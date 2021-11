Nagaenthran Dharmalingam : une famille prie pour qu'un miracle empêche l'exécution de l'homme au faible QI

"Quand je suis seule et que je pense à mon frère, j'ai mal. Mais [nous devons] être courageux et continuer à prier - tout peut arriver", dit-elle à la BBC.

Nagaenthran devait initialement être pendu mercredi matin, mais il a obtenu un sursis de dernière minute. Mardi, on a découvert qu'il était atteint de Covid-19 et l'exécution a été à nouveau reportée.

Mais le gouvernement singapourien estime qu'il "comprend clairement la nature de ses actes et ne perd pas son sens du jugement quant à la justesse ou à la fausseté de ce qu'il fait".

Singapour a l'une des législations les plus strictes au monde en matière de drogues et, localement, le recours à la peine de mort ne suscite guère de controverse. Mais cette affaire semble avoir déclenché une rare inquiétude dans la nation insulaire.

Explosion de colère

Plus de 60 000 personnes ont maintenant signé une pétition demandant au président de Singapour de gracier Nagaenthran, en invoquant le fait que l'exécution d'un malade mental est interdite par le code international des droits de l'homme.

"Il est totalement décourageant qu'un homme souffrant de déficience intellectuelle soit puni pour un crime non violent", affirme une personne qui a signé la pétition. "Ni lui ni sa famille ne méritent cette souffrance. S'il vous plaît, sauvez-le", dit-il.

Le mouvement gagne également du terrain sur les réseaux sociaux, où l'on observe un déferlement inhabituel de colère et de sympathie.

"Parfois, il m'appelle et me dit qu'il va être pendu et qu'il doit se préparer", confie-t-elle à la BBC.