Instagram : une bénédiction ou une malédiction ?

Par Shiona McCallum

Reporter Technologie

il y a 26 minutes

Crédit photo, Reuters

Se réveiller, attraper son téléphone, ouvrir Instagram et commencer à défiler.

C'est une routine bien trop familière pour beaucoup d'entre nous. Mais comment l'application affecte-t-elle notre santé mentale ?

Frances Haugen, lanceuse d'alerte de Facebook, a averti qu'Instagram était "plus dangereux que les autres formes de médias sociaux", après qu'il a été révélé que les propres recherches de l'entreprise montraient qu'il pouvait être nocif.

À l'époque, Instagram a déclaré que la recherche montrait son "engagement à comprendre les questions complexes et difficiles".

Alors que les politiciens continuent de scruter les médias sociaux, la BBC a parlé à cinq personnes de leurs expériences sur Instagram.

Créer une communauté

Dani a une relation compliquée avec Instagram. Cette jeune femme de 29 ans, originaire du sud du Pays de Galles, vit de la plateforme et a créé une communauté en ligne pour les personnes transgenres.

Mais elle a été victime d'abus en raison de son apparence.

Légende image, Dani a créé une communauté sur Instagram

"Instagram est la plus grande bénédiction et la plus grande malédiction de ma vie", raconte Dani à la BBC.

"Quand vous êtes une personne trans avec un compte qui n'est pas privé, cela vous ouvre aux abus de toute façon - mais certains messages de haine que j'ai eues en ligne ont été destructrices pour l'âme".

"Les commentaires haineux étaient ignobles. Quelqu'un m'a même envoyé un fil de discussion où des gens avaient pris des images de moi et me ridiculisaient."

Frances Haugen a déclaré à une commission mixte de députés et de lords qu'Instagram est une affaire de "comparaison sociale et de corps... de style de vie des gens, et c'est ce qui finit par être pire pour les enfants."

Légende vidéo, Khaby Lame s'est construit un large public sans dire un mot.

Dani, qui a vaincu une dépendance à l'alcool, dit qu'elle peut voir comment les médias sociaux peuvent devenir addictifs.

"Je suis sobre depuis quelques années maintenant, mais j'ai l'impression qu'Instagram est mauvais pour les personnes ayant une personnalité addictive. C'est le même sentiment que vous avez, le besoin d'en avoir toujours plus."

Sir Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales chez Meta, la société mère d'Instagram, a défendu la plateforme, affirmant que la "majorité écrasante" des adolescentes aiment l'utiliser.

Il a déclaré que l'entreprise allait mettre en place des outils pour lutter contre l'utilisation nocive d'Instagram, notamment une fonction de coup de pouce appelée "take a break", qui incitera les jeunes utilisateurs à se déconnecter.

L'image du corps

Hannah passe six à dix heures par jour sur les médias sociaux, auxquels elle a accès depuis son adolescence.

La jeune femme de 24 ans, qui étudie à l'université de l'ouest de l'Écosse à Ayr, possède un compte sur toutes les grandes plateformes : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok.

"J'ai cette très mauvaise habitude de vérifier toutes mes notifications dès le matin", explique-t-elle.

Légende image, Hannah a reçu des commentaires méchants sur Instagram

"C'est la dernière chose que je vérifie avant de m'endormir. Ma journée entière tourne autour de mes médias sociaux.

"Je suis définitivement accro à TikTok, je peux facilement le faire défiler pendant deux heures d'affilée. Je sais que je perds essentiellement du temps... Il y a des moments où j'essaie de le limiter."

Sur Instagram, Hannah avait l'habitude de suivre des influenceurs qui la faisaient se sentir mal à propos de son image corporelle.

"Cela m'a fait penser que mon corps devait ressembler au leur, et j'ai commencé à avoir des attentes irréalistes d'être un modèle mince. Je trouvais que cela nuisait vraiment à ma santé mentale, alors j'ai pris du recul et je me suis désabonnée de leurs comptes."

Maintenant, elle a changé qui elle suit, troquant les influenceurs pour des comptes body-positive.

"J'ai réalisé que tout le monde n'est pas un mannequin de taille six, super maigre et d'un mètre quatre-vingt. J'ai commencé à suivre des personnes qui me ressemblent davantage, et cela a amélioré ma confiance en mon corps."

Hannah a reçu quelques commentaires haineux sur Instagram.

"J'ai reçu des commentaires de certaines personnes me disant que je devais perdre du poids parce que je devenais trop grosse - et je ne fais qu'une taille 10. Cela m'a fait me sentir négative par rapport à mon corps."

Un environnement toxique

À l'école pour filles de Hornsey, dans le nord de Londres, Scarlett et Anisa disent à la BBC qu'elles sont conscientes des dangers des médias sociaux.

Scarlett a 15 ans et utilise toutes les plateformes à l'exception de Facebook, qu'elle ne pense pas être pour les personnes de son âge.

"Je suis des YouTubers qui créent du contenu sur la mode, comme Emma Chamberlain, que j'adore", dit-elle.

"Mais quand je vois quelqu'un d'un standard de beauté vraiment élevé alors que je viens juste de terminer ma puberté, c'est vraiment difficile parce que voir ça me fait penser que je devrais ressembler à ça. Cela m'a donné un sentiment des complexes. Je me suis désabonnée de beaucoup de comptes."

Légende image, Scarlett et Anisa utilisent Instagram

Anisa, qui a également 15 ans, change les comptes qu'elle suit, pour essayer d'éviter les contenus négatifs.

Mais elle a quand même vu des choses en ligne qu'elle ne voulait pas voir.

"J'ai remarqué que les comptes de certaines personnes créent un environnement toxique. Comme je suis une adolescente, je sais que je dois faire attention au lavage de cerveau", explique Anisa.

"En tant que musulmane, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une mauvaise représentation de nous... donc si je vois ce type de contenu, je me désabonne".

Les filles disent qu'elles ont également eu des expériences agréables sur les médias sociaux, notamment lorsqu'il s'agit de faire des vidéos avec leurs amis.

Scarlett dit : "J'ai essayé beaucoup de recettes de cuisine en vidéo et j'ai appris beaucoup de choses grâce aux vidéos en ligne. Il y a aussi des comptes avec des faits étonnants, des trucs et astuces et des conseils de vie - tout n'est pas mauvais, même si les aspects négatifs l'emportent probablement sur les aspects positifs."

Pas de réseaux sociaux

Tout le monde à l'école n'est pas sur Instagram. Leah, qui a 15 ans, n'a pas encore été autorisée à créer un compte.

"C'est à cause de toutes les choses négatives qui circulent, donc je fais confiance à la décision de ma mère", dit-elle.

Légende image, Leah n'est pas autorisée sur Instagram

"J'aimerais bien avoir des médias sociaux, parce que tous mes amis en ont et que je me sens parfois hors du coup, mais je connais aussi le mauvais côté de la chose. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur mes amis qui ont reçu des photos inappropriées et des vidéos horribles - des choses que les gens de notre âge ne devraient pas regarder".

En septembre, Meta - qui s'appelait encore Facebook à l'époque - a mis en pause ses projets de faire une "expérience Instagram" pour les moins de 13 ans, baptisée "Instagram Kids".