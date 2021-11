Festival Astroworld de Travis Scott : des signaux d'alarme ont-ils été ignorés, causant la tragédie ?

Par Mark Savage

BBC Music Correspondent

il y a 29 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Scott se produisait devant son public à Houston, au Texas.

Pendant près de 40 minutes, alors que la police et les pompiers de Houston répondent à un appel au secours lors d'un événement ayant causé un grand nombre de victimes au festival de musique Astroworld de Travis Scott, qui était bondé vendredi, la superstar continue à se produire.

Au moment où il quitte la scène, c'est devenu l'un des concerts les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Huit personnes meurent et des dizaines d'autres sont blessées.

Des fans sont filmés en train de scander "Arrêtez le spectacle" et d'implorer l'aide du personnel. L'un d'entre eux monte même sur la plate-forme d'une caméra pour montrer les blessés.

Scott termine finalement son spectacle 15 à 20 minutes avant l'heure prévue. Mais des questions demeurent quant à savoir pourquoi il n'a pas terminé plus tôt.

"Neuf heures et demie, juste là. C'est à ce moment-là que quelques personnes ont commencé à tomber", rapporte Troy Finner, chef de la police de Houston, lors d'une conférence de presse samedi.

Nos agents se sont levés et sont immédiatement allés voir les producteurs pour leur dire : "Hé, on a des gens qui tombent". Ce spectacle s'est terminé à 22h10. Je voulais juste le souligner."

Scott, l'un des plus grands noms du rap, a lancé l'événement avec les promoteurs de concerts Live Nation en 2018. Il explique dans une vidéo postée sur Instagram qu'il n'était pas conscient de la gravité de la situation pendant son concert en tête d'affiche cette année.

"Chaque fois que je pouvais distinguer quelque chose qui se passe, j'ai juste arrêté le spectacle et je les ai aidés à obtenir l'aide dont ils ont besoin", a-t-il dit. "Je ne pouvais tout simplement pas imaginer la gravité de la situation".

Dans les images du concert, on peut le voir interrompre sa prestation pour demander de l'aide pour un fan qui s'était évanoui.

Cependant, dans une autre vidéo, on peut l'entendre dire pendant une autre pause : "Qui t'a demandé d'arrêter ? Vous savez tous ce que vous êtes venus faire - me suivre, allons-y."

Les incidents passés de Scott

Le rappeur est connu pour ses shows sauvages, et a eu des ennuis pour avoir incité à des comportements dangereux par le passé.

En 2015, il est accusé de trouble à l'ordre public après avoir encouragé ses fans à Chicago à ignorer la sécurité et à se précipiter sur la scène.

Deux ans plus tard, il repère un fan accroché au balcon du deuxième étage d'une salle de spectacle et essaie de le persuader de sauter. Lors du même concert, un fan de 27 ans a été paralysé après avoir été poussé d'un balcon du troisième étage.

En 2019, des centaines de fans se sont précipités sur les barrières d'Astroworld, et trois personnes ont été hospitalisées pour des blessures mineures. La police a écrit sur Twitter que l'événement manquait de personnel et que "les promoteurs n'ont pas planifié suffisamment pour les grandes foules", bien que la déclaration ait ensuite été supprimée.

Inquiétudes avant le spectacle

Des craintes concernant la sécurité de la foule avaient été exprimées avant l'événement de cette année. Un plan de sécurité obtenu par le New York Times abordait plusieurs sujets de préoccupation.

"Sur la base de la configuration du site et des nombreuses expériences passées, le potentiel d'incidents multiples liés à l'alcool et aux drogues, les besoins éventuels d'évacuation et la menace toujours présente d'une situation d'accident de masse ont été identifiés comme des préoccupations majeures", peut-on lire dans le document.

Avant que Scott ne monte sur scène, des équipes de journalistes locaux ont filmé des fans en train de forcer les portes et de contourner les points de contrôle de sécurité.

Le chef de la police de la ville a également rendu visite à la star dans sa loge pour lui faire part de ses préoccupations concernant l'énergie de la foule.

Dans un communiqué, le chef Finner note que cette "brève et respectueuse réunion" lui a permis de "partager mes préoccupations en matière de sécurité publique" et de demander à la star "de faire attention aux messages de son équipe sur les réseaux sociaux lors de tout événement imprévu".

Les enquêteurs vont examiner un certain nombre de facteurs, explique Simon Ancliffe, fondateur de Movement Strategies, qui conseille les grands événements britanniques comme Glastonbury, Reading & Leeds et les Jeux olympiques de 2012 sur la sécurité des foules.

"Ont-ils contrôlé le nombre de personnes ? Y a-t-il des barrières en place et sont-elles bien conçues ? Le personnel de sécurité faisait-il ce qu'il était censé faire ? Avaient-ils une bonne connaissance de la situation ? Avaient-ils des caméras de surveillance ?

"Ils semblaient avoir une sorte de procédure pour arrêter le spectacle, mais cela semblait s'arrêter et recommencer - donc est-ce que [le problème] était une question de communication, de prise de décision ?"

Selon lui, lorsque des tragédies se produisent, il ne s'agit souvent pas d'une mauvaise décision, mais d'une accumulation de petites erreurs qui mènent finalement à la catastrophe. Dans ce cas, "on dirait que beaucoup de choses ont mal tourné".

"Tout se résume à la planification", explique Keith Still, professeur de science des foules à l'université du Sussex.

"Vous devez anticiper que ce type d'artiste dans ce type d'environnement va induire ce type de comportement dans la foule - et vous mettez en place des systèmes de gestion et de surveillance de la foule pour vous assurer d'avoir un indicateur d'alerte précoce."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un mémorial de fortune a été érigé à l'extérieur du parc NRG où Astroworld a eu lieu

Selon M. Ancliffe, les équipes sur le terrain ne sont pas nécessairement à blâmer.

"Le personnel de sécurité au niveau des barrières peut voir ce qui se trouve immédiatement devant lui, mais [seulement] quelques personnes en profondeur", dit-il, expliquant que le personnel de première ligne a besoin d'un soutien sous la forme d'une télévision en circuit fermé ou d'une vue plus élevée du public.

Au Royaume-Uni, "nous avons des gestionnaires de foule expérimentés qui ont une très bonne vue de la foule depuis une position surélevée, ce qui permet de voir les visages des gens et de repérer les changements d'expression", explique Eric Stuart, président de l'Association britannique de gestion des foules.

"Il y aura toujours des gens qui crient parce qu'ils s'amusent. La compétence et l'art consistent à regarder les visages et à écouter les cris et à dire : "C'est différent. Les choses ont changé."

De nombreuses personnes dans un public ne sont souvent pas conscientes d'une situation de danger de mort jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

"Lorsque vous êtes dans une foule, vous ne pouvez pas voir plus de deux personnes devant vous, et vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe à cause de la musique", explique Ancliffe. "Le transfert d'informations au sein de la foule est donc très mauvais.

"Si les gens se poussent vers l'avant, ils ne peuvent pas voir ce qui se trouve devant eux. Et une fois que vous êtes tombé, il est très difficile de vous relever, à moins que des personnes ne vous aident. Et si les gens se sont penchés pour vous aider, ils peuvent être poussés très facilement eux aussi."

C'est donc au personnel d'identifier les problèmes et d'alerter l'artiste, qui peut mettre le spectacle en pause et calmer la situation.

Dans ce cas, c'est le public qui a prévenu la sécurité et qui "demandait que les choses changent", explique M. Ancliffe.

"Alors, quelle était la conscience de la situation ? Quelle était la prise de décision ? Il peut y avoir d'autres facteurs impliqués, mais ce sont probablement ces éléments qui ont provoqué la catastrophe."

Crédit photo, Astroworld / Live Nation Légende image, Les horaires du festival montrent que Scott devait se produire sans concurrence.

Certains experts ont également suggéré que la décision de Scott de jouer sur une scène séparée, sans aucun autre groupe prévu au même moment, pourrait avoir exacerbé la situation.

Cela va à l'encontre d'une pratique courante dans la gestion des foules, connue sous le nom de "répartition du terrain", où les organisateurs disposent plusieurs têtes d'affiche concurrentes ou décalent les horaires des scènes pour contrôler le flux de fans.

Mais la performance de Scott a eu lieu 45 minutes après la fin du spectacle de SZA, le dernier concert de la journée sur la deuxième scène d'Astroworld. Les fans qui s'étaient rassemblés près des barrières de son arène "Utopia Mountain", d'une valeur de 5 millions de dollars, depuis l'heure du déjeuner, ont soudainement été confrontés à un afflux de fêtards, excités par un énorme compte à rebours annonçant l'arrivée de la star.

"Le nœud du problème s'est probablement produit lorsque l'horloge s'est approchée de zéro", selon une source anonyme au magazine Variety.

Un fan adolescent confi avoir eu des difficultés presque immédiatement.

"Une fois que Travis Scott est arrivé, je me suis dit que c'était le moment pour lequel je me préparais, j'ai juste besoin de respirer", a dit Diana Amira à NBC news. "Mais... ma cage thoracique était tellement écrasée que je ne pouvais pas étendre mes poumons pour prendre une respiration".

Une "carte rouge" pour les urgences

Heureusement, les décès liés à des mouvements de la foule lors d'événements musicaux sont relativement rares.

"La première chose à dire est que si vous avez une équipe de foule expérimentée sur place, cela n'atteindra pas ce stade", soutient Eric Stuart sur BBC Radio 5 Live.

"Dans le pire des cas, il y a un petit groupe de personnes qui ont ce que nous appelons le 'carton rouge', et c'est littéralement un message au régisseur qu'il faut couper la musique, qu'il faut arrêter."

"Ensuite, nous devons inviter l'artiste à s'adresser à la foule. Idéalement, nous ne voulons pas qu'un homme ou une femme en gilet de sécurité ou la police monte sur scène et parle à la foule. L'artiste est la meilleure personne pour le faire".

C'est ce qui semble s'être produit lors du concert de vendredi. La question pour les enquêteurs sera de savoir pourquoi la musique a continué après l'appel initial à l'aide.

Dans sa déclaration vidéo, Scott a affirmé qu'il "travaillait en étroite collaboration avec tout le monde pour aller au fond des choses" et s'est décrit comme "honnêtement juste dévasté".

Des leçons seront-elles tirées ?

Steve Adelman, vice-président et avocat principal de l'Event Safety Alliance, recommande de ne pas attribuer de responsabilités à ce stade.

"On a tendance à porter un jugement hâtif avant de savoir ce qui s'est réellement passé", a-t-il fait remarquer au magazine Rolling Stone.

M. Ancliffe espère qu'une enquête encouragera les promoteurs à "renforcer leurs procédures ou la conception de leurs [concerts]".

Mais le professeur Still ajoute : "Si vous regardez n'importe quelle autre industrie liée à la sécurité - l'aviation, par exemple - s'il y a un accident évité de justesse, il y a une enquête par des experts, et de nouvelles procédures sont mises en place pour éviter que cela ne se reproduise.

"Malheureusement, dans le secteur de l'événementiel, on en arrive à des litiges qui se règlent généralement à l'amiable. Je le sais, car je suis un témoin expert dans un certain nombre d'affaires internationales.