La femme qui a défié les mafias minières illégales en Amazonie péruvienne

Guillermo D. Olmo

Hay Festival Arequipa digital, BBC News Mundo

il y a 41 minutes

Crédit photo, TRF

En février 2019, le président du Pérou de l'époque, Martín Vizcarra, lance l'opération dite "Mercure", une "opération sans précédent" visant à éradiquer l'exploitation minière illégale et à restaurer l'autorité de l'État en Amazonie péruvienne.

Après la construction de la route interocéanique, qui relie le Brésil à la côte péruvienne, le commerce clandestin de l'or dans les zones protégées du département de Madre de Dios a explosé.

Des foules d'étrangers ont commencé à s'installer dans une région, jusqu'alors un paradis naturel inaccessible, attirées par l'or qui y abonde. Des villes entières, comme La Pampa, ont vu le jour dans la région, et la traite des êtres humains, voire l'exploitation sexuelle, ont prospéré autour de l'exploitation minière.

La ruée vers l'or a dévasté des dizaines de milliers d'hectares de forêt amazonienne.

L'opération Mercure est née pour mettre fin à cette dévastation et une femme, Karina Garay, procureur chargé des crimes environnementaux, était à la pointe du combat.

Aujourd'hui, le documentaire "Les Aventures de Wonder Woman : Au cœur de la guerre contre l'exploitation minière illégale en Amazonie péruvienne", réalisé par Max Baring, Dan Collyns et Anastasia Moloney, raconte son histoire. Peu avant la projection du documentaire au festival Hay d'Arequipa, BBC Mundo s'est entretenu avec le procureur.

"Défendre quelque chose qui appartient à tout le monde"

Née à Cusco il y a 36 ans dans une famille de juristes, Karina choisit de se spécialiser dans la lutte contre les crimes environnementaux, car "lorsque vous défendez l'environnement, vous défendez quelque chose qui appartient à tout le monde".

Dès son arrivée à Cusco, elle s'attaque à des délits tels que l'exploitation forestière illégale, et les policiers avec lesquels elle travaille lui donnent le surnom de Wonder Woman, car, comme le personnage de bande dessinée, "je n'ai pas peur d'aller dans des endroits dangereux pour mener à bien ma mission".

Mais ce qu'elle trouve à Madre de Dios est très différent.

Presque chaque jour, elle part avec des policiers et des militaires pour parcourir la jungle à la recherche d'exploitations minières clandestines, dans le but de capturer les responsables et de détruire les machines avec lesquelles ils extraient l'or. En bateau sur les rivières Madre de Dios et Malinwski, ou en camionnette à travers la jungle, le procureur Garay devient le cauchemar des mineurs.

Crédit photo, GUADALUPE PARDO / Getty Légende image, L'armée a participé à l'opération Mercure.

Mère célibataire, relever le défi la contraint à se séparer de son fils, aujourd'hui âgé de neuf ans.

"J'allais affronter les mafias minières et je ne voulais pas le mettre en danger à cause de cela, alors je l'ai laissé chez ma mère à Cusco et je suis allée le voir toutes les deux semaines".

Concilier ses devoirs de mère et de procureur n'a pas été facile : "Il a toujours besoin que je lui chante une chanson avant de s'endormir, et parfois je devais le faire par téléphone depuis le bateau où nous étions sur la rivière".

"Je savais que je faisais quelque chose pour mon pays, mais c'était difficile de savoir que je devais faire mon devoir de mère."

Son travail est dangereux. Les escortes officielles sont parfois prises en embuscade et, dit-elle, les soldats doivent répondre aux tirs des tueurs à gages qui protègent les mines.

À une occasion, l'un des quads sur lequel ils franchissaient à gué l'une des rivières s'est renversé, entraînant dans sa chute tous ceux qui le suivaient. "On s'est presque tous noyés là-bas".

Mais le pire reste le jour où un mineur a été tué dans des affrontements avec les forces de sécurité.

"Les gens étaient furieux. Les pierres ont commencé à pleuvoir, puis les balles, et ils ont fini par mettre le feu à la camionnette dans laquelle ils pensaient que je me trouvais", se souvient-elle.

"Nous ne pouvions pas atteindre les têtes"

Crédit photo, TRF Légende image, Ceux qui travaillent dans les mines sont souvent pauvres.

La déforestation n'est pas le seul dommage que les mines illégales causent à l'environnement.

Les mineurs utilisent du mercure pour séparer et extraire l'or des roches dans lesquelles il se trouve, et ce mercure finit par polluer l'eau et la chaîne alimentaire.

Mais l'exploitation minière est pour beaucoup dans cette région un mode de vie, parfois le seul possible. Et il est difficile de les convaincre d'y renoncer, quels que soient les dommages qu'ils causent à l'environnement.

"La plupart d'entre eux sont des gens des hauts plateaux qui viennent dans cette région à la recherche de quelque chose pour nourrir leur famille parce qu'ils ne trouvent rien pour se nourrir à la campagne", rappelle le procureur.

Pour beaucoup, l'absence de perspectives dans les campagnes compensait le risque d'être arrêté pour un crime pour lequel ils pouvaient être condamnés à plusieurs années de prison.

"Ils travaillent par nécessité et dans des conditions infrahumaines. Matin, midi et soir exposés au mercure dans une eau totalement polluée".

"Nous ne sommes jamais arrivés aux chefs du secteur", déplore le procureur, dont le zèle persécuteur s'est heurté à l'incompréhension, voire à l'hostilité, de ceux qui vivaient de l'exploitation minière.

Crédit photo, LIDIA PEDRO / Getty Légende image, L'exploitation minière illégale déforeste l'Amazonie.

"Le problème, ce sont les mafias, qui ont souvent l'aide de personnes dans les institutions.

Il était courant qu'avant une opération dans les mines ou dans les bordels, on les prévienne que nous allions y aller et nous découvrions qu'ils avaient tout caché."

Selon elle, le déploiement de ressources dans le cadre de l'opération Mercure a permis de mettre un terme à cette dynamique et les interventions des forces de sécurité et du ministère public sont devenues plus efficaces.

Les données confirment sa lecture. Selon le projet de surveillance de l'Amazonie andine, la déforestation dans la région de La Pampa a été réduite de 92 %.

Mission accomplie alors ?

Somnifères

Les mineurs ne sont pas les seuls à ne pas comprendre le travail de Karina.

"Mes supérieurs n'appréciaient parfois pas nos opérations parce qu'il n'y avait pas de détenus. Ils ne comprenaient pas qu'il était très facile pour les mineurs de s'échapper en courant dans la jungle".

Mais même s'il n'y a pas eu d'arrestation, les militaires ont détruit les machines à l'aide d'explosifs, éliminant ainsi les fermes.

Karina dit qu'ils ne travaillaient pas avec des moyens adéquats. "Nous n'avions pas les bons équipements de protection et nous étions en contact avec le mercure."

Crédit photo, TRF Légende image, Karina ne veut pas reprendre son travail de procureur.

À la fin de l'année 2020, l'argent pour l'opération Mercury s'épuise et le plan est abandonné. "Il n'y a pratiquement plus d'opérations et les mineurs sont revenus sur le site".

Lassée d'être loin de son fils, la procureure est retournée à Cusco et a pris un poste administratif.

Mais ses expériences à Madre de Dios la hantent.

"Les gens m'appelaient de là-bas pour me dire ce que je pensais et cela a affecté ma santé. J'ai souffert de stress et j'ai fini par prendre des somnifères, j'ai donc décidé de ne pas recevoir de nouvelles de là-bas".

La déforestation s'est à nouveau accélérée, mais Karina peut désormais s'occuper de son fils et s'adonner à ses grands hobbies : l'écriture et la danse.

Bien qu'elle se sente parfois "frustrée" et qu'elle souhaite retrouver un emploi comme celui qu'elle avait à Madre de Dios, son combat n'est pas terminé. "Bientôt, je vais retravailler sur quelque chose en rapport avec la défense de l'environnement."

Paroles de Wonder Woman.