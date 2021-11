Covid : Pfizer affirme que la pilule antivirale est efficace à 89% dans les cas à haut risque

Cette décision intervient au lendemain de l'approbation par l'autorité britannique de réglementation des médicaments d'un traitement similaire de Merck Sharp and Dohme (MSD).

Le secrétaire d'État à la santé et aux affaires sociales, Sajid Javid, qualifie les résultats d'"incroyables" et souligne que l'autorité britannique de réglementation des médicaments va maintenant évaluer la sécurité et l'efficacité du médicament.