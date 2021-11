"De nombreux Espagnols considéraient les Incas comme des analphabètes parce que les quipus ne correspondaient pas à ce qu'ils comprenaient comme une écriture"

Carol Olona

HayFestivalArequipa@BBCMundo

il y a 20 minutes

Légende image, "Les Andes ont été le berceau de l'une des technologies les plus sophistiquées et les plus complexes de l'histoire de l'humanité", explique M. Medrano

C'est dans une résidence d'étudiants de l'université de Harvard que le mathématicien Manuel Medrano (Los Angeles, 1996) a eu son "moment Rosetta", à l'âge de 19 ans seulement.

C'est ainsi que l'universitaire définit les petites découvertes qui, accumulées, permettent de faire avancer le monde de la connaissance.

De la même manière que Jean-François Champollion a réussi à déchiffrer la signification des hiéroglyphes en 1822, en partie grâce à toutes les recherches qui l'ont précédé.

Crédit photo, © The Trustees of the British Museum Légende image, Le déchiffrage des cartouches de la pierre de Rosette était essentiel pour comprendre la signification des hiéroglyphes égyptiens

Dans son cas, Medrano avait trouvé une correspondance d'informations non numériques entre 6 anciens quipus ("nœud" en quechua) et un document de recensement espagnol du 17ème siècle qui avaient été précédemment identifiés comme de possibles sources concordantes.

Un petit pas de plus vers le déchiffrage de ces artefacts complexes composés de cordes, de nœuds et de couleurs utilisés pour enregistrer des informations numériques et narratives et inventés par la puissante culture Wari, aux alentours de 950 après J-C.

Il en existe actuellement 1 386 exemplaires dispersés dans le monde, soit seulement 1 % de ceux qui auraient existé.

Medrano est actuellement à l'université de St Andrews en Écosse, où il étudie les "paper quipus", transcriptions de quipus que, après la conquête, les plaideurs andins introduisaient comme preuves dans les procédures judiciaires.

Une autre de ses contributions est "Quipus. Mille ans d'histoire nouée dans les Andes et son avenir numérique", un livre très intéressant dont l'auteur espère qu'il éveillera la curiosité du public sur cette "grande énigme de l'humanité".

Le chercheur américain s'est entretenu avec BBC Mundo dans le cadre du Hay Festival Arequipa.

D'où vient la passion d'un mathématicien pour l'étude des quipus ?

J'ai été fasciné par l'Antiquité lorsque, à l'âge de 8 ans, j'ai visité une exposition sur les restes funéraires de Toutankhamon à Los Angeles.

J'ai su que je voulais développer mon intérêt pour l'archéologie lorsque je suis arrivé à Harvard, où j'ai découvert les Incas et le problème du décodage du quipu. J'ai obtenu un diplôme en mathématiques appliquées parce que je m'intéressais aux techniques quantitatives pour l'étude de l'histoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Quipus ont été utilisés dans les Andes pendant au moins mille ans

Mais il ne s'agit pas seulement d'une préoccupation académique, il y a aussi une motivation personnelle.

Mon grand-père maternel, Antonio Flores, et sa femme, Eva, ont émigré à Sacramento, en Californie. Antonio était un travailleur journalier et ne savait ni lire ni écrire, et j'ai pensé à l'impact quotidien qu'un tel événement pouvait avoir aux États-Unis.

Je tiens à dire que, même si l'histoire de ma propre famille n'a rien à voir avec les quipus, elle m'a fait voir le pouvoir que la perception de l'illettrisme peut avoir dans des contextes multiculturels.

Qu'est-ce que tu veux dire ?

Pour des raisons historiques, il existe un lien entre les Andes préhispaniques et l'analphabétisme.

Ángel Rama a écrit dans "La ciudad letrada" que l'écriture graphique avait un pouvoir important dans le "Nouveau Monde" car elle devenait une aptitude à participer à la vie civique.

L'idée que la capacité de lire et d'écrire permettait aux citoyens d'accéder au pouvoir a laissé un héritage important dans les écrits et dans les siècles qui ont suivi la conquête.

Elle a également influencé notre propre interprétation de la question de savoir si les quipus peuvent remplir les fonctions de l'écriture ou s'ils sont complexes ou non, par exemple.

Et lors de la conquête, peut-on dire que les Espagnols ont exploité cette vision des Incas comme analphabètes à des fins de domination ?

Ce n'était pas nécessairement le fer de lance, même s'il existait un préjugé culturel qui définissait la capacité à lire et à écrire uniquement de manière bidimensionnelle, c'est-à-dire sur du papier et de l'encre.

Ainsi, beaucoup considéraient les Incas comme des analphabètes parce que les quipus ne correspondaient pas à ce qu'ils comprenaient comme une écriture. Mais ce n'est là qu'un des préjugés et une des visions du monde qui sous-tendent la conquête de l'Amérique.

Qu'est-ce qui a fait de cette combinaison de ficelle, de nœuds et de couleurs une forme viable de communication ?

C'était un outil idéal pour l'environnement désertique et pluvieux des Andes, et un instrument parfait pour transmettre des informations sur des milliers de kilomètres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Medrano pense que le déchiffrage des quipus pourrait révéler une version andine de la conquête

Il est passionnant de rencontrer une forme d'inscription tridimensionnelle, quelque chose qui défie notre éducation. Lorsque nous entendons le mot " écriture ", nous pensons à deux dimensions, mais nous devons envisager la possibilité qu'une autre civilisation ne procédait pas de cette manière.

Peut-on alors la considérer comme une forme d'écriture ?

C'est un débat, mais je dirais qu'ils ont rempli les mêmes fonctions que l'écriture avant et après la conquête. Nous connaissons certaines communautés des hautes terres centrales du Pérou qui, des décennies après l'introduction de l'écriture graphique, ont continué à utiliser les quipus.

Le quipu doit être considéré comme un outil complexe à chaque période de son utilisation active, et pas seulement pendant les 130 ans de la période inca. En fait, cette période représente moins de 15% de son utilisation.

Au-delà de la comptabilité, dans quels autres contextes ont-ils été utilisés ?

En décrivant un millénaire de quipu, l'un des mythes que je voulais briser est qu'ils sont les documents des élites et qu'ils sont morts rapidement après la conquête espagnole.

En fait, un exemple du 18ème siècle est l'utilisation de quipus pour planifier le soulèvement contre les administrateurs coloniaux avant l'indépendance.

J'imagine que c'est aussi contre l'Église

Nous savons que lorsque l'Église catholique est entrée, le quipu a été imposé à des fins religieuses, comme les chapelets ou pour la confession.

Mais en même temps, nous avons des exemples d'une communauté où le prêtre d'une église a été surpris parce que ses paroissiens venaient se confesser avec un quipu standardisé, c'est-à-dire que le prêtre a entendu la même confession encore et encore de la part des membres de la communauté.

Le quipu pouvait donc être utilisé à la fois comme un instrument de domination et de subversion. Et bien que la forme du quipus dans chacun des cas ne soit pas encore claire, il est important de condenser et de décrire l'esprit sous-jacent.

Mais les Espagnols n'ont-ils jamais voulu apprendre à les déchiffrer ?

Jusqu'à présent, nous n'avons pas, parmi les sources connues des chroniqueurs espagnols, celle qui nous fournit la clé de l'interprétation universelle du quipu inca.

Cependant, il est possible qu'un jour nous trouvions des documents qui incluent certains de ces détails. Espérons que ce jour viendra !

Et pourquoi est-il essentiel que nous déchiffrions les quipus ?

Si nous voulons écrire une histoire du monde préhispanique telle que racontée par ce monde lui-même, nous devons disposer de toute la gamme des sources disponibles, et l'une de ces sources de première main est le quipus.

En outre, elle nous permettrait de modifier la conceptualisation du plus grand empire du " Nouveau Monde " et de relever l'un des défis communs de notre humanité.

Nous avons déchiffré les sources primaires de presque toutes les grandes civilisations anciennes et les quipus représentent l'une des dernières qui restent à décoder.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les quipucamayoc étaient les fonctionnaires chargés d'élaborer et d'interpréter les quipus dans l'empire inca

Pourquoi n'avons-nous pas encore atteint cet objectif ?

Il y a plusieurs raisons, mais cela dépend de la personne à qui vous demandez. Les archéologues pourraient vous dire que nous manquons de spécimens, les spécialistes de la littérature coloniale que nous n'avons pas assez d'écrits de l'époque, et les historiens que nous avons besoin de plus de sources archivistiques.

Mais tous s'accordent à dire que l'ensemble des sources est incomplet. Pour traiter ce dossier partiel, nous devons intégrer les méthodes de nombreuses disciplines complémentaires.

Par exemple, les techniques informatiques peuvent nous aider en l'absence d'archives archéologiques, c'est-à-dire qu'avec les statistiques, nous pouvons tester les hypothèses que nous tirons de quelques spécimens archéologiques.

Parlez-moi de votre vision de l'avenir

Nous sommes en train de numériser les quipus et cela nous permet de les conserver, c'est-à-dire d'avoir un enregistrement permanent de ces spécimens dans leur état original et la possibilité de les analyser dans cet effort commun de déchiffrage.

Le quipu numérique et son catalogage représentent pour moi l'un des moyens de commencer à faire des comparaisons à grande échelle ou à plusieurs niveaux, et c'est pourquoi j'ai mis en œuvre certaines des techniques de la science des données pour l'examen des spécimens survivants.

Par exemple ?

Lorsque nous pourrons former des groupes ou des familles de quipus, cela constituera un guide puissant pour l'interprétation d'autres éléments au sein de ces familles et nous pourrons discuter de la signification d'éléments spécifiques au sein des quipus démographiques, calendaires ou tributaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ils ont servi de forme de résistance au pouvoir ecclésiastique colonial

Pour l'instant, nous n'avons pas identifié suffisamment de spécimens pour être sûrs qu'ils remplissent ces fonctions spécifiques, mais l'intelligence artificielle - et l'apprentissage automatique en particulier - peut former certains de ces groupements préliminaires que nous pouvons ensuite vérifier manuellement.

C'est l'une des approches les plus passionnantes et les plus prometteuses pour l'avenir.

Que nous disent les quipus sur le Pérou d'aujourd'hui ?

Nous avons affaire à l'une des technologies les plus sophistiquées et complexes de l'histoire de l'humanité, qui a connu son apogée dans les Andes.

Il nous dit que le Pérou ou le monde andin est un lieu " d'authenticité historique " et d'une complexité si profonde qu'avec toute la technologie dont nous disposons, nous n'avons pas pu en achever le déchiffrement.

C'est passionnant et nous sommes redevables à tous les chercheurs qui nous ont précédés dans ce défi.

