une bonne vue sur la Corée du Nord.

J'ai entendu une jeune fille remarquer à travers ses jumelles qu'il s'agissait des "mêmes personnes".

"Ils sont comme nous", a-t-elle dit, en rebondissant sur sa maman.

Les villageois, par dizaines, étaient occupés à créer des balles de riz et à les transporter sur leur dos jusqu'à un tracteur plutôt délabré.

Un agriculteur sud-coréen de Paju, près de la zone démilitarisée qui sépare les deux pays, a déclaré qu'il lui fallait une heure pour dépouiller ses champs de riz avec une machine. S'il l'avait fait à la main, comme c'est le cas dans le Nord, il a déclaré qu'un champ lui aurait pris une semaine.

Légende image, Un agriculteur sud-coréen dépouille ses champs de riz à l'aide d'une machine.

Très vulnérable

Mais outre le manque de technologie et de matériel agricole, la Corée du Nord est confrontée à un problème à plus long terme si elle veut assurer son approvisionnement alimentaire.

Les agences de renseignement américaines ont classé le pays parmi les 11 pays les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique, et la surface limitée dont elle dispose pour les cultures pourrait être la plus durement touchée.

Les pertes de rendement du riz et du maïs deviendront plus probables le long de la côte occidentale, qui est le grenier à blé historique de la Corée du Nord", a déclaré Catherine Dill, du Council on Strategic Risks, l'un des auteurs d'un récent rapport sur les "crises convergentes en Corée du Nord".

Cela pourrait expliquer pourquoi Pyongyang a envoyé son ambassadeur britannique à la 26e conférence des Nations unies sur le changement climatique à Glasgow.

"La Corée du Nord est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Les inondations, les pluies de mousson et les typhons les troublent chaque année, ce qui affecte directement le rendement et provoque indirectement des problèmes de parasites", a déclaré M. Choi.

Légende image, La Corée du Nord est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles

Le rapport "Converging Crises" suggère que cette situation va s'aggraver dans les années à venir et que la production de riz en particulier sera affectée par les sécheresses et les inondations.

"Des tempêtes plus intenses semblent déjà toucher la Corée du Nord, il y a des exemples vraiment marquants de cela dans les saisons de typhons 2020 et 2021. Quant à l'élévation du niveau de la mer, les zones côtières seront de plus en plus menacées", a déclaré Mme Dill.

Si Pyongyang entretient rarement des relations avec le monde extérieur, elle a souvent fait une exception pour le changement climatique et l'environnement.

La Corée du Nord a collaboré avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) à l'élaboration de rapports nationaux détaillés en 2003 et 2012. Elle est également signataire de traités internationaux, dont le protocole de Kyoto et l'accord de Paris.

L'une des raisons de cet engagement sur le changement climatique pourrait être son impact sur la production alimentaire.

Le rapport du PNUE de 2012 notait que la température moyenne en Corée du Nord avait augmenté de 1,9°C entre 1918 et 2000, soit parmi les taux de réchauffement les plus rapides d'Asie.

Selon un rapport du Fonds vert pour le climat de 2019, les températures moyennes annuelles en Corée du Nord devraient encore augmenter de 2,8 à 4,7 °C d'ici les années 2050.

La Corée du Sud voit ici une chance de travailler ensemble sur un problème qui les touche toutes les deux.

La ministre de l'environnement de Séoul, Han Jeoung-ae, m'a dit la semaine dernière qu'elle espérait rencontrer son homologue à Glasgow pour parler de la collaboration intercoréenne sur le changement climatique, mais cela n'a pas eu lieu.

Si la délégation nord-coréenne écoute les discours prononcés en Écosse, elle saura que même lorsque la crainte de cette pandémie s'apaisera et que le commerce avec la Chine reprendra, même lorsque les marchandises recommenceront à franchir la frontière, le pays sera confronté à une crise croissante qui affectera profondément une population déjà vulnérable.

Et il ne pourra pas la surmonter tout seul.