Fraude sentimentale : 'Je regrette d'avoir donné 300 000 £ à un homme rencontré en ligne'

il y a une heure

Elle cherchait à s'installer et à se marier. Aaron répond qu'il l'était aussi. Ils parlent davantage, et les choses commencent à avancer rapidement.

Sophia ne s'attendait pas à découvrir que plus tard, elle se retrouverait sans partenaire et avec 300 000 £ de dettes, après avoir donné de l'argent liquide à l'homme qu'elle avait rencontré.

'Faux documents d'hypothèque'

Sophia et l'homme qu'elle pensait être son partenaire ont commencé à parler d'acheter une maison ensemble - sans jamais se rencontrer dans la vie réelle.

Elle dit qu'il a créé de faux documents d'hypothèque et de faux e-mails aux notaires. Il lui a vendu un rêve, et elle l'a acheté - littéralement.

"J'ai contracté des milliers de prêts et j'ai utilisé toutes mes économies, ce qui équivaut à environ 50 000-60 000 £ (plus de 38 à + de 45 millions FCFA).

"Puis j'ai emprunté beaucoup d'argent à ma famille et à mes amis", confesse-t-elle.

Au total, Sophia dit qu'elle lui a envoyé environ 300 000 £ (plus de 229 millions FCFA).

Elle n'est pas la seule à tomber dans la fraude à la romance. Selon UK Finance, une augmentation de 20 % des fraudes par virement bancaire liées à des escroqueries à la romance a été enregistrée entre 2019 et 2020.

"Mais c'est arrivé, à cause de la violence émotionnelle que vous ne réalisez pas que vous subissez", poursuit-elle.

'Raccrocher le téléphone et appeler la police'

"C'est en fait le gars qui travaille à Barclays qui a dit, 'tu dois poser le téléphone et appeler la police tout de suite'."

Et elle l'a fait. Thames Valley Police informe à la BBC qu'elle enquête sur une allégation de fraude à la romance, qui est signalée à la force via un renvoi d'Action Fraud en janvier 2020.

Deux ans plus tard, Sophia a le sentiment d'être dans une bien meilleure position.

Un examen récent effectué par le médiateur financier lui a donné raison. Cela signifie que, selon le modèle de remboursement contingent (CRM), Sophia a été victime d'une escroquerie de type "push" autorisée, et que les banques doivent donc légalement lui rendre son argent.

"Ils ont été très rapides à m'écarter et à me dire 'non, ce n'est pas une fraude, vous connaissiez cette personne'", renseigne-t-elle.