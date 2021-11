Prix du photographe de l'environnement : les lauréats de l'année 2021

L'image, intitulée "The Rising Tide Sons" (Les fils de la marée montante), met en évidence la montée du niveau de la mer dans les pays d'Afrique de l'Ouest, qui oblige des milliers de personnes à quitter leur foyer.

Le concours Environmental Photographer Of The Year, qui en est à sa 14e édition, présente certaines des photographies environnementales les plus inspirantes au monde.