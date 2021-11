Accord sur le climat de la COP26 : "Il ne nous sauvera pas de la noyade".

Par Georgina Rannard

BBC News

il y a 33 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les îles Tonga, dans le Pacifique, risquent d'être balayées par la montée du niveau de la mer.

L'accord sur le climat conclu à Glasgow prévoit de réduire la dépendance du monde au charbon et promet plus d'argent pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux conséquences du réchauffement de la planète.

Des militants en première ligne de la lutte contre le changement climatique expliquent à la BBC ce que cela signifie pour eux.

Largement pessimistes quant à l'issue du sommet, ils exposent avec passion leurs craintes que les accords politiques ne suffisent pas à sauver leurs foyers et leurs cultures.

Îles du Pacifique : "Cela ne nous sauvera pas de la noyade".

Elizabeth Kité est une responsable de la jeunesse à Nuku'alofa, dans les Tonga. L'accord ne suffit pas à sauver de la noyade son foyer dans les îles du Pacifique, dit-elle. La survie de leur île est en jeu.

Pour elle, le sommet est une scène où les grands pays peuvent "flexibiliser combien ils peuvent payer les petites nations". Elle souhaitait entendre les pays riches reconnaître leur responsabilité dans les émissions historiques de gaz à effet de serre. "Mais ils parlent comme si promettre de l'argent était une faveur pour nous - ce n'est pas le cas", dit-elle.

Elle est devenue émotive lorsqu'elle a décrit à quel point elle était fière de voir les négociateurs des îles du Pacifique se battre avec acharnement lors du sommet. La semaine dernière, le ministre des affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, a donné une conférence de presse debout dans la mer, pour souligner l'augmentation du niveau des mers.

Crédit photo, Elizabeth Kité Légende image, Elizabeth Kité estime que l'accord ne va pas assez loin pour aider des pays comme le sien.

"Nous sommes des gens sympathiques et généralement très pacifiques. Il n'est pas naturel que nous soyons si virulents - et je suis triste que l'accord ne reflète pas les efforts que nous avons déployés", explique-t-elle.

Elle est frustrée par ce qu'elle ressent comme un manque d'urgence et d'actions immédiates : C'est comme si les pays riches disaient : "Oui, nous allons laisser les îles mourir et nous allons essayer de trouver une solution en cours de route".

Mais elle voit des signes de progrès. C'est la première fois que les combustibles fossiles et le charbon sont inclus dans les textes. Et elle estime que l'accord visant à discuter d'un financement distinct pour les pertes et dommages - de l'argent pour aider les pays à payer les dommages causés par le changement climatique auquel ils ne peuvent s'adapter - est une autre étape positive.

Bangladesh : "Les jeunes ont enfin une voix".

Sohanur Rahman, 25 ans, est un membre fondateur du mouvement "Friday for Future" au Bangladesh. Il dirige des jeunes qui grandissent dans un pays de faible altitude, extrêmement vulnérable au changement climatique et qui en ressent aujourd'hui les effets désastreux.

Lors de la conclusion de l'accord, il a eu le sentiment que la jeunesse était reconnue pour la première fois à la COP. Mais il a conclu que "le résultat final n'est rien".

Crédit photo, Sohanur Rahman Légende image, Sohanur Rahman au Bangladesh

Il était à Glasgow pour deux semaines et espérait ramener de bonnes nouvelles aux communautés les plus touchées. Mais il repart avec un sentiment d'impuissance et de trahison.

"Ces promesses vides ne protégeront pas notre peuple de la crise", explique-t-il.

Il se félicite des nouvelles concernant les pertes et les dommages, mais il affirme que les voix des personnes les plus touchées ont été réduites au silence. Il accuse les représentants de l'industrie des combustibles fossiles présents au sommet.

Il craint que les enfants du Bangladesh ne soient toujours pas scolarisés et que les communautés ne soient déplacées par la hausse du niveau des mers.

Ouganda : "Aucun changement pour ma communauté".

En Ouganda, Edwin Mumbere vit dans l'ombre des montagnes du Rwenzori, où la fonte des glaciers et les inondations font courir un risque énorme aux communautés rurales. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il est devenu un militant lorsqu'il a vu la neige disparaître des hauteurs.

Il travaille avec les communautés pour amener l'énergie solaire dans la région et les éduque sur leurs droits alors qu'un pipeline est construit à proximité.

Il qualifie l'accord de Glasgow de décevant pour l'Ouganda et pense qu'il ne change pas grand-chose pour les 100 000 personnes de ses communautés.

Crédit photo, Edwin Mumbere Légende image, Edwin Umbere en Ouganda.

"De véritables solutions n'ont pas été mises en place malgré le fait que nous leur prouvions que le changement climatique est réel", dit-il.

Sa principale préoccupation est le manque d'urgence dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il voit de nouvelles explorations pétrolières et gazières se mettre en place en Ouganda et dans d'autres régions d'Afrique et affirme que l'accord de Glasgow n'y mettra pas fin.

"Des promesses de dons sont faites, mais les mêmes pays investissent dans des projets qui augmentent sérieusement les émissions de carbone - c'est vraiment deux poids, deux mesures", dit-il.

Philippines : Nous allons continuer à nous battre

Jon Bonifacio, 23 ans, a étudié la biologie avant de devenir un militant de Metro Manila, aux Philippines. "C'est beaucoup de 'un pas en avant, deux pas en arrière'", dit-il à propos de l'accord.

Avec 197 parties au sommet de l'ONU, le compromis entre des pays aux priorités très différentes est la voie vers un accord. Mais selon lui, ce compromis est "totalement injuste" pour les pays en première ligne pour le climat. "Nous continuerons à faire l'expérience de la crise climatique de manière aiguë et à long terme", affirme-t-il.

Crédit photo, Jon Bonifacio Légende image, Jon Bonifacio tient une pancarte lors d'une manifestation pour le climat.

Il se méfie du langage utilisé dans le texte au sujet du charbon et des combustibles fossiles car il pense qu'il offre des échappatoires aux plus gros pollueurs.

Comme de nombreux activistes qui font campagne depuis longtemps pour un meilleur soutien aux pays en développement, il estime que la promesse d'augmenter les fonds accordés aux pays les plus pauvres représente un bon progrès.