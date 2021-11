Changement climatique : sept façons d'enrayer le phénomène

Mais au-delà des accords et des séances de photos, quelles sont les mesures essentielles que les pays doivent prendre pour lutter contre le changement climatique ?

1. Maintenir les combustibles fossiles dans le sol

La consommation de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et surtout le charbon libère du dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère, emprisonnant la chaleur et augmentant les températures mondiales.

Cependant, de nombreux pays dépendant du charbon, comme l'Australie, les États-Unis, la Chine et l'Inde, ont refusé de signer un accord lors du sommet visant à éliminer progressivement cette source d'énergie au cours des prochaines décennies.

2. Réduire les émissions de méthane

Des chercheurs ont découvert qu'en modifiant le régime alimentaire des vaches, on pouvait réduire le méthane qu'elles produisent

Une quantité importante de méthane est libérée par le "torchage" - la combustion du gaz naturel lors de l'extraction du pétrole - et pourrait être arrêtée grâce à des solutions techniques. Il est également important de trouver de meilleurs moyens d'éliminer les déchets, car les sites d'enfouissement sont une autre source importante de méthane.

Lors de la COP26, près de 100 pays ont accepté de réduire les émissions de méthane, dans le cadre d'un accord mené par les États-Unis et l'Union européenne. L'engagement mondial en faveur du méthane vise à limiter les émissions de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020.

3. Passer aux énergies renouvelables

La production d'électricité et de chaleur contribue davantage aux émissions mondiales que tout autre secteur économique.

L'énergie éolienne et l'énergie solaire devront dominer le mix énergétique d'ici 2050 si les pays veulent atteindre leurs objectifs de zéro émission nette.

4. Abandonner l'essence et le diesel

Nous devrons également changer la façon dont nous alimentons les véhicules que nous utilisons pour nous déplacer sur terre, en mer et dans les airs.

Il sera essentiel d'abandonner les voitures à essence et diesel et de passer aux véhicules électriques.

Les camions et les bus pourraient être alimentés par de l'hydrogène, idéalement produit à partir d'énergies renouvelables.

Les scientifiques travaillent également à la mise au point de nouveaux carburants plus propres pour les avions, bien que les militants invitent les gens à réduire le nombre de vols qu'ils prennent.

5. Planter plus d'arbres

Les forêts sont excellentes pour l'absorber dans l'atmosphère - une raison pour laquelle les militants et les scientifiques soulignent la nécessité de protéger le monde naturel en réduisant la déforestation.

6. Éliminer les gaz à effet de serre de l'air

Un certain nombre d'installations de captage direct de l'air sont en cours de développement, notamment les usines construites par Carbon Engineering au Texas et Climeworks en Suisse. Elles fonctionnent en utilisant d'énormes ventilateurs pour pousser l'air à travers un filtre chimique qui absorbe le CO2.

La première usine de captage d'air direct de Climeworks a ouvert en 2017 et elle compte désormais 15 machines en activité dans le monde entier

Une autre méthode est le captage et le stockage du carbone, qui consiste à capter les émissions aux "sources ponctuelles" où elles sont produites, comme dans les centrales électriques au charbon. Le CO2 est ensuite enfoui profondément sous terre.

Cette technologie est toutefois coûteuse et controversée, car ses détracteurs estiment qu'elle contribue à perpétuer la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

7. Accorder une aide financière pour aider les pays les plus pauvres

Lors du sommet de la COP de Copenhague en 2009, les pays riches se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars (573 206 800 000 FCFA) de financement d'ici 2020, afin d'aider les pays en développement à lutter et à s'adapter au changement climatique.

De nombreux pays tributaires du charbon sont confrontés à de graves pénuries d'énergie qui compromettent leur redressement après le Covid et touchent les pauvres de manière disproportionnée. Ces facteurs les empêchent de s'éloigner des industries polluantes.

Certains experts estiment que les nations les plus pauvres auront besoin d'un soutien financier continu pour les aider à passer à une énergie plus verte. Par exemple, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont récemment fourni 8,5 milliards de dollars (4 billions 871 milliards 654 millions 600 mille FCFA) pour aider l'Afrique du Sud à éliminer progressivement l'utilisation du charbon.