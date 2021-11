Changement climatique : ' le chiffre le plus important dont vous n'avez jamais entendu parler '

Par Catherine Early, BBC Future

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les États-Unis ont fixé un prix pour le coût social du carbone, mais les économistes estiment qu'il n'est pas assez élevé

Les États-Unis ne sont pas étrangers aux conditions météorologiques extrêmes, mais l'urgence climatique crée des extrêmes plus importants, avec des factures toujours plus lourdes.

Jusqu'à présent, en 2021, le pays a été frappé par 18 catastrophes climatiques majeures, qui ont causé chacune plus d'un milliard de dollars (571 687 460 000 FCFA) de dommages aux habitations, aux entreprises, aux infrastructures et aux terres agricoles.

Ces catastrophes comprennent une sécheresse, deux inondations, neuf tempêtes violentes, quatre cyclones tropicaux, un incendie de forêt et une tempête hivernale.

Le record des catastrophes climatiques majeures s'élève à 22, établi en 2020 et pulvérisant le précédent record de 16 événements météorologiques extrêmes en 2011 et 2017.

Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), les États-Unis ont subi 308 catastrophes de ce type depuis le début des relevés en 1980, avec des coûts cumulés dépassant 2 000 milliards de dollars (1,5 milliard de livres).

À mesure que les coûts du changement climatique augmentent, les économistes réexaminent un chiffre peu connu mais potentiellement très important qui affecte la manière dont le coût réel du changement climatique est compris.

Ces changements mettent en branle des politiques plus fermes aux États-Unis pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030.

Le coût de l'inaction

Le chiffre en question est connu sous le nom de coût social du carbone (CSC). Son créateur, Michael Greenstone, ancien économiste en chef de l'administration Obama, l'a surnommé "le chiffre le plus important dont vous n'avez jamais entendu parler".

Utilisé pour la première fois en 2010, il a été pris en compte dans des décisions telles que l'efficacité énergétique des appareils ménagers et les exigences en matière de consommation de carburant des voitures et des camions.

Le CSC définit le montant que la société devrait payer pour éviter les dommages futurs causés par le changement climatique, tels que l'augmentation des inondations et des sécheresses, en additionnant tous les coûts et avantages quantifiables de l'émission d'une tonne supplémentaire de CO2.

Les responsables politiques peuvent alors mettre en balance les avantages d'une réduction du réchauffement et les coûts de la réduction des émissions.

"Le coût social du carbone était nécessaire, car sinon les avantages seront toujours mesurés en tonnes de carbone et les coûts en dollars, et les dollars l'emporteront toujours", explique M. Greenstone.

Le CSC présente deux caractéristiques essentielles : il tient compte des dommages globaux causés par les émissions des États-Unis et, comme les émissions de gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère pendant de nombreuses années, il tient également compte de l'impact que les émissions d'aujourd'hui auront sur les générations futures.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le coût social du carbone a été pris en compte dans un large éventail de décisions qui influent sur le climat

Plusieurs pays ont tenté d'adopter une version du CSC, mais c'est aux États-Unis, où il a été inventé, qu'il a eu le plus d'impact. Depuis son introduction, environ 80 réglementations dans le pays ont été justifiées par l'utilisation du CSC, selon Maureen Cropper, chargée de mission à l'institut de recherche américain Resources for the Future et membre de l'Académie nationale des sciences, qui a co-écrit l'examen 2017 du CSC sous l'administration Obama.

Par exemple, le SCC a guidé le gouvernement américain pour estimer les avantages des normes d'efficacité énergétique, et a également guidé les gouvernements des États sur les politiques pour le secteur de l'électricité, comme la politique de plafonnement et d'échange de la Californie, dit-elle.

Ce système fixe chaque année un plafond global pour les émissions de gaz à effet de serre, mais offre une certaine souplesse quant à la manière dont les entreprises atteignent ce plafond en leur permettant d'acheter et de vendre des crédits de pollution lors de ventes aux enchères.

"[Le CSC] contribue réellement à stimuler les évaluations et les décisions", dit-elle. Un article de l'économiste américain William Nordhaus, de l'université de Yale, a estimé que les avantages des réglementations rédigées de manière à inclure le SCC aux États-Unis s'élèveraient à plus d'un milliard de dollars (732 milliards de livres).

Le registre fédéral du gouvernement montre que le CSC est un facteur dans une multitude de règles, telles que celles régissant l'efficacité énergétique des appareils ménagers, les normes de consommation de carburant pour les véhicules et l'élimination progressive des hydrofluorocarbones - des gaz à effet de serre très puissants utilisés dans les réfrigérateurs et les climatiseurs.

Certains économistes, cependant, affirment que cet outil a ses limites. Parmi eux, on trouve les économistes Nick Stern, du Grantham Institute on Climate Change, auteur d'une étude historique de 2006 qui concluait que les avantages d'une action forte et rapide contre le changement climatique dépassaient de loin les coûts de l'inaction, et Joseph Stiglitz, de l'université de Columbia.

Tous deux ont fait valoir que le mode de calcul du coût social du carbone surestime les coûts de l'action climatique et sous-estime ses avantages, et que ce chiffre est donc trop bas.

Actuellement, aux États-Unis, le CSC est évalué à 51 $ (29 177 FCFA) la tonne, mais Stern et Stiglitz estiment qu'il ne devrait pas être beaucoup plus bas que 100 $ (57 215 FCFA) la tonne d'ici 2030.

Une étude de 2014 a analysé dans quelle mesure le CSC avait un effet tangible sur 53 politiques qui l'utilisaient comme outil à l'époque, et a conclu que, dans presque tous les cas, les estimations gouvernementales des avantages nets étaient positives à la fois avec et sans le CSC. En d'autres termes, les auteurs ont fait valoir qu'à ses débuts, l'outil n'avait pas entraîné de changements réels dans la politique américaine.

Cependant, il a pu avoir un impact à d'autres égards dès le début. Selon Greenstone, le SCC a eu une "influence profonde" sur la pensée des entreprises, qui l'ont utilisé pour fixer leurs prix internes du carbone utilisés pour prendre des décisions commerciales et d'investissement.

Il a également conduit à des propositions législatives sur les taxes sur le carbone aux États-Unis qui ont été fixées à la même valeur du SCC, dit Greenstone. "Ses tentacules s'étendent au-delà de la politique américaine", ajoute-t-il.

M. Greenstone rappelle que le CSC initial de 21 dollars (12 014 FCFA) par tonne avait été élaboré de manière si solide qu'une fois mis en œuvre par le gouvernement fédéral, il a immédiatement été adopté par les gouvernements des États américains et le gouvernement du Canada, qui avait déjà travaillé sur son propre calcul, mais a décidé d'utiliser celui des États-Unis.

La valeur du carbone

Ces dernières années, l'impact du SCC est devenu plus évident, à partir des implications lorsque sa valeur a été modifiée. Le chiffre initial de 21 dollars par tonne n'a jamais été destiné à être statique, mais à évoluer au fil du temps, à mesure que les preuves et la science s'amélioraient.

En 2017, l'Académie nationale des sciences des États-Unis a publié des recommandations pour mettre à jour le CCN, mais entre-temps, le négationniste du climat Donald Trump était devenu président. Les conclusions ont été ignorées, et remplacées par des estimations beaucoup plus basses.

"C'était essentiellement un déni complet de la science du climat qui avait sous-tendu le coût social du carbone", se souvient Starla Yeh, directrice du groupe d'analyse politique du Natural Resource Defence Council.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aux États-Unis, la valeur accordée au coût social du carbone a fluctué au cours des dernières années, avec des effets considérables

Sous Trump, la valeur du CCS a été réduite entre 1 et 7 dollars (571 et 4 002 FCFA) par tonne (le CCS est souvent donné non pas comme un chiffre unique, mais plutôt comme une fourchette de valeurs possibles).

La valeur inférieure a été atteinte en omettant les impacts climatiques qui se produiraient dans d'autres pays, et en abaissant considérablement l'estimation des coûts des dommages futurs tels qu'ils sont comptés en dollars d'aujourd'hui.

L'impact de cette dévaluation a pu être observé dans le plan Affordable Clean Energy (ACE), qui était le remplacement par Trump du Clean Power Plan d'Obama, selon Yeh.

Alors que le plan d'Obama visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 32 %, par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030, l'ACE devait réduire les émissions de 0,7 à 1,5 % dans le même laps de temps.

"Le plan de Trump était absolument décevant - il n'a vraiment rien accompli", déclare Yeh. Bien que le CAE réduise l'intensité des émissions des centrales au charbon, il devait en fait augmenter le nombre de centrales au charbon en activité et la quantité d'électricité produite à partir du charbon, selon la modélisation de Resources for the Future.

Un nouveau calcul critique

Dès le premier jour de son mandat, en janvier 2021, le président Joe Biden a mis en place un groupe de travail chargé de recommander un coût social du carbone provisoire, tout en élaborant la méthodologie d'un nouveau CSC qui serait publié en janvier 2022. En février 2021, le CSC provisoire a été fixé au même niveau que le plus récent utilisé par Obama (51 $/29 177 FCFA la tonne).

Toutefois, certaines réflexions ont évolué depuis l'élaboration de la méthodologie originale du SCC.

Plusieurs modèles différents sont utilisés pour aboutir au CSC final, et ils combinent quatre éléments clés. Tout d'abord, des projections socio-économiques sont utilisées pour estimer le rythme de croissance de l'économie, le nombre de personnes en vie et la quantité de CO2 que ces personnes émettront.

Le deuxième élément est la façon dont le climat réagira aux émissions de CO2 - par exemple, la vitesse à laquelle le niveau des mers s'élèvera ou les températures augmenteront. Le troisième élément est celui des avantages et des dommages, comme le coût de l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer, ou la façon dont l'augmentation des températures affecte la productivité du travail, et comment les rendements des cultures seront affectés.

Quatrièmement, les avantages et les coûts futurs sont évalués en argent d'aujourd'hui. Cet élément tient compte du fait que le CO2 persiste dans l'atmosphère pendant des milliers d'années et que les dommages augmentent avec la hausse des températures.

Ce processus est connu sous le nom d'"actualisation" et peut avoir un impact majeur sur le CCN. Il peut également être controversé - les effets du changement climatique se feront sentir pendant plusieurs centaines d'années, alors que la réduction des émissions coûte de l'argent maintenant.

Un taux d'actualisation élevé suggère que les personnes vivant aujourd'hui ont plus de valeur que les générations futures, alors qu'un taux faible suggère le contraire. Le taux d'actualisation actuel utilisé par le gouvernement américain est de 3 %, le même que celui utilisé par l'administration Obama. L'administration Trump l'a fait passer à 7 %.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On dispose de plus en plus de données et on est de plus en plus conscient des effets du changement climatique sur le bien-être humain, qu'il s'agisse de la perte de logements ou de l'anxiété climatique.

Une chose a radicalement changé depuis l'élaboration du CCN, à savoir la compréhension qu'ont les scientifiques des dommages causés par le changement climatique.

Au lieu d'émettre des hypothèses sur des questions telles que la relation entre la température et le bien-être humain à un moment abstrait de l'avenir, nous disposons aujourd'hui de nombreuses données réelles, explique M. Greenstone.

"C'est un énorme progrès que de passer de l'écriture de descriptions mathématiques de la relation entre le climat et le bien-être humain à l'obtention de données qui nous permettent d'essayer de la comprendre", ajoute-t-il.

Selon M. Greenstone, les progrès de l'informatique permettent également de mieux prendre en compte l'incertitude des impacts climatiques, plutôt que de se contenter de généralisations.

Les impacts inégaux du changement climatique dans différents endroits peuvent également être pris en compte.

"Plutôt que de dire que le PIB mondial diminuera de 5 % ou que les températures mondiales moyennes augmenteront de 2 °C, nous pouvons maintenant parler de ce qui se passera là où les gens vivent, à Londres, Mumbai ou Détroit", explique-t-il.

Planifier l'avenir

Il existe de nombreuses autres idées sur la manière dont le CCN doit être actualisé pour tenir compte de l'amélioration de la science et de la réflexion.

Les risques liés à des changements importants tels que le dégel du pergélisol, les modifications de la circulation océanique et les conflits civils pourraient être pris en compte. Les prévisions relatives au produit intérieur brut et à la population pourraient également être prises en compte, car elles influent toutes deux sur les prévisions relatives aux émissions et aux dommages.

Et le fait de clarifier les lacunes dans les connaissances, notamment sur la façon dont les sociétés réagiront à l'augmentation des températures, pourrait contribuer à l'élaboration d'un chiffre plus solide.

Mais les experts s'accordent à dire que la valeur du SCC doit augmenter, et que cela aura des répercussions énormes. Une étude de Resources for the Future a conclu que le SCC pourrait atteindre 171 dollars (97 747 FCFA) par tonne, soit plus du triple du taux actuel.

Si nous franchissons certains points de basculement climatique, comme le dégel du pergélisol et la désintégration de la calotte glaciaire, l'emballement des dommages causés pourrait augmenter le coût social du carbone d'environ un quart.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les points de basculement du climat, comme la fonte du pergélisol, pourraient faire gonfler les dégâts causés par le changement climatique

"Cela aura certainement une incidence sur les mesures prises par les gens, comme les subventions que le gouvernement est prêt à accorder aux véhicules électriques et l'augmentation du nombre de stations de recharge ", explique Mme Cropper.

Si le gouvernement adopte un CCS plus élevé, cela devrait également mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles actualisent la manière dont elles évaluent le carbone pour leurs propres projets, ajoute-t-elle.

Cependant, Steve Rose, économiste chercheur principal et cadre technique au sein du groupe d'analyse des systèmes énergétiques et du climat de l'Electric Power Research Institute, craint que le calendrier du gouvernement pour la révision du SCC soit trop rapide. Il espère qu'une révision du nouveau SCC représentera correctement la science et que la méthodologie sera viable à long terme. "Les hypothèses doivent être justifiées, transparentes et bien documentées.

Le CSC pourrait avoir un impact de plusieurs millions de dollars sur l'économie américaine, les enjeux sont donc importants", explique M. Rose, qui fait également partie du comité de l'Académie nationale des sciences des États-Unis sur la modélisation du coût social du carbone.

Plus le CSC est considéré comme bien-fondé sur le plan scientifique et correctement examiné, plus il est probable qu'il continuera à être utilisé par les gouvernements futurs, note Rose. "La valeur du CSC a fluctué d'avant en arrière au cours des deux dernières administrations.

C'est difficile du point de vue de la planification des affaires - si vous essayez de planifier la transition vers une économie à faible émission de carbone, vous voulez de la stabilité", dit-il.

Mme Yeh espère que le nouveau CCN garantira une réglementation environnementale solide, alors que l'Agence américaine de protection de l'environnement met à jour les règles relatives à la pollution des centrales électriques.

De manière générale, elle estime que le CSC doit fournir une estimation plus complète de ce à quoi les générations futures devront faire face, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles.

"Nous avons absolument besoin de cet outil pour mesurer le coût de la destruction du climat afin d'être sûrs de faire le mieux possible aujourd'hui pour les générations futures - pas seulement aux États-Unis, mais aussi pour des milliards de personnes vivant dans le monde entier", dit-elle.

