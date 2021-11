Le diabète : Qu'est-ce que c'est et comment l'éviter ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le diabète de type 1 a tendance à apparaître tôt dans l'enfance ou l'adolescence. Il peut être lié à la génétique ou déclenché par une infection virale.

Le diabète est une maladie grave qui dure toute la vie et tue plus d'un million de personnes chaque année - et tout le monde peut en être atteint.

Il survient lorsque l'organisme ne parvient pas à traiter tout le sucre (glucose) présent dans le sang. Ses complications peuvent entraîner une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, la cécité, une insuffisance rénale et l'amputation d'un membre inférieur.

Et le problème ne cesse de s'aggraver : on estime que 422 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde, soit quatre fois plus qu'il y a 40 ans, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Malgré les risques, la moitié des personnes atteintes de diabète l'ignorent.

Pourtant, un changement de mode de vie peut l'éviter dans de nombreux cas. Voici comment :

Quelles sont les causes du diabète ?

Lorsque nous mangeons, notre organisme décompose les glucides en sucres (glucose). Une hormone appelée insuline, produite dans le pancréas, demande ensuite aux cellules de notre corps d'absorber ces sucres pour produire de l'énergie.

Le diabète survient lorsque l'insuline n'est pas produite ou ne fonctionne pas correctement, ce qui entraîne une accumulation de sucre dans le sang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sucres raffinés augmentent le taux de glucose dans le sang.

Quels sont les types de diabète ?

Il existe plusieurs types de diabète.

Dans le diabète de type 1, le pancréas cesse de produire de l'insuline, de sorte que le glucose s'accumule dans le sang.

Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi cela se produit mais pensent que cela peut être influencé par la génétique ou résulter d'infections virales qui endommagent les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Environ 10 % des personnes atteintes de diabète sont de type 1.

Dans le cas du diabète de type 2, le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou l'hormone ne fonctionne pas efficacement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'insuline est l'hormone produite par le pancréas qui permet à notre corps d'absorber le glucose.

Cela se produit généralement chez les personnes d'âge moyen et les personnes âgées, mais aussi chez les jeunes qui sont en surpoids et sédentaires, et chez les personnes de certaines ethnies, notamment sud-asiatiques.

Certaines femmes enceintes peuvent être diagnostiquées comme souffrant de diabète gestationnel lorsque leur organisme ne parvient pas à produire suffisamment d'insuline pour elles et le bébé.

Différentes études utilisant des critères variables estiment qu'entre 6 et 16 % des femmes enceintes développeront un diabète gestationnel. Elles doivent contrôler leur taux de sucre par le biais d'un régime alimentaire, d'une activité physique et/ou d'applications d'insuline pour éviter qu'il ne se transforme en diabète de type 2.

On peut également diagnostiquer un pré-diabète, c'est-à-dire un taux élevé de glucose dans le sang, qui peut conduire au diabète.

Quels sont les symptômes du diabète ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Se sentir très fatigué, avoir constamment soif et uriner plus que d'habitude font partie des symptômes du diabète.

Les symptômes les plus courants sont les suivants :

une sensation de soif intense

uriner plus que d'habitude, surtout la nuit

une sensation de grande fatigue

perdre du poids sans le vouloir

muguet qui revient sans cesse

une vision floue

des coupures et des écorchures qui ne guérissent pas.

Selon le National Health Service britannique, dans le cas du diabète de type 1, les symptômes ont tendance à se manifester tôt dans l'enfance ou l'adolescence et sont plus graves.

Les personnes les plus exposées au risque de diabète de type 2 ont plus de 40 ans (ou 25 ans pour les personnes originaires d'Asie du Sud), ont un parent, un frère ou une sœur diabétique, sont en surpoids ou obèses et sont d'origine sud-asiatique, chinoise, afro-caribéenne ou africaine noire.

Puis-je prévenir le diabète ?

Le diabète dépend de facteurs génétiques et environnementaux, mais vous pouvez contribuer à contrôler votre taux de glycémie en adoptant une alimentation saine et un mode de vie actif.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Remplacer le sucre et les céréales raffinés par des fruits et des céréales complètes permet de mieux contrôler la glycémie.

Éviter les aliments et les boissons sucrés transformés et remplacer le pain blanc et les pâtes par des produits complets est une bonne première étape.

Le sucre raffiné et les céréales raffinées sont plus pauvres en nutriments car leurs parties fibreuses et riches en vitamines ont été retirées. Il s'agit par exemple de la farine blanche, du pain blanc, du riz blanc, des pâtes blanches, des pâtisseries, des boissons gazeuses/sucrées, des sucreries et des céréales pour petit-déjeuner contenant du sucre ajouté.

Une alimentation saine comprend des légumes, des fruits, des haricots et des céréales complètes. Il comprend également des huiles saines, des noix et des poissons gras riches en oméga-3, comme les sardines, le saumon et le maquereau.

Il est important de manger à intervalles réguliers et d'arrêter de manger lorsque vous êtes rassasié.

L'exercice physique peut également contribuer à réduire votre taux de glycémie. Le National Health System (NHS) britannique recommande 2,5 heures d'activité aérobique par semaine, ce qui peut inclure la marche rapide et la montée d'escaliers.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important d'éviter un mode de vie sédentaire et d'être actif au moins 2,5 heures par semaine.

Un poids sain permettra à votre organisme de réduire plus facilement votre taux de glycémie. Si vous devez perdre du poids, essayez de le faire lentement, entre 0,5 kg et 1 kg par semaine.

Il est également important de ne pas fumer et de surveiller votre taux de cholestérol pour réduire le risque de maladie cardiaque.

Quelles sont les complications du diabète ?

Un taux élevé de sucre dans le sang peut sérieusement endommager les vaisseaux sanguins.

Si le sang ne peut pas circuler correctement dans votre corps, il n'atteindra pas les parties de l'organisme qui en ont besoin, ce qui augmente le risque de lésions nerveuses (perte de sensibilité et douleur), de perte de la vue et d'infections des pieds.

Selon l'OMS, le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputations de membres inférieurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputations des membres inférieurs, selon les Nations unies.

En 2016, on estime que 1,6 million de décès ont été directement causés par le diabète.

Combien de personnes sont atteintes de diabète ?

Selon l'OMS, le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014.

En 1980, moins de 5 % des adultes (de plus de 18 ans) étaient diabétiques dans le monde - en 2014, ce taux était de 8,5 %.

La Fédération internationale du diabète estime que près de 80 % des adultes vivant avec cette maladie se trouvent dans des pays à revenu moyen ou faible, où les habitudes alimentaires ont évolué rapidement.