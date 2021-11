Environnement : des agriculteurs qui ont transformé un désert en forêt

Légende image, Paysage agroforestier à Poções (BA) dans une zone qui, jusqu'à il y a trois ans, avait "un sol compacté et ne produisait rien".

Une tache verdâtre se détache dans le paysage vallonné des environs de Poções, une petite municipalité de la région semi-aride de l'État de Bahia, dans la région du nord-est du Brésil.

Là, la profusion de cactus, de plantes grasses et d'arbres de la caatinga, une région à la végétation épineuse, contraste avec les pâturages dégradés et les sols nus environnants.

L'homme en charge de l'"oasis" est Nelson Araújo Filho, ingénieur retraité de 66 ans.

"Quand j'ai commencé ici, le sol était compacté et ne produisait rien", explique-t-il à BBC News Brazil.

Assis à l'ombre d'un umbu, Araújo raconte que pendant de nombreuses années, la terre, qui appartient à son père, a été plantée de maïs et de manioc. Plus tard, elle est devenue un pâturage pour le bétail.

Mais des années d'utilisation intensive ont épuisé le sol et l'ont laissé sur le point de devenir un désert, un phénomène qui affecte environ 13 % des terres de la région dite semi-aride brésilienne, dans le nord-est du pays, selon le laboratoire d'analyse et de traitement des images satellite de l'université fédérale d'Alagoas.

Crédit photo, Google Légende image, Image satellite montrant le vert de l'agroforêt de Nelson Araújo Filho se détachant dans le paysage un an après la mise en œuvre du système, en 2019.

Araújo a commencé à inverser le processus il y a trois ans avec la mise en place d'un système agroforestier de 1,8 hectare, une surface équivalente à deux terrains de football.

Cette méthode, qui a été adoptée dans plusieurs régions du Brésil et du monde, reflète le fonctionnement des écosystèmes d'origine de chaque région.

Abondance sans irrigation

Au départ, Araújo a planté des espèces de caatinga brésiliennes qui survivent même dans les sols dégradés, comme les cactus fourragers et les avelós.

Il a ensuite commencé à tailler fréquemment la végétation, utilisant tous les matériaux coupés pour couvrir et fertiliser le sol.

Au fur et à mesure que les conditions s'amélioraient, il a commencé à faire de la place pour des espèces plus exigeantes, comme les grands arbres et les arbres fruitiers.

L'abondance de fleurs et de fruits attirait les oiseaux et les abeilles, et des animaux sauvages longtemps ignorés, comme les cerfs, circulaient à nouveau dans la région.

Dans quelques années, Araújo espère que son système ressemblera à une zone intacte de la Caatinga, avec des plantes de toutes tailles et une grande variété d'espèces, dont il pourra extraire du miel, des fruits et de la nourriture pour les troupeaux tout au long de l'année.

Et tout cela sans utiliser de pesticides, d'engrais chimiques et pas une seule goutte d'eau d'irrigation.

"Ce n'est pas l'eau qui manque dans la caatinga", affirme l'agriculteur, faisant référence à la rosée qui baigne la végétation chaque nuit et lui laisse des vêtements humides lorsqu'il se rend à l'agro-floresta le matin.

Il affirme que l'eau de la rosée est suffisante pour "faire fonctionner le système".

Légende image, Nelson Araújo Filho (à gauche) montre son agroforesterie au Suisse Ernst Gotsch, l'un des principaux promoteurs des systèmes agroforestiers au Brésil.

"La pluie, pour moi, est un bonus supplémentaire", dit-il, contestant l'idée que, dans cette région semi-aride, toute plantation a besoin d'irrigation ou d'étés pluvieux pour prospérer.

Outil de lutte contre le changement climatique

Des techniques telles que celles utilisées par Araújo ont attiré l'attention des médias à un moment où les dirigeants du monde entier discutent de la manière de freiner le changement climatique, un objectif de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) qui s'est tenue à Glasgow, en Écosse. Pour les météorologues, les systèmes agroforestiers sont des outils permettant à la fois de s'adapter au changement et de le ralentir.

En effet, la diversité des systèmes rend les agriculteurs moins vulnérables aux conditions climatiques extrêmes, tandis que les agroforêts augmentent l'absorption du carbone de l'atmosphère.

Et, selon les experts, le semi-aride brésilien est déjà l'une des régions les plus touchées par le changement climatique dans le monde.

Dans son dernier rapport, publié en août, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique que la région semi-aride est confrontée à des sécheresses plus intenses et à des températures plus élevées, conditions qui tendent à accélérer la désertification de ses sols.

Crédit photo, LAPIS Légende image, Carte des zones sensibles à la désertification dans le semi-aride brésilien.

D'où l'urgence de remplacer l'agriculture qui affaiblit les sols par une agriculture qui les restaure.

Dans son rapport 2019, le GIEC avait déjà affirmé que "les systèmes agroforestiers peuvent contribuer à améliorer la productivité alimentaire tout en renforçant la conservation de la biodiversité, l'équilibre écologique et la restauration dans des conditions climatiques changeantes".

Augmentation de l'infiltration de l'eau

Pour l'agronome Eunice Maia de Andrade, professeur à l'université fédérale de Ceará, les systèmes agroforestiers sont capables de récupérer une grande partie des sols semi-arides.

Selon Mme Andrade, spécialiste de la conservation des sols et de l'eau dans la région semi-aride, titulaire d'un doctorat en ressources naturelles renouvelables de l'université d'Arizona (États-Unis), ces systèmes facilitent l'infiltration de l'eau et réduisent le ruissellement de surface, ce qui protège la microbiologie du sol et aide à retenir les nutriments.

Mais elel affirme que la mise en œuvre du système serait "très difficile" dans certaines parties de la région semi-aride, notamment dans les régions où le sol est très peu profond et rocheux, ou dans les zones où il pleut moins de 500 millimètres par an.

Les parties les plus sèches de la région semi-aride du Brésil reçoivent environ 250 mm de pluie par an, soit un tiers du taux observé dans les parties les plus humides de la région.

À Poções, où Nelson Araújo Filho a mis en œuvre son système agroforestier, le taux de précipitations moyen est de 624 mm/an, selon le portail Weather Spark.

Crédit photo, ASCOM-GOV. DE AL Légende image, Zone désertifiée à l'intérieur de l'Alagoas, où le phénomène touche 32,8 % du territoire de l'État.

Pour le professeur Eunice Maia de Andrade, la lutte contre la désertification nécessite "un ensemble d'actions et de techniques différentes", qui tiennent compte du niveau des précipitations et des caractéristiques de chaque lieu.

Préjugés et résistance

Ces dernières années, divers collectifs et mouvements sociaux ont réalisé des cours et des expériences dans la région semi-aride pour encourager l'adoption de systèmes agroforestiers ou agroécologiques.

Les deux concepts sont similaires et s'opposent à ce que l'on appelle la "révolution verte", un ensemble de techniques agricoles qui se sont répandues à travers le monde depuis les années 1930 et qui sont fondées sur l'utilisation intensive d'engrais, de pesticides et de mécanisation.

Les systèmes agroécologiques et agroforestiers cherchent à concilier production alimentaire et restauration de l'environnement.

Ils valorisent également l'autonomie des agriculteurs et l'utilisation des ressources déjà disponibles dans la région.

L'une des organisations qui a diffusé ces pratiques dans la région semi-aride est le Centre d'attention et de soutien aux travailleurs et institutions non gouvernementales alternatives (Caatinga).

L'un des membres du groupe, Vilmar Luiz Lermen, reçoit régulièrement dans sa ferme d'Exu, dans l'État de Pernambuco, au nord-est du Brésil, des agriculteurs de plusieurs États désireux d'apprendre les méthodes et de visiter une exploitation agroforestière vieille de 15 ans.

Crédit photo, Arquivo Pessoal Légende image, La maison du fermier Vilmar Luiz Lermen entourée d'agroforesterie à Exu, dans la région semi-aride de Pernambuco.

Dans la région semi-aride, cependant, comme dans d'autres parties du pays, il existe des obstacles à la pénétration de ces idées et une réticence à abandonner certaines pratiques traditionnelles.

Nelson Araújo Filho a lui-même rencontré des résistances lorsqu'il a commencé à mettre en œuvre son agrofloresta à Poções.

Certains voisins et parents ont protesté, affirmant que la présence de cactus fourrager (un type de cactus) dans la plantation dévaloriserait la zone.

En effet, cette espèce est largement utilisée comme nourriture pour les chèvres, dont l'élevage est associé à la pauvreté dans la région.

Les mécontents ont déclaré qu'au lieu de planter des palmiers, il faudrait planter de l'herbe pour les bœufs, car l'élevage de bétail est, lui, une activité valorisée.

Végétation épineuse

Les agriculteurs qui ont mis en place des systèmes agroforestiers dans d'autres parties de la région semi-aride sont aux prises avec des problèmes similaires.

Crédit photo, Arquivo Pessoal Légende image, Système agroforestier mis en place il y a 15 ans à Exu, dans la région semi-aride de Pernambuco.

Antonio Gomides, qui cultive un système agroforestier à Crato, dans l'intérieur du Ceará, depuis un an et demi, affirme que de nombreux voisins hésitent à adopter ses méthodes car ils ne savent pas comment gérer la végétation propre à la Caatinga dans les zones où les systèmes sont mis en œuvre.

En général, cette végétation se compose d'arbres durs et épineux qui survivent dans les sols dégradés, comme le jurema, la griffe de chat et le mameleiro.

Lors de la mise en place de l'agroforesterie, ces arbres doivent être élagués ou abattus pour faire place à d'autres espèces qui contribuent à restaurer le sol et à accroître la diversité du système.

"Mais l'agriculteur, lorsqu'il va tailler cette végétation épineuse, ne sait pas comment organiser le matériel, alors il le coupe et y met le feu", explique Gomides.

Crédit photo, Ariel Gomes Légende image, Antonio Gomides França dans l'agroforesterie qu'il a mise en place à Crato, Ceará.

Le problème est que cette technique est radicalement opposée aux concepts agro-écologiques, car elle laisse le sol exposé à l'érosion et tue les micro-organismes essentiels à la vie des plantes, tout en générant des émissions de gaz à effet de serre.

Pour Gomides, cependant, avec des techniques et des équipements simples, il est parfaitement possible de renoncer au feu dans la région semi-aride et d'utiliser des plantes épineuses pour fertiliser et protéger le sol.

Un autre avantage du système par rapport à l'agriculture conventionnelle, dit-il, est la réduction des risques grâce à la diversité des espèces.

Alors que l'agriculteur conventionnel mise sur quelques cultures, perdant tout s'il ne pleut pas le bon mois ou si un parasite apparaît, l'agroforestier gère un système dans lequel il y a des récoltes toute l'année.

Mise en œuvre en série

Dans les mois à venir, Gomides a l'intention de mettre en œuvre une autre plantation agroforestière qu'il veut transformer en point de référence à Cariri, Ceará.

Crédit photo, Archivo personal Légende image, Agroforesterie mise en œuvre par Antonio Gomides França à Crato, dans la région de Cariri, au Ceará.

Selon lui, il est très difficile dans la région de trouver des semences de plantes adaptées à l'agroforesterie.

C'est pourquoi M. Gomides souhaite créer une banque de semences de ces plantes afin de les partager avec d'autres agriculteurs de la région. La prochaine étape, dit-il, consistera à créer une "force collective" avec les résidents pour mettre en œuvre et gérer les systèmes agroforestiers en série.

"Vous arrivez avec la structure, vous la mettez en œuvre, vous passez à la zone suivante, jusqu'à créer un circuit agroforestier populaire dans la région", explique-t-il.

Aujourd'hui, M. Gomides estime qu'il y a un manque de soutien technique et d'incitations gouvernementales pour que les agriculteurs migrent vers le système.