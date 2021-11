Croissance : la découverte du capteur cérébral qui permet aux humains de devenir plus grands

Par Philippa Roxby

Journaliste santé

il y a 52 minutes

Crédit photo, MoMo Productions

Selon des scientifiques, l'énigme qui explique pourquoi les humains deviennent plus grands et atteignent la puberté plus tôt que jamais auparavant peut être expliquée par un capteur dans le cerveau.

La taille moyenne au Royaume-Uni a augmenté de 10 cm au cours du XXe siècle, et jusqu'à 7,8 cm dans d'autres pays, grâce à l'amélioration de la santé nutritionnelle.

Mais on n'a jamais compris comment cela se passait exactement.

Selon des chercheurs britanniques, cette découverte pourrait déboucher sur des médicaments permettant d'améliorer la masse musculaire et de traiter les retards de croissance.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les humains bénéficiant d'un bon régime alimentaire et d'un accès fiable à la nourriture ont tendance à devenir plus grands et à mûrir plus rapidement.

En Corée du Sud, par exemple, la taille des adultes est montée en flèche au fur et à mesure que la nation passait du statut de pays pauvre à celui de société développée. Pourtant, dans certaines régions d'Asie du Sud et d'Afrique, les gens ne sont que légèrement plus grands qu'il y a 100 ans.

'Faites beaucoup de bébés'

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme qui encadre ses enfants au Sénégal

On sait que les signaux provenant des aliments atteignent une partie du cerveau appelée hypothalamus, l'informant de la santé nutritionnelle du corps et déclenchant la croissance.

Cette nouvelle étude, publiée dans Nature et menée par des chercheurs de l'université de Cambridge aux côtés d'équipes de l'université Queen Mary de Londres, de l'université de Bristol, de l'université du Michigan et de l'université Vanderbilt, a découvert le récepteur cérébral à l'origine de ce processus.

Ce récepteur, appelé MC3R, est le lien crucial entre l'alimentation et le développement et la croissance du sexe.

"Il indique à l'organisme que tout va bien ici, qu'il y a beaucoup de nourriture, qu'il faut donc grandir vite, avoir une puberté rapide et faire beaucoup de bébés", a déclaré le professeur Sir Stephen O'Rahilly, auteur de l'étude, à Cambridge.

"Ce n'est pas juste de la magie - nous avons le schéma de câblage complet pour savoir comment cela se passe".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les voies du cerveau sont déterminantes pour la croissance humaine et l'âge de la puberté

Lorsque le récepteur cérébral ne fonctionne pas normalement chez l'homme, les chercheurs ont constaté que les personnes concernées avaient tendance à être plus petites et à commencer leur puberté plus tard que les autres.

L'équipe a examiné le patrimoine génétique d'un demi-million de volontaires inscrits à la UK Biobank - une énorme base de données sur la génétique et la santé - pour confirmer ces résultats.

Les enfants présentant des mutations génétiques qui perturbent le récepteur cérébral étaient tous plus petits et pesaient moins que les autres enfants, ce qui montre que l'effet commence tôt dans la vie.

L'équipe de recherche a trouvé une personne qui présentait des mutations dans les deux copies du gène MC3R, ce qui est extrêmement rare et dommageable. Cette personne était très petite et sa puberté a commencé après l'âge de 20 ans.

Des médicaments pour l'avenir

Mais l'homme n'est pas seul dans ce cas : les chercheurs ont étudié des souris pour confirmer que la même voie est à l'œuvre chez les animaux.

Cette découverte pourrait aider les enfants présentant de graves retards de croissance et de puberté, ainsi que ceux qui deviennent fragiles à cause de maladies chroniques et qui ont besoin de se muscler.

"Les recherches futures devraient permettre de déterminer si les médicaments qui activent sélectivement le MC3R peuvent aider à rediriger les calories vers les muscles et les autres tissus maigres, avec la perspective d'améliorer la fonctionnalité physique de ces patients", explique le professeur O'Rahilly.

Les scientifiques avaient déjà identifié un récepteur cérébral qui contrôle l'appétit, appelé MC4R, et ceux qui en sont dépourvus sont généralement obèses.

Les gens peuvent-ils continuer à grandir ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deux jeunes filles qui vendent des bananes au Libéria

Il existe un plafond pour la taille et il est atteint lorsque les personnes réalisent leur potentiel génétique.

Des facteurs tels que la santé et l'alimentation ont un impact considérable sur la réalisation de ce potentiel.

Lorsque les enfants de familles pauvres reçoivent suffisamment de nourriture et de calories, ils peuvent atteindre la taille qu'ils ont héritée de leurs parents et de leurs grands-parents.

Les personnes de grande taille vivent généralement plus longtemps, sont moins susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques et peuvent également gagner plus d'argent.

Mais les humains ne peuvent pas grandir éternellement.

Comme dans de nombreux autres pays d'Europe, la taille moyenne au Royaume-Uni a augmenté au cours du siècle dernier, mais certains signes montrent qu'elle s'est stabilisée au cours des dix dernières années.

Ailleurs, ce sont les femmes sud-coréennes et les hommes iraniens qui ont le plus augmenté leur taille au cours du siècle dernier.