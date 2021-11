Communication: les habitudes de conversation qui permettent d'établir de meilleures relations

Crédit photo, Per-Anders Pettersson

"La conversation n'existe pas", écrit la romancière et critique littéraire Rebecca West dans son recueil de nouvelles, The Harsh Voice. "C'est une illusion. Il y a des monologues qui se croisent, c'est tout."

Selon elle, nos propres mots ne font que passer sur les mots des autres sans qu'une communication profonde ne s'établisse.

Qui n'a pas été capable de compatir à ce sentiment à un moment ou à un autre de sa vie ? Qu'il s'agisse d'une petite conversation avec un barman ou d'un rendez-vous avec un ami proche, nous espérons peut-être établir une connexion, mais nous quittons la conversation avec le sentiment que nos esprits ne se sont pas rencontrés.

La pandémie a certainement renforcé notre conscience de ces sensations. Après de longues périodes d'isolement, notre soif de contacts sociaux est plus grande que jamais - et il est encore plus décevant de sentir qu'un vide subsiste entre nous et les autres, même lorsque les règles de distanciation physique ont été levées.

Si c'est le cas pour vous, une aide est peut-être à portée de main. Au cours des dernières années, des psychologues étudiant l'art de la conversation ont identifié un grand nombre d'obstacles à une connexion plus profonde, ainsi que les moyens de les éliminer.

Lisez la suite pour connaître les cinq principales étapes d'une meilleure conversation.

Posez des questions

La première étape peut sembler évidente, mais elle est souvent oubliée : si vous voulez avoir un dialogue significatif avec quelqu'un - plutôt que deux "monologues entrecroisés" - vous devez faire l'effort de poser des questions.

Prenons l'exemple des recherches de Karen Huang, professeur adjoint à l'université de Georgetown, aux États-Unis. Alors qu'elle préparait un doctorat en comportement organisationnel à l'université de Harvard, Karen Huang a invité plus de 130 participants dans son laboratoire et leur a demandé de converser par paires pendant 15 minutes via une messagerie instantanée en ligne.

Elle a constaté que, même pendant cette courte période, le nombre de questions posées par les participants variait considérablement, allant de quatre ou moins au bas de l'échelle à neuf.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ne sous-estimez jamais le pouvoir de poser des questions - et même de faire un suivi, comme le montre une étude

Au cours d'une série d'études de suivi, Huang constate que le fait de poser des questions fait une différence significative dans la sympathie des gens. En analysant les conversations lors d'un événement de speed-dating, par exemple, elle établit que le nombre de questions posées par un participant peut prédire ses chances d'obtenir un autre rendez-vous.

Toutes les questions n'ont pas le même charme : relancer en demandant plus d'informations sur un point précédent est plus attrayant que changer de sujet ou ne faire que copier ce que quelqu'un vous a déjà demandé.

Il est important de noter que les résultats de Huang suggèrent que la plupart des gens n'ont pas anticipé les effets des questions posées. Nous aimons parler de nous-mêmes, mais nous sous-estimons les avantages de laisser les autres faire de même, au détriment de nos relations.

Attention à l'empathie

On nous dit souvent de nous mettre à la place des autres, mais notre empathie est rarement aussi précise que nous le pensons.

L'une des raisons en est l'égocentrisme. "C'est le cas lorsque j'utilise ma propre expérience, mes propres états mentaux, comme une procuration pour les vôtres", explique Nicholas Epley, professeur de sciences comportementales à l'université de Chicago. "Et nous ne parvenons pas à faire suffisamment la différence entre les deux."

Dans sa forme la plus élémentaire, cet égocentrisme se manifeste lorsque nous montrons du doigt un élément de notre environnement physique sans reconnaître qu'il est hors du champ de vision de l'autre personne, ou lorsque nous surestimons les connaissances de quelqu'un sur un sujet qui nous est familier et que nous ne nous expliquons pas correctement. Cela peut également nous amener à penser que quelqu'un d'autre ressent la même humeur que nous, ou qu'il a les mêmes opinions - qu'il s'agisse d'une préférence pour un restaurant particulier ou de son avis sur un sujet controversé.

Fait intéressant, les recherches d'Epley montrent que notre égocentrisme est pire lorsque nous sommes avec une connaissance, plutôt qu'avec un étranger - un phénomène appelé "biais de proximité-communication".

"Nous percevons souvent nos amis et partenaires proches comme étant semblables à nous, et nous supposons donc qu'ils savent ce que nous savons", explique Epley. Avec des inconnus, nous pouvons être un peu plus prudents quant à ces suppositions.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Khaby Lame s'est construit un large public sans dire un mot.

On peut espérer résoudre ce problème en "prenant du recul", c'est-à-dire en imaginant délibérément ce que l'autre personne pense et ressent, sur la base de ce que l'on sait d'elle.

Pourtant, les études d'Epley montrent que, dans de nombreux cas, cette pratique diminue la précision de notre perception sociale, car elle repose toujours sur des hypothèses qui peuvent être fausses. En général, il vaut mieux demander à quelqu'un ce qu'il pense et ressent réellement, dit-il, plutôt que d'essayer de le deviner.

Privilégier la familiarité à l'originalité

Qu'en est-il de nos choix en matière de sujets de conversation ?

Il est naturel de supposer que les gens préfèrent l'originalité ; nous devrions toujours essayer de transmettre quelque chose de nouveau et d'excitant, plutôt que de dire à quelqu'un quelque chose qu'il sait déjà.

Mais ces intuitions ne sont pas justes. Selon les recherches de Gus Cooney, psychologue social à l'université de Pennsylvanie (États-Unis), nous subissons une "pénalité de nouveauté" lorsque nous abordons un sujet nouveau, par rapport à un sujet déjà connu de l'auditeur.

Au cours d'une expérience, les participants ont été placés dans des groupes de trois. Pendant qu'ils étaient seuls, chaque membre a regardé l'une des deux courtes vidéos qui décrivaient soit l'intelligence des corbeaux, soit la création de sodas spécialisés. Le trio s'est ensuite réuni dans son groupe, et l'un des membres - l'orateur - a été invité à décrire la vidéo qu'il avait vue, tandis que les autres écoutaient pendant deux minutes.

Étonnamment, les auditeurs préféraient entendre l'orateur décrire la vidéo qu'ils avaient déjà vue, tandis qu'ils restaient nettement moins impressionnés s'il parlait du clip inconnu, alors qu'il leur apportait des informations nouvelles qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant.

Cooney affirme que la pénalité de nouveauté découle des "lacunes informationnelles" de notre conversation. Si nous parlons de quelque chose de complètement nouveau, notre public peut ne pas avoir suffisamment de connaissances pour comprendre tout ce que nous disons.

En revanche, si nous parlons de quelque chose de déjà familier à notre public, les auditeurs peuvent combler ces lacunes eux-mêmes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si vous transmettez de nouvelles informations, trouvez un moyen de les rendre accessibles, sinon votre récit risque de tomber à plat

La pénalité de nouveauté peut expliquer pourquoi la description de vacances exotiques peut souvent tomber à plat avec vos collègues, à moins qu'ils ne se soient rendus eux-mêmes dans ce lieu.

"Lorsque l'expérience est si vivante dans votre tête, que vous pouvez la sentir, la goûter et en voir toutes les couleurs, vous supposez que les autres peuvent le faire aussi", explique Cooney.

M. Cooney suggère que vous pourriez surmonter la pénalité de nouveauté en racontant des histoires bien ficelées qui contribuent à créer une impression vive des événements que vous décrivez. "Lorsque vous en êtes conscient, vous pouvez essayer un peu plus de rendre cette expérience vivante", ajoute-t-il. Toutefois, tant que vous n'avez pas perfectionné votre façon de raconter, il peut être plus sûr de choisir des sujets de conversation qui reposent sur des expériences communes.

N'ayez pas peur d'aller au fond des choses

Cette nécessité de trouver un terrain d'entente ne doit pas limiter notre conversation à des banalités mondaines. Au contraire, de nombreuses expériences humaines partagées peuvent être incroyablement profondes, et les récentes recherches d'Epley montrent que la plupart des gens apprécient la possibilité d'explorer leurs pensées et leurs sentiments les plus intimes, même s'ils parlent à de parfaits inconnus.

L'équipe d'Epley a demandé à des paires de participants, qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, de discuter de questions telles que : "Si une boule de cristal pouvait vous dire la vérité sur vous-même, votre vie, votre avenir ou toute autre chose, que voudriez-vous savoir ?".

Au préalable, la plupart des participants craignaient que les échanges soient douloureusement gênants - pourtant, la conversation s'est déroulée bien plus facilement qu'ils ne l'avaient prévu. Ils ont également ressenti un plus grand sentiment de connexion avec leurs interlocuteurs qu'ils ne l'auraient cru possible, ce qui s'est accompagné d'une humeur plus joyeuse après l'échange. D'une manière générale, les participants se sont montrés beaucoup plus intéressés par les pensées et les sentiments les plus intimes de leurs interlocuteurs que ce qu'ils avaient imaginé au départ.

"Dans ces conversations profondes, vous avez accès à l'esprit d'une autre personne, et vous vous rendez compte qu'elle s'intéresse réellement à vous", déclare Epley. Et cela peut donner lieu à un échange de mots touchant, même si vous ne rencontrerez plus jamais cette personne.

Crédit photo, Getty Images

Privilégiez l'honnêteté avec tact à la gentillesse aveugle

Imaginez, pour un instant, que vous soyez obligé de parler en toute honnêteté lors de chaque interaction sociale. Comment se porteraient vos relations ?

Il y a quelques années, Emma Levine, professeur associé en sciences du comportement à l'université de Chicago, et Taya Cohen, professeur associé en comportement organisationnel à l'université Carnegie Mellon, ont décidé de transformer cette expérience de pensée en réalité. Elles ont recruté 150 participants, qui ont été répartis en trois groupes. Le premier groupe a été invité à faire preuve d'une "honnêteté absolue" dans toutes ses conversations, à la maison et au travail, pendant les trois jours suivants ; le deuxième groupe s'est vu demander d'être gentil, attentionné et prévenant pendant la même période, tandis que le dernier tiers a été encouragé à se comporter normalement.

La plupart des gens ont prédit que le groupe gentil vivrait la meilleure expérience, tandis que le groupe honnête aurait du mal à conserver ses amitiés. Pourtant, les participants honnêtes ont obtenu des scores tout aussi élevés sur les mesures du plaisir et du lien social tout au long des trois jours que ceux à qui on avait dit d'être gentils, et ont souvent trouvé beaucoup de sens aux échanges.

"On pourrait croire que ce serait affreux", déclare Cohen. "Mais les participants ont déclaré être heureux d'avoir eu ces conversations honnêtes, même si elles étaient difficiles".

Dans des expériences de suivi, Cohen a demandé à des paires d'amis, de collègues ou de conjoints de s'ouvrir sur des questions personnelles - comme la dernière fois qu'ils ont pleuré ou les problèmes de leur relation actuelle. Dans chaque cas, la communication honnête s'est avérée bien plus constructive que prévu, et les effets bénéfiques de cette révélation franche sur le bien-être général ont perduré pendant au moins une semaine. "Ces conversations avaient des effets positifs en aval sur les relations", dit Cohen. "C'était une expérience précieuse".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, ‘’L’artiste est un confiné naturel’’, qui a besoin de calme, pour vivre sa passion selon BeauGraff

Il va sans dire que l'honnêteté est mieux servie avec une bonne dose de diplomatie. Selon Cohen, vous devez réfléchir soigneusement au moment où vous faites vos commentaires, à la façon dont ils sont formulés et à la question de savoir si la personne aura l'occasion d'utiliser l'information. "Cinq minutes avant le mariage, vous n'avez pas besoin de dire à la mariée qu'elle est affreuse, n'est-ce pas ?" Il n'y a aucune excuse pour être une brute, même si vous pensez que vos insultes véhiculent la vérité.

Lorsque vous pratiquez chacune de ces cinq étapes, vous devez toujours rester conscient de l'humeur et du confort de votre interlocuteur, et être prêt à vous retirer lorsque vos tactiques de conversation ne sont pas les bienvenues.

Mais avec un peu de tact, de sensibilité et un véritable intérêt pour les personnes qui vous entourent, vous constaterez souvent qu'un meilleur lien social est facilement à votre portée.