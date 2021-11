Homo bodoensis : la nouvelle espèce qu'un groupe de scientifiques considère comme "l'ancêtre direct de l'homme"

Carlos Serrano (@carliserrano)

BBC News Mundo

il y a 39 minutes

Crédit photo, ETTORE MAZZA Légende image, Ilustration de l'Homo bodoensis

Il existe une période de l'histoire de l'évolution humaine qui n'est toujours pas bien comprise par les scientifiques.

On sait si peu de choses sur cette époque qu'on l'appelle "la confusion", car les experts ne sont toujours pas d'accord sur les espèces qui y ont existé et qui représentent une zone floue entre l'Homo erectus et l'homme moderne, l'Homo sapiens.

Aujourd'hui, un groupe de chercheurs a nommé une nouvelle espèce qui pourrait faire la lumière sur cette confusion et qui, selon leur analyse, serait l'ancêtre direct de l'homme.

Il s'agit de l'Homo bodoensis, qui vivait en Afrique il y a environ 500 000 ans et qui, selon les auteurs de l'étude, permet de compléter le puzzle d'une période clé de l'évolution humaine.

Crédit photo, Ettore Mazza Légende image, L'Homo bodoensis appartient à la période chibanienne

Une nouvelle étiquette

La "confusion" correspond au Pléistocène moyen, une période que l'on appelle depuis 2020 le Chibanien, qui s'est déroulée entre 774 000 et 129 000 ans.

Les experts ne savent toutefois pas très bien à quelle espèce appartiennent plusieurs fossiles de cette période. En outre, on ne sait pas non plus quelles espèces ont donné naissance à quelles autres.

La période chibanienne est importante car c'est à ce moment-là que l'Homo sapiens est apparu en Afrique et l'homme de Neandertal en Europe.

Le problème est que les fossiles de cette période, qui a précédé l'Homo sapiens et le Néandertalien, "sont mal définis et diversement compris", écrivent les auteurs de l'étude.

Les chercheurs entendent par là que les fossiles existants de la période chibanienne ont traditionnellement été désignés comme Homo heidelbergensis ou Homo rhodesiensis, deux catégories qui, selon eux, ont souvent été décrites de manière contradictoire.

Crédit photo, Getty Légende image, Selon les auteurs de l'étude, l'Homo bodoensis peut aider à faire la lumière sur l'évolution de l'homme

"Parler de l'évolution humaine au cours de cette période est devenu impossible en raison de l'absence d'une terminologie adéquate reconnaissant la variation géographique humaine", a déclaré dans un communiqué Mirjana Roksandic, paléoanthropologue à l'université de Winnipeg au Canada et auteur principal de l'étude.

Forts de cet argument, Roksandic et son équipe ont réanalysé une série de fossiles chibaniens trouvés en Afrique et en Eurasie, et ont conclu que les catégories Homo heidelbergensis ou Homo rhodesiensis ne devraient plus être utilisées et être regroupées sous une nouvelle étiquette unique : Homo bodoensis.

Les chercheurs mentionnent également que certains fossiles qui avaient été identifiés comme Homo heidelbergensis sont en fait des Néandertaliens.

Quant à la catégorie Homo rhodesiensis, ils ajoutent qu'elle a été mal acceptée, en partie parce que son nom est associé à Cecil Rhodes, un symbole de l'impérialisme britannique en Afrique.

Crédit photo, Getty Légende image, Il existe de nombreuses questions non résolues concernant la période pléistocène ou chibanienne

Clarté

Homo bodoensis tient son nom d'un crâne trouvé à Bodo D'ar, en Éthiopie.

Roksandic et ses collègues soutiennent que l'Homo bodoensis est l'ancêtre direct de l'homme et qu'il comprend la plupart des premiers humains chibaniens d'Afrique et certains d'Europe du Sud-Est.

Les auteurs de l'étude espèrent que l'utilisation de la catégorie Homo bodoensis contribuera à faciliter la communication et à apporter des éclaircissements sur la période chibanienne.

Selon M. Roksandic, la taxonomie de l'Homo bodoensis a déjà été acceptée par la Commission internationale de la nomenclature zoologique, l'organisme chargé de veiller à l'utilisation correcte des noms scientifiques des animaux.

Crédit photo, Getty

Prudence

Deux experts consultés par BBC World, qui n'ont pas participé à la recherche, ont émis des réserves sur ses conclusions.

"Je pense que les auteurs soulèvent un problème paléoanthropologique important et ancien qui nous hante tous, mais ils n'offrent pas de solution convaincante", déclare le paléoanthropologue Zeray Alemseged, professeur de biologie organique et d'anatomie à l'université de Chicago aux États-Unis.

Alemseged signifie que le fait de donner le nom d'un crâne à une nouvelle espèce ne suffit pas à résoudre la confusion qui entoure Homo heidelbergensis.

"Ce que nous voulons, je pense, c'est trouver plus de fossiles d'Europe et d'Afrique pour mieux comprendre", dit Alemseged.

Crédit photo, Getty

Jeff McKee, professeur au département d'anthropologie de l'université d'État de l'Ohio, est également sceptique.

"L'espèce Homo heidelbergensis est une désignation qui n'a pas été résolue pendant un certain temps, car personne ne pouvait s'entendre sur les fossiles qui appartenaient à ce taxon", explique McKee.

"Je soupçonne que, de la même manière, la nouvelle proposition d'Homo bodoensis sera un peu comme une poubelle taxonomique de fossiles qui ne tiendra pas la route à long terme."

McKee affirme qu'il n'est pas favorable à l'idée d'essayer d'"imposer artificiellement" une taxonomie aux sous-populations d'humains émergents.

Des positions telles que celles d'Alemseged et de McKee remettent en question la proposition de Roksandic, qui affirme que le concept d'Homo bodoensis "existera encore longtemps".

"Un nouveau nom de taxon ne vivra que si d'autres chercheurs l'utilisent", conclut le chercheur.

