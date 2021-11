Meta : Facebook et la véritable signification du mot "méta".

Dans le sillage du récent changement de marque de Facebook, nous avons beaucoup entendu parler du mot "méta".

Libéré de son rôle habituel comme préfixe de mots tels que "métaphore", "métastase" et "métamorphose", il est désormais un nom propre, le nouveau nom d'un monolithe des réseaux sociaux dont l'objectif autoproclamé est de faire entrer ses utilisateurs dans le "metavers".

Le métavers de Meta fera apparemment appel à des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte, afin d'offrir une expérience en ligne immersive - un "Internet incarné", où les utilisateurs ne se contentent pas de faire défiler, de poster et de commenter, mais interagissent dans un monde généré par ordinateur totalement réel.

Des mondes de ce type existent déjà, avec des jeux comme Minecraft, Roblox et Second Life, qui méritent à des degrés divers le nom de "métavers", selon la personne à qui on s'adresse et la façon dont on le définit. En effet, cette question a récemment fait couler beaucoup d'encre (ou plutôt, beaucoup de pixels) : qu'est-ce qu'un métavers ? Et est-ce une bonne chose ?

Mais explorons ces questions en en posant une autre, plus fondamentale et lexicale (une méta-question, si vous voulez) : que signifie l'expression méta, et que symbolise-t-elle ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec le nouveau nom et la nouvelle vision de Facebook ?

Le terme "métavers" a été inventé par Neil Stephenson dans son roman Snow Crash (1992), une épopée spéculative dont l'action se déroule dans deux mondes parallèles : la "réalité" primaire, physique, et le "métavers" virtuel, en ligne, qui la côtoie. La réalité est dominée par des méga-corporations malveillantes qui ont privatisé tous les secteurs de la vie humaine, et le métavers est rempli de dangers, d'intrigues et de corruption.

On peut se demander si cette considération a été prise en compte dans le processus de rebranding de Meta - que l'origine du concept avec lequel ils se sont rendus synonymes soit si distinctement teintée de sinistre science-fiction et du spectre de la corporatocratie mondiale.

Mais le préfixe lui-même, meta-, était à l'origine une préposition innocente. (Meta n'est pas la première entreprise à s'approprier une préposition ; je ne peux plus penser à l'allemand über sans penser à faire un tour quelque part).

Elle dérive du grec μετά, qui englobe un large éventail de significations, telles que "avec", "après", "à côté", "sur" et "au-delà". Une métaphore, par exemple, est littéralement un acte de porter (phora) quelque chose au-delà (méta). En général, méta peut également désigner un changement de lieu ou d'état, comme dans la métamorphose.

On peut voir comment ces significations spatialement relationnelles se rapportent au "métavers" récemment inventé - il fait référence à une réalité existant à côté, sur ou au-delà des limites de la réalité supposée primaire qui lui préexiste, une transcendance de ce qui a précédé.

Mais cet aspect qualitatif de la "transcendance" - l'aura connotative qui fait de Meta un choix de marque si lourd - n'a pas toujours été attaché au mot, et il se peut même qu'il ne s'y soit accroché qu'en vertu d'un accident historique.

C'est du philosophe grec Aristote que nous vient le terme "métaphysique", la branche de la philosophie consacrée aux catégories les plus ultimes de l'existence - des choses comme la "substance", l'"être" ou l'"actualité" - qu'il examine systématiquement dans l'ouvrage du même nom.

Sauf que ce n'est pas ainsi qu'Aristote lui-même a nommé l'ouvrage (qui n'était peut-être pas du tout un ouvrage fini, mais plutôt un fatras de notes et de petits traités). Le titre semble plutôt être apparu simplement parce que, dans l'ordre traditionnel de ses œuvres rassemblées, il était placé après (méta) un autre ouvrage appelé la Physique.

Par conséquent, l'expression Meta-physica, qui devait simplement désigner "le livre après le livre sur la nature (la Physica)", en est venue à faire référence à l'ensemble du département philosophique dans lequel on pose les questions les plus grandes et les plus larges qui puissent être posées.

En raison du statut exalté de la métaphysique (à la fois le livre et le concept) parmi les préoccupations de la philosophie occidentale ultérieure, le préfixe méta a été associé à la transcendance, à la compréhension et à l'englobement. Par extension, il fait désormais référence à une couche conceptuelle de quelque chose qui est au-delà ou transcendante de la chose elle-même, et dénote donc la conscience de soi ou l'autoréflexion.

Cela apparaît dans le discours académique, lorsqu'il est accolé à divers termes et concepts - métalangage, métaéthique, etc. - lorsque les théoriciens d'une discipline donnée théorisent sur les paramètres de la discipline ou du concept lui-même.

Dans le même ordre d'idées, en anglais courant, méta est devenu un adjectif, qui signifie essentiellement extrêmement conscient de soi, autoréflexif ou autoréférentiel - comme dans l'expression "c'est tellement méta". De même que chaque universitaire prend un plaisir secret au jargon obscur de la méta-théorie de sa discipline, de même chaque participant au discours savoure la performance de la conscience de soi que nous appelons méta - tout le monde veut participer à la blague.

Les mèmes, par exemple, sont particulièrement adaptés à la métaréférence : leur sens et leur humour découlent de la conscience partagée par leurs créateurs et leurs spectateurs des itérations précédentes du modèle. L'image n'est pas drôle en soi, mais en raison de toutes les utilisations de cette même image avant elle, et de la couche supplémentaire consciente d'elle-même que la dernière légende ajoute. À l'ère de l'information, la métaréférence est l'âme de l'esprit.

C'est le triomphe des franchises de divertissement d'avoir remarqué que la méta-référence et la méta-narration pouvaient être commercialisées. Car Meta n'est pas la seule entreprise à s'étendre dans le métavers - il en va de même pour des entreprises comme Disney, qui possède des univers comme Star Wars, Marvel et d'autres, dans lesquels, en tant que métavers, ils inviteront sans aucun doute leurs publics non seulement en tant que spectateurs mais aussi en tant que participants. (Soit dit en passant, le New York Comic Con propose désormais une participation virtuelle facturée comme "Metaverse Membership").

Ce phénomène a en fait été prédit par un autre roman de 2011 sur le thème du métavers, Ready Player One, qui a ensuite été adapté au cinéma - ce qui nous ramène aux inquiétudes implicites dans ce roman et dans Snow Crash. En effet, si l'utilisateur peut participer au métavers avec une liberté apparente, il reste soumis à ceux qui contrôlent le média lui-même - les artistes et les programmeurs qui créent ce monde, et en fin de compte les puissances qui se cachent derrière eux. Dans la mesure où les simulateurs contrôlent la simulation, ils contrôlent ceux qui sont simulés.

Dans un sens, ce n'est pas loin de ce que des entreprises comme Meta ont fait depuis le début. En nous offrant des espaces dans lesquels nous pouvons créer et promouvoir nos pseudos, nos pages, nos marques, elles nous ont attirés dans une sorte de simulation - une simulation qui n'est pas caractérisée par l'unité de l'expérience entre les utilisateurs, mais par la fragmentation dans les casiers d'expérience, les flux sélectifs d'informations, les récits personnalisés et conservés, qui caractérisent les réseaux sociaux.

Nos pseudos, et tout le dispositif grâce auquel nous devenons @nous-mêmes, plutôt que d'être nous-mêmes, représentent des méta-couches d'identité, posées sur nous, et qui s'étendent au-delà de nous. Nous sommes à côté de nous-mêmes.

La possibilité de développer un avatar pour représenter nos corps (choisis) dans l'espace virtuel ne fait que rendre plus littéral et plus vivant un phénomène qui se produisait déjà - nous sommes déjà dans un métavers, où les intrigues sont si épaisses et si nombreuses que l'accès non médiatisé à la "réalité primaire" a disparu depuis longtemps, si tant est qu'il ait jamais existé.

La question qui se pose alors à Meta, et à toute autre société qui nous amadoue dans un métavers manifeste, est la suivante : quel sens donnez-vous au mot "méta" ?

Le métavers est-il quelque chose qui est censé fonctionner de manière bénéfique avec notre monde, et notre nature ? Ou bien nous demandez-vous de passer au-delà de ce monde, comme s'il y avait un besoin d'échapper à ce qui est déjà là ? Voulez-vous dire "avec, à côté", ou bien "au-delà" ?

Cela renvoie à une question technologique (et philosophique) plus large, à savoir si le progrès consiste à "dépasser" la case départ de la réalité primaire - l'"au-delà" que nous poursuivons, poussés par l'illusion de l'insuffisance de l'ici et maintenant. Comment nos attitudes face à cette question influencent-elles notre relation avec la planète et notre utilisation de l'internet ?

En regardant méta avec une lentille étymologique encore plus proche, nous constatons qu'il vient de l'élément racine proto-indo-européen *me-, la même racine qui entre dans le vieil anglais mið, signifiant "avec" ou "parmi", qui est à son tour lié à l'anglais moderne middle.

Cela peut mettre encore plus en évidence la phénoménologie de notre expérience virtuelle. En effet, il semble que la nature de l'expérience humaine soit d'être au milieu des choses, constamment au point d'appui entre notre moi physique et les possibilités de transcendance suggérées par notre conscience.

Nous nous situons dans l'espace intermédiaire entre nos limites inhérentes et l'illimitation théorique de nos extensions technologiques. Et nos technologies - comme le langage, l'écriture, la télécommunication et la réalité virtuelle - ont chacune à leur tour constitué une métamorphose de notre être collectif.

Placés dans cet espace intermédiaire, nous devons nous demander quel genre de -verse nous voulons que le métavers soit. Le mot "vers" implique littéralement un retournement (du latin vertere, tourner) - et donc, dans un sens cosmologique, l'Univers est un retournement en un. Reste à savoir si nos métaverses seront un détournement de ce mouvement commun, et donc une contorsion, ou un retournement avec, et donc une harmonie.

Une fuite ou une véritable connexion ? Au-delà ou à côté ? Tant de choses dépendent de l'utilisation d'une préposition.