Astrologie : les personnes qui basent leurs relations sur leur signe du zodiaque

Vinícius Lemos

BBC News Brasil, Sao Paulo

il y a une heure

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Taciano dit qu'il a été rejeté après avoir dit qu'il était Gémeaux.

Taciano Santos, 27 ans, a été surpris par la tournure de la conversation avec une personne rencontrée sur une application de rencontre.

Ils étaient en contact depuis deux semaines et il dit qu'ils s'entendaient bien, jusqu'à ce qu'ils parlent de leurs signes du zodiaque.

"Quand je lui ai dit que je suis Gémeaux, il m'a supprimé de [ses contactes] WhatsApp", raconte le chimiste à BBC News Brasil. La personne lui a fait valoir, selon Taciano, qu'un Gémeaux pourrait semer la confusion dans sa vie.

Au début, il a ri de la situation, dit-il, car il pensait que c'était une blague. Mais il a pris peur lorsqu'il a réalisé que c'était sérieux et que la personne ne voulait plus rester en contact.

Selon Taciano, l'épisode s'est produit il y a plus de deux ans et l'a marqué, car il ne s'était jamais senti rejeté à cause de son signe auparavant.

"J'ai entendu de bonnes choses sur les Gémeaux, même si la plupart du temps, les commentaires sont négatifs ou de petites blagues sont faites. Cependant, je n'ai jamais rien vécu de cette intensité", dit-il.

Il n'est pas difficile de trouver ceux qui affirment que le signe du zodiaque est un critère à prendre en compte lorsqu'on s'engage dans une relation. Si vous faites une recherche sur les réseaux sociaux, vous trouverez de nombreux commentaires de personnes qui affirment éviter les partenaires de certains signes.

Qu'il s'agisse du Verseau, des Gémeaux, du Capricorne, du Bélier ou d'un autre signe, aucun n'échappe aux réseaux : tout le monde est sujet à une forme de critique sur les relations.

Dans les commentaires, beaucoup considèrent les mauvaises expériences qu'ils ont eues avec des personnes de certains signes comme le principal critère pour définir celles avec lesquelles ils ne doivent pas s'engager.

Dans une enquête menée par l'application de rencontres Badoo auprès de 1 248 de ses utilisateurs au Brésil en septembre de l'année dernière, 44 % des personnes interrogées ont déclaré que la compatibilité des signes était un facteur important dans le choix d'un partenaire.

Crédit photo, Reprodução Légende image, Capture d'écran de la conversation (en portugais) montrée par Taciano.

Et 20 % des personnes interrogées ont reconnu que leur signe était la raison pour laquelle elles étaient en contact avec d'autres personnes.

Mais des experts interrogés par BBC News Brésil soulignent que l'utilisation du signe du zodiaque comme critère pour entamer une relation peut en fait y faire obstacle.

"Nous devons faire attention à ce que cette recherche de critères excessifs, comme le signe du zodiaque, ne se transforme pas en auto-sabotage parce que nous avons déjà eu de mauvaises relations auparavant", explique le psychologue Fellipe Augusto de Lima, de l'Institut de psychiatrie de l'Hôpital das Clínicas de l'Université de São Paulo (USP).

Même ceux qui étudient l'astrologie soulignent que le signe ne doit pas être adopté comme un critère fondamental pour définir une relation (voir ci-dessous).

Signes et relations

Définie par ceux qui l'étudient comme une connaissance ancienne, l'astrologie est née de l'analyse des cycles des étoiles et des phases de la lune, qui étaient divisés en 12 unités, connues aujourd'hui sous le nom de signes du zodiaque.

Bien qu'elle soit rejetée par certains ou même classée comme "pseudo-science", d'autres la considèrent comme une connaissance fondamentale et l'utilisent pour attribuer des caractéristiques aux personnes ou même définir des aspects de la vie.

La journaliste Juliana Fernandes, 30 ans, est un exemple de ceux qui pensent que le signe est essentiel dans leur vie. "Je l'utilise pour établir des relations avec tout le monde, que ce soit au travail, avec les amis, la famille ou dans les relations amoureuses", explique-t-elle à BBC News Brasil.

Elle dit qu'elle a commencé à y prêter attention quand (un petit ami) l'a larguée, un choc dont elle a mis du temps à se remettre.

"J'essayais de comprendre pourquoi il avait rompu avec moi. C'est un Poisson. Un jour, j'ai vu que la Balance (mon signe) et les Poissons ne sont pas très compatibles en amour. À partir de ce moment-là, je suis devenue curieuse et j'ai commencé à lire davantage sur l'astrologie", dit-elle.

Juliana pense que l'astrologie aide à mieux comprendre les gens. "Cela m'aide à mieux gérer les différences", dit-elle.

Elle affirme n'avoir jamais cessé d'avoir des relations avec quelqu'un à cause de son signe, mais admet avoir des préférences. "Mes préférés sont le Taureau et le Sagittaire. Je m'entends toujours bien avec les Taureaux, j'aime leur mode de vie. Et j'aime la joie et la spontanéité du Sagittaire, toujours joyeux, toujours partant. Mais, en général, j'aime presque tout le monde", dit-elle.

Le comportement de ceux qui considèrent le signe comme un facteur important dans une relation peut surprendre ceux qui n'accordent pas la même importance au sujet.

M. Taciano explique qu'après avoir été rejeté parce qu'il était Gémeaux, il a commencé à se demander comment l'astrologie pouvait s'appliquer à une relation. "(Certains) prennent le signe très au sérieux, comme s'il définissait tout. C'est à cela qu'ils réduisent les expériences et la personnalité de quelqu'un", dit-elle.

"J'aime discuter des signes, mais dans un bar, par exemple. Je ne le prends pas au sérieux", ajoute-t-il.

Crédit photo, Archivo personal Légende image, L'astrologie est un moyen de soutien pour comprendre les gens, estime Juliana.

"Vous ne saurez ce que c'est que lorsqu'ils commenceront à parler".

Le psychologue Fellipe Augusto de Lima a vu des patients qui considéraient l'astrologie comme un élément fondamental dans une relation.

Ce sont des personnes qui recherchent la sécurité, dit-il, et qui pensent qu'avec le signe du zodiaque, elles peuvent connaître la personnalité de quelqu'un ou même anticiper ce que sera la relation.

"Ce sont des gens qui ne veulent plus d'une personne portant un certain signe parce qu'ils ont eu une expérience négative. C'est comme si la personne avait eu une relation avec une Vierge, qui peut avoir été quelqu'un de contrôlant, de rigide, et qui ne voudra donc pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre de ce signe", dit-il.

Selon lui, cette attitude peut causer des problèmes, amener une personne à s'isoler socialement ou à être obsédée par les signes.

"Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un et qu'il présente une caractéristique attribuée à un signe qui pourrait leur déplaire, ils peuvent perdre tout intérêt", explique le psychologue. Ainsi, "cette personne qui considère le signe fondamental peut se sentir déprimée et penser que rien ne marchera pour elle", ajoute-t-il.

Le spécialiste souligne qu'il n'est possible d'apprendre à connaître une personne qu'en lui parlant, sans présumer que son caractère est tel ou tel en raison de son signe.

"Le signe fait partie de l'hypothétique. La personne ne saura si quelqu'un est son partenaire potentiel que lorsqu'elle commencera à lui parler".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les gens s'appuient sur les signes du zodiaque comme critères de relations parce qu'ils pensent qu'ils peuvent constituer une forme de sécurité, explique la psychologue.

Lima souligne que les signes ne sont pas des outils adoptés en psychologie. "Ils peuvent être un indicateur des caractéristiques de la population générale, mais nous ne les utilisons pas", dit-il.

"En psychologie, il y a par exemple l'évaluation de la personnalité, qui se fait par des entretiens cliniques, en connaissant l'histoire de vie et la famille", dit-il.

Même en considérant qu'il s'agit d'une position erronée, le psychologue affirme qu'il est peu probable que ceux qui utilisent le signe comme un critère fondamental pour entrer dans une relation ne le fassent pas.

"Aujourd'hui, les applications et les réseaux sociaux diffusent beaucoup cette idée et font que les gens se sentent en sécurité en suivant cette ligne", dit-il.

"Il n'y a pas besoin de le prendre trop au sérieux."

Jhuany Monique, une assistante de télémarketing de 20 ans, considère que les signes du zodiaque sont importants dans une relation.

Depuis des années, elle écoute tous les jours les prédictions d'horoscope à la radio. "Quand ils parlent des couleurs appropriées pour la journée, j'essaie toujours de porter quelque chose dans cette couleur. Mieux vaut prévenir que guérir", dit-elle en riant.

Elle, qui est Bélier, dit qu'elle avait peur d'entrer en relation avec les personnes de certains signes, notamment les Gémeaux, car elle pensait qu'elles n'étaient pas dignes de confiance.

Quand elle a rencontré Ruan Caesar en 2019, Jhuany dit que le fait de savoir qu'il était Gémeaux l'a rebutée. "Mais nous sommes toujours ensemble", dit-elle.

Ils ont commencé à sortir ensemble et peu après, elle est tombée enceinte. Le moment de la naissance de son fils lui a apporté une autre surprise : le garçon s'est avéré être un Gémeaux lui aussi. "Il était programmé pour le 11 mai, (et s'il était né à cette date) il aurait été Taureau. Mais il a attendu le 21 mai pour naître, précisément le premier jour des Gémeaux".

Elle continue d'écouter quotidiennement les informations de l'horoscope, mais dit que cela a changé sa façon d'interpréter la question dans une relation. "Il n'est pas nécessaire de le prendre trop au sérieux. Chaque personne a sa propre personnalité et son propre caractère", souligne Jhuany.

Crédit photo, Archivo personal Légende image, Jhuany Monique, Ruan César et le fils du couple : elle dit avoir compris que le signe ne doit pas être un critère pour s'engager dans une relation.

Comme dans le cas de Jhuany, il n'est pas rare de trouver des couples qui n'auraient pas été considérés comme "idéaux" selon les combinaisons et affinités dictées par les signes.

L'une des recherches les plus importantes sur le sujet a été menée au Centre for Census and Research Studies de l'Université de Manchester au Royaume-Uni.

L'étude, publiée en 2007, a analysé les signes du zodiaque de 10 millions de couples en Grande-Bretagne.

Elle a analysé les affinités supposées entre les signes prédits par les astrologues et a constaté que ces couples n'avaient "aucune compatibilité" qui justifierait qu'ils soient ensemble.

Il a donc conclu que rien n'indique qu'il soit possible d'évaluer si un couple aura une bonne relation sur la base de son signe astrologique.

Bien qu'au moment où ils ont terminé leurs recherches, dit le scientifique David Voas, ils n'avaient "aucune illusion que (l'étude) nuirait à la popularité de l'astrologie".

"Chercher des réponses logiques dans un monde chaotique"

Selon des astrologues interrogés par BBC News Brasil, le signe du zodiaque ne devrait pas être considéré comme une information pertinente lorsque deux personnes se rencontrent.

"De nombreux facteurs entrent en jeu et le premier est toujours de savoir si les deux personnes sont attirées l'une par l'autre, si la conversation coule et s'il y a un intérêt mutuel à entamer une relation", explique l'astrologue Paula Belluomini, directrice de la Société internationale de recherche astrologique (ISAR) au Brésil.

L'astrologue souligne que l'analyse d'une relation basée uniquement sur le signe du zodiaque est une "action hâtive fondée sur des concepts préconçus, le plus souvent superficiels, qui n'est rien d'autre que de la discrimination".

Il dit avoir remarqué que l'astrologie suscite de plus en plus d'intérêt ces dernières années.

"Non seulement avec la popularisation de l'internet et l'accès facile à l'information, mais aussi peut-être en raison de la recherche de réponses logiques dans un monde chaotique", dit-il.

"Le manque d'orientation psychologique ou familiale, avec la substitution des valeurs humaines par le succès matériel, où la prospérité économique est synonyme de bonheur, finit par créer un vide existentiel", dit-il.

Et avec la diffusion croissante de l'astrologie, de plus en plus de personnes pourraient s'intéresser au sujet et adopter le zodiaque comme critère fondamental dans de nombreux domaines de la vie.

"Les signes et l'astrologie sont devenus les critères les plus utilisés non seulement dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations humaines en général", explique l'astrologue Aline Maccari.

"Nous parlons d'un système de pensée qui nous aide à comprendre en profondeur le comportement humain", ajoute-t-elle.

Crédit photo, Archivo personal Légende image, L'astrologue Aline Maccari affirme qu'il n'est pas possible d'évaluer une relation en se basant uniquement sur le signe du zodiaque, mais elle souligne qu'il existe une technique pour mieux comprendre une relation grâce à l'astrologie.

Aline, connue sur les médias sociaux sous le nom de "l'astrologue", souligne que l'évaluation d'une personne par son signe astrologique est une erreur.

Toutefois, les astrologues affirment qu'il est possible de mieux comprendre une relation grâce à une analyse approfondie des signes.

Selon eux, cela se fait par une technique connue en astrologie sous le nom de synastrie, qui consiste à vérifier le degré de compatibilité entre deux personnes à travers la carte astrologique de chacune d'elles.

La carte astrale est un portrait du ciel au jour et à l'heure de la naissance d'une personne. Selon l'astrologie, elle reflète la position des planètes dans le ciel ce jour-là et va bien au-delà du signe zodiacal d'une personne, puisqu'elle indique également les signes de la Lune, de Vénus, de Mars, entre autres étoiles.

Ce type d'évaluation, selon Paula et Aline, ne peut être fait que par des astrologues. "Il s'agit d'une technique très complexe. Un profane pourrait être stupide", dit Aline.

"Cette compatibilité entre les signes est connue et utilisée depuis l'Antiquité. C'est l'une des techniques astrologiques les plus développées à l'époque moderne. Il y a des signes qui sont plus facilement compatibles avec d'autres", explique Paula Belluomini.

Toutefois, les astrologues le soulignent : même avec cette méthode, il n'est pas possible de définir si une relation sera bonne et durera toute une vie. "Mais nous pouvons obtenir de bons indices (par l'astrologie)", dit Aline.

Paula dit qu'au début, il est important de laisser une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, se développer en respectant les caractéristiques des personnes impliquées, indépendamment de la carte astrologique de chacun.

En effet, selon Paula, ceux qui étudient l'astrologie savent que, quel que soit le signe ou la carte, il y a un critère à prendre en compte : la personnalité d'une personne et la façon dont elle traite les autres.

Et cela, précise-t-elle, dépend du niveau de maturité et de connaissance de soi de la personne.