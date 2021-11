Emploi : ces questions que l’on se pose sur le CV

Mila Kimbuini

BBC Afrique

il y a une heure

Crédit photo, Morsa Images

Le CV est la première chose qu'un employeur perçoit de vous.

Il est donc crucial de faire bonne impression lors de ce tout premier contact.

Or, plusieurs demandeurs d'emploi se posent encore des questions basiques en ce qui concerne la forme d'un Curriculum Vitae.

Deux experts emploi répondent à ces questions.

1. Quelle police et taille, dois-je utiliser pour mon CV ? Puis-je utiliser de la couleur ?

Les polices Arial, Calibri, Verdana, Tahoma, etc. Et les tailles 10 ou 11 sont généralement les plus recommandées pour la rédaction de CV.

Oui, vous pouvez utiliser une couleur, mais assurez-vous de l'utiliser avec beaucoup de sobriété. Même si la couleur donne une allure moderne, fraîche et dynamique au CV, il faut faire attention à ne pas l'utiliser n'importe comment et aussi d'éviter les couleurs trop vives. Je vous dirais d'opter pour la simplicité, explique Ferdy Ed, coach emploi et carrière et auteurs de plusieurs livres audio dont " My job, my passion".

Crédit photo, IsabelleJette Légende image, Coach Ferdy Ed, auteur de plusieurs livres audio dont " My Job, my passion "

À part le noir, vous pouvez aussi utiliser le gris foncé, le bleu foncé, le vert foncé qui font beaucoup plus professionnel, spécifie Sofia Nassa, spécialiste en acquisition de talent.

Elle ajoute qu'il y a des postes comme celui de designer graphique qui requiert une certaine créativité.

À ce moment-là, on peut se permettre des couleurs vivent dans le CV. Mais ceci reste une exception.

2. Dois-je mettre une photo sur mon CV ?

Il n'est absolument pas obligatoire de mettre une photo sur un CV, selon le coach Ferdy Ed.

"Personnellement, je ne le recommande pas, car j'estime que ce qui devrait véritablement intéresser un employeur, c'est de savoir si vous répondez aux exigences du poste".

Crédit photo, Sofia Nassa, spécialiste en acquisition de talent.

Et pour ceux qui sont ouverts à des postes dans différentes parties du monde? Voici quelques détails de Sofia Nassa, spécialiste en acquisition de talent.

"En France et en Afrique, la photo est exigée, de même que d'autres informations comme la situation matrimoniale, l'âge… En Amérique du Nord, c'est strictement interdit".

3. Par quoi commencer : le diplôme ou l'expérience ?

Pour Sofia Nassa, il faut toujours commencer par le diplôme afin de montrer directement aux recruteurs que vous êtes qualifié pour le poste.

De son côté, Ferdy Ed, conseille plutôt de commencer par l'expérience, sauf si "on est un profil sans expérience ou très junior".

Le diplôme sera donc mis en avant dans ce cas pour attirer l'attention sur le domaine d'expertise dans lequel on souhaite travailler.

4. Dois-je suivre un ordre chronologique, thématique ou mixé ?

Sur ce point, nos experts sont unanimes.

L'ordre chronologique est le plus classique et le plus utilisé. Il présente vos expériences des plus récentes au plus anciennes, explique Ferdy Ed.

"Mais dépendamment de vos objectifs professionnels, si vous êtes par exemple en réorientation, transition ou changement de carrière, il est recommandé d'opter pour un CV fonctionnel ou thématique".

Crédit photo, Getty Images

5. Est-il nécessaire d'avoir des CV différents pour chaque poste ?

"Vous pouvez avoir un CV générique gardé dans vos dossiers qui relatent toutes vos expériences. Mais à chaque fois que vous devrez envoyer votre candidature, assurez-vous toujours d'adapter votre CV au poste", explique le coach Ferdy Ed.

Ceci implique donc que vous devez avoirs des versions différentes de votre CV.

Sur cette question, aussi, nos experts sont unanimes.

6. Une page, deux pages ? Quelle est la longueur idéale pour mon CV ?

La bonne longueur, c'est une page !

"Lorsqu'un candidat est capable de structurer son expérience sur une page. Je vous assure qu'en entrevue physique, ce candidat ne se débrouillera pas mal", ajoute Sofia Nassa.

Le CV étant un exercice de synthèse, il est généralement recommandé de ne pas aller au-delà de deux pages, note aussi le coach Ferdy Ed.

"On va s'assurer de le maintenir sur une page pour les profils juniors. Cependant, il existe des exceptions pour certains métiers spécifiques (recherche, conseil, sociétés de services, etc.) où les CV sur 3 pages peuvent être acceptés".

7. Mon CV, doit-il comporter un titre ?

Ici, les avis divergent.

Le Coach Ferdy Ed pense qu'il est important de toujours se positionner sur son CV dès le départ, à l'en-tête, en indiquant le titre du poste que l'on vise ; sans oublier de toujours adapter le CV au poste convoité.

De son côté, Sofia Nassa, elle, pense que ce n'est pas forcément nécessaire sauf si vous voulez postuler pour des postes différents.

Crédit photo, Getty Images

8. La partie "Loisirs" est-elle importante ?

Pour la coach Sofia Nassa, cette partie est très importante, car elle permet au recruteur de connaître les loisirs et les centres d'intérêts du candidat.

Cela l'aide aussi à cerner un tant soit peu votre personnalité.

Ferdy Ed, lui, est plus nuancé. Il estime que cette partie peut être importante pour des profils juniors. Cela nous permet d'avoir une idée de la personnalité, des passions et intérêts personnels du jeune professionnel.

"Cependant, je ne le mettrai pas sur le CV d'un professionnel expérimenté, car à ce niveau, on s'intéresse beaucoup plus aux expériences et aux réalisations du candidat".

Par contre son conseil, si vous souhaitez inclure cette partie dans votre CV, est d'être très spécifique. Par exemple :

Jeux de société : (Quel jeu de société : scrabble ? Monopoly ?)

Lecture : (Quel type de lecture : science-fiction ? Développement personnel ?)

Musique : (Quel genre de musique : gospel ? Jazz ?)

9. Dois-je inclure des liens vers mes réseaux sociaux ?

Absolument !

Nos experts vous recommandent fortement d'inclure votre lien ''LinkedIn'' sur votre CV.

C'est "le réseau social par excellence pour tous ceux qui ont des projets professionnels à cœur", note Ferdy Ed.

Sofia Nassa nous rappelle qu'en cette ère, beaucoup d'employeurs se contentent du nom du candidat qui les intéresse et vont directement le chercher sur LinkedIn.

Petit conseil de la rédaction :

Mettez votre profil LinkedIn à jour dans la partie Formation et expérience ;

N'hésitez pas à avoir des recommandations de vos anciens collaborateurs, supérieurs hiérarchiques ou clients ;

Faites vivre votre compte avec vos publications, des articles parlant de vous ou des articles liés à votre domaine ;

Consultez vos messages LinkedIn juste au cas où vous êtes recontacté ou contacté par ce biais.

10. Je n'ai aucune expérience dans le domaine où je recherche un emploi. Que faire ?

(Cas des étudiants, des jeunes diplômés ou des personnes en reconversion professionnelle)

Rien n'est perdu dans ces cas-là. Osez postuler tout en suivant le conseil de nos experts. Il vous faudra insister sur vos compétences.

Crédit photo, Ezra Bailey

Le coach Ferdy Ed précise qu'il est important de s'appuyer sur les expériences ou compétences transférables qui peuvent aussi être utilisées (ou qui sont requises) dans le domaine du poste qui vous intéresse.

"Si vous êtes étudiant, vous pouvez mettre en avant les divers stages effectués ou les activités scolaires dans lesquelles vous avez été impliqué et pendant lesquelles vous avez fait preuve de certaines compétences qui sont demandées dans ce domaine".

Bonus ! Voici les pires erreurs que nos experts en recrutement ont vu dans un CV.

Ferdy Ed :

"Une signature ! Je n'en revenais pas ! (rires) Vous ne devez absolument pas signer votre CV".

Sofia Nassa :

"Pour moi, ça reste les fautes. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Il peut y avoir des coquilles dans notre CV. Mais lorsqu'il y a plusieurs fautes. Cela montre que le candidat n'est pas vraiment sérieux".

Autres erreurs à éviter, accumuler les stages pour gonfler votre CV.

Gardez uniquement les stages qui sont dans le domaine du poste que vous convoitez ou qui vous aurez permis de développer les compétences recherchées par le recruteur.