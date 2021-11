Qui est Malala Yousafzai, la lauréate du prix Nobel de la paix qui vient de se marier ?

Deux ans plus tard, Malala est devenue la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel.

En acceptant le prix Nobel à Oslo, elle s'est dite "humble" et fière d'être la première Pachtoune et la première Pakistanaise à remporter le prix.

La même année, elle a été désignée par le magazine TIME comme l'une des personnes les plus influentes et a été nominée pour la première fois pour le prix Nobel de la paix. Malala a également remporté le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de pensée et a publié son autobiographie "I Am Malala".