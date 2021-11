Psychanalyse : ce qu'est le rêve lucide et comment un groupe de scientifiques a appris à s'y plonger

Christian Jarrett

BBC Science Focus

il y a 39 minutes

Crédit photo, Getty Images

Des milliardaires s'envolent déjà dans l'espace et l'informatique quantique n'est pas loin.

Et pourtant, l'un des aspects les plus familiers de la nature humaine reste une frustration pour l'étude scientifique : les rêves.

Il existe de nombreuses théories, mais la vérité est que nous ne savons pas vraiment pourquoi et comment nous rêvons.

L'une des principales pierres d'achoppement pour les scientifiques a été le fait que lorsque les gens rêvent, ils sont largement coupés du monde.

A surtout lire sur BBC Afrique :

C'est du moins ce que l'on a longtemps supposé.

Les chercheurs ont donc eu recours à la méthode consistant à demander aux gens, au réveil, ce que leur esprit faisait pendant qu'ils dormaient, mais cette approche est incomplète et peu fiable.

"Les souvenirs des rêves peuvent être incomplets, déformés et incorrects. Donc, si c'est tout ce que nous avons, il sera difficile de construire une science solide sur les rêves", déclare le Dr Ken Paller, psychologue et chercheur à la Northwestern University dans l'Illinois, aux États-Unis.

Ce qui changerait tout le paysage de la recherche sur les rêves serait qu'il existe un moyen de communiquer et d'interagir avec quelqu'un pendant son sommeil.

Cela ressemble à quelque chose de difficile à réaliser, comme le film Inception de Christopher Nolan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Malgré de nombreuses avancées scientifiques, ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous rêvons reste un territoire largement inexploré par la science

Pourtant, c'est exactement ce qu'une équipe internationale de chercheurs, dirigée par M. Paller et Karen Konkoly de Northwestern University, a réussi à faire.

Cette importante découverte a été publiée dans la revue Current Biology en avril 2021, et "ouvre considérablement les possibilités d'exploration scientifique des rêves", explique M. Paller.

"Nous avons maintenant plus de moyens d'apprendre sur les rêves."

Il s'agit de l'un des nouveaux projets qui ont commencé à explorer les possibilités de recherche offertes par le "rêve lucide", un état relativement rare dans lequel le rêveur, pendant la phase de mouvement oculaire rapide (REM), est conscient qu'il rêve.

Il s'agit d'une nouvelle frontière de la recherche, mais le rêve lucide est connu depuis des milliers d'années.

Cette vague de nouveaux travaux sur le rêve lucide ouvre non seulement des perspectives passionnantes pour l'étude de la nature et de la fonction des rêves, mais soulève également des possibilités pratiques intéressantes pour les interventions cliniques et le développement personnel, notamment pour stimuler l'apprentissage et la créativité.

Qu'est-ce qu'un rêve lucide ?

Si vous avez déjà eu conscience de rêver, il est très probable que vous ayez fait l'expérience d'un rêve lucide.

On estime qu'environ la moitié d'entre nous fait partie de cette catégorie, qu'environ 20 % d'entre nous connaissent ce phénomène tous les mois et que 1 % en fait l'expérience plusieurs fois par semaine.

Parfois, les personnes en état de lucidité peuvent même commencer à choisir délibérément ce qui se passe dans leur rêve, comme si elles étaient le réalisateur de leur propre film.

Crédit photo, Getty Images

Ce degré de contrôle conscient est important pour les scientifiques car il soulève la possibilité que le rêveur puisse choisir de communiquer avec le monde extérieur.

Quant à savoir ce qui se passe dans le cerveau pendant le rêve lucide, la recherche en est encore à un stade relativement précoce.

Plusieurs études ont mesuré les ondes cérébrales des personnes par électroencéphalogramme pendant un rêve lucide, mais elles n'ont été capturées par un scanner cérébral moderne à haute résolution qu'une poignée de fois.

"En bref, nous ne savons pas encore quels changements localisés de l'activité cérébrale sont associés au rêve lucide", déclare Benjamin Baird, PhD, du Wisconsin Institute for Sleep and Consciousness de l'université du Wisconsin-Madison, qui a étudié les corrélats neuronaux du rêve lucide.

"Certaines données préliminaires de neuro-imagerie suggèrent un rôle pour le réseau frontopariétal (un réseau de régions connectées couvrant l'avant et l'arrière du cerveau et impliquées dans l'attention et la résolution de problèmes)", ajoute-t-il, tout en précisant que d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Une chose qui semble claire, selon Baird, c'est que le rêve lucide semble se produire pendant des périodes d'activation cérébrale accrue au cours du sommeil paradoxal.

"Nous devenons lucides lors de poussées d'activation cérébrale pendant le sommeil paradoxal, lorsque nous sommes dans l'état d'esprit d'essayer de reconnaître que nous rêvons, ou parfois par hasard si quelque chose nous incite à nous demander si nous rêvons", explique Baird.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les études, les plus fortes poussées d'activité cérébrale dans le rêve lucide se produisent pendant le sommeil paradoxal

Communiquer avec les rêveurs lucides

Si vous n'avez jamais fait de rêve lucide, vous vous demandez peut-être à quoi cela ressemble.

Dave Green, un comédien britannique, connaît bien le sujet et a commencé à faire des rêves lucides lorsqu'il était enfant.

"Faire un rêve lucide, c'est comme être incarné dans son imagination", dit-il.

"Vous naviguez dans un environnement entièrement créé par votre esprit, mais vous avez l'impression d'être éveillé."

Incapable de travailler comme comédien pendant la pandémie, Green a redécouvert le rêve lucide et a commencé à utiliser cette expérience pour faire apparaître des œuvres d'art qu'il crée ensuite à son réveil.

"Outre la création d'œuvres d'art, ma chose préférée à faire dans un rêve lucide est de voler", dit-il.

Pour leur étude révolutionnaire sur le rêve lucide, Konkoly et Paller, ainsi que leurs collègues d'autres laboratoires en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, ont exploité la conscience résiduelle dont jouissent les rêveurs lucides.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le rêve lucide est quelque chose qui peut être entraîné

Pour ce faire, ils ont recruté plusieurs rêveurs lucides expérimentés, ainsi que des novices, qu'ils ont entraînés à faire des rêves lucides.

Ils ont ensuite utilisé une procédure développée par le Dr Michelle Carr et ses collègues, spécialistes des rêves.

Dans ce cas, des bips et des lumières clignotantes sont combinés de manière répétée pendant l'éveil avec l'instruction de devenir lucide. C'est-à-dire prendre conscience des pensées et des sensations et être capable d'envisager s'il s'agit ou non d'un rêve.

L'équipe de Konkoly et Paller a ensuite utilisé ces mêmes sons ou lumières pendant que les participants dormaient (ce qui a été confirmé objectivement par une mesure de leurs ondes cérébrales) pour les inciter à devenir lucides pendant leurs rêves.

Si les participants à l'étude entraient dans un état de rêve lucide, ils étaient entraînés à l'indiquer en faisant de larges mouvements horizontaux avec leurs yeux.

À ce stade, les chercheurs avaient utilisé les mouvements oculaires des rêveurs pour établir une communication entre leurs rêves et le monde extérieur.

Cela a souvent été fait dans le passé, notamment par le psychophysiologiste américain Stephen LaBerge au début des années 1980, comme moyen de vérifier objectivement le phénomène du rêve lucide, c'est-à-dire que les rêveurs lucides sont réellement conscients et peuvent répondre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si la science progresse sur la manière de contrôler les rêves, les experts espèrent que la détresse que nous ressentons lorsque nous faisons des cauchemars pourra être réduite

Mais Konkoly, Paller et leurs collaborateurs internationaux sont allés plus loin, pour créer une véritable situation de "rêve interactif", comme ils l'ont appelée.

Après que les participants ont indiqué qu'ils étaient dans un rêve lucide, les scientifiques leur ont posé des questions de mathématiques de base, comme "huit moins six", auxquelles les participants ont répondu par des mouvements oculaires, selon un code convenu au préalable (par exemple, dans ce cas, la réponse "deux" a été communiquée par un mouvement oculaire de gauche à droite).

À ce stade, les chercheurs avaient franchi une nouvelle étape passionnante en parvenant à établir une communication bidirectionnelle avec les participants pendant qu'ils rêvaient.

Ils ont atteint leur objectif, qui, comme ils l'expliquent dans leur article, est "similaire à celui de trouver un moyen de parler à un astronaute qui se trouve dans un autre monde, mais dans ce cas, le monde est entièrement fabriqué sur la base des souvenirs stockés dans le cerveau".

Les avantages du rêve lucide

L'étude de Konkoly, Paller et leurs collègues s'est concentrée sur l'établissement d'une communication bidirectionnelle entre un rêveur et le monde extérieur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au cours d'une étude, certains volontaires ont été capables de répondre avec succès à des exercices mathématiques simples dans leur sommeil

Il s'agissait d'une étude de validation du concept qui promet d'ouvrir la voie à de nombreux nouveaux projets passionnants, tant pour en découvrir davantage sur la nature du cerveau rêveur que pour des interventions pratiques visant à améliorer l'apprentissage et la créativité, par exemple.

Cependant, même sans la capacité de communication bidirectionnelle, d'autres chercheurs ont déjà testé le potentiel du rêve lucide de plusieurs manières.

Il existe par exemple la thérapie par le rêve lucide, qui consiste à enseigner les techniques du rêve lucide aux personnes souffrant de cauchemars, afin qu'elles puissent choisir de se réveiller ou même de modifier le récit pour rendre son contenu moins pénible.

D'autres chercheurs ont exploré la possibilité d'utiliser le rêve lucide pour pratiquer la motricité.

Daniel Erlacher, de l'Université de Heidelberg, et le Dr Michael Schredl, de l'Institut central de santé mentale de Mannheim, ont demandé à un groupe de rêveurs lucides de lancer à plusieurs reprises une pièce de monnaie dans une tasse dans leurs rêves.

Par rapport à leur performance de base dans la vie réelle, la précision des participants s'est améliorée le lendemain dans une plus large mesure que celle d'un groupe témoin qui ne s'était pas entraîné à lancer des pièces dans la vie réelle ou pendant le sommeil.

Il est également possible d'exploiter les rêves lucides pour aider à résoudre les problèmes de manière créative.

Par exemple, Tadas Stumbrys et Michael Daniels, de la Liverpool John Moores University, ont découvert que les rêveurs lucides pouvaient faire appel à des personnages de rêve pour les aider à concevoir des métaphores plus créatives.

L'interaction bidirectionnelle entre le rêveur et le monde extérieur, établie par Konkoly, Paller et d'autres, pourrait permettre d'exploiter et d'étendre ces différentes façons d'exploiter l'état de rêve lucide.

Par exemple, leur modèle de rêve interactif suggère que des indices sensoriels pourraient être associés au préalable au contenu du rêve souhaité, puis rejoués pendant l'état de rêve lucide, ce qui rendrait plus probable l'inclusion dans le rêve lucide de caractéristiques susceptibles de favoriser la créativité ou de contribuer à l'apprentissage.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Coors, le fabricant américain de bière, a fait l'expérience d'induire délibérément des rêves de son produit chez des volontaires

Des publicités pendant que vous dormez

Cela dit, le chemin à parcourir ne sera probablement pas simple.

"La technique de communication avec les rêveurs lucides ne fonctionne pas à chaque fois que l'on essaie", explique M. Paller. "Nous sommes en train d'améliorer nos méthodes, donc je ne sais pas à quel point elles peuvent être fiables à long terme."

En effet, M. Paller met en garde contre un excès d'enthousiasme."Je suis ouvert d'esprit quant à l'utilité potentielle de cette méthode à l'avenir", dit-il.

Un autre défi est celui des questions d'éthique liées à ce type de travail.

Si les chercheurs peuvent pénétrer dans nos rêves et influer sur ce que nous rêvons, il est possible que d'autres personnes le puissent également, comme les publicitaires qui pourraient communiquer avec nous pendant notre sommeil par le biais de haut-parleurs intelligents ou d'autres appareils.

En fait, cela a déjà commencé à se produire : au début de l'année 2021, la société américaine de bière Coors a expérimenté l'induction délibérée de rêves de son produit chez des volontaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les récentes avancées sur ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous dormons posent des dilemmes éthiques, comme la possibilité que ces recherches soient utilisées par les annonceurs pour induire la publicité

Cela a récemment conduit un grand groupe de scientifiques spécialistes du sommeil, dirigé par le Dr Robert Stickgol de la Harvard Medical School et le Dr Antonio Zadra de l'université de MontreaL, à rédiger un avertissement sur les dangers éthiques de l'exploitation des percées de la recherche par les publicitaires. "La science du cerveau a contribué à la conception d'un certain nombre de technologies créant une dépendance, des téléphones portables aux réseaux sociaux, qui façonnent aujourd'hui une grande partie de notre vie éveillée. Nous ne voulons pas que la même chose arrive à notre sommeil", ont-ils écrit.

Paller et Konkoly sont parmi les auteurs de cette missive et sont également conscients des importantes implications éthiques de leur travail. "Les messages délivrés pendant le sommeil à une personne non consentante peuvent être considérés comme une forme de publicité inappropriée et devenir illégaux", explique M. Paller.

Comme l'explique Zadra, "si les technologies elles-mêmes sont neutres et promettent de favoriser la créativité et de traiter les troubles psychologiques, leur utilisation pour modifier et motiver le comportement d'achat par le biais du piratage de rêve est troublante".