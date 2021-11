Science et technologie : quatre inventeurs qui ont regretté leurs créations

Fernanda Paúl

BBC News Mundo

il y a 9 minutes

Inventer quelque chose d'unique et quelque chose qui change le cours de l'histoire humaine doit être l'un des sentiments les plus satisfaisants qui soient.

On ne peut qu'imaginer le plaisir de ceux qui sont à l'origine de créations aussi brillantes que la roue, le béton, la machine à vapeur ou l'internet.

Cependant, toutes les inventions n'ont pas eu des fins exclusivement bénéfiques pour le monde ; il y en a certaines qui, en vérité, ont laissé un bilan tragique et macabre.

Et certains des génies à l'origine de ces redoutables découvertes ont fini par être hantés par leur conscience.

Nous vous racontons ici l'histoire de quatre d'entre eux qui, souvent sans mesurer le pouvoir destructeur de leurs créations, ont fini par inventer certaines des armes les plus meurtrières de l'histoire.

1. Robert Oppenheimer, le "père de la bombe atomique" :

Aucun scientifique n'a été plus étroitement associé à la création et à l'utilisation des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale que Robert Oppenheimer.

Ce physicien théorique américain était le directeur du projet Manhattan, qui a réussi à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire.

Elle explose dans le désert du Nouveau-Mexique - lors d'une opération appelée "Trinity" - le 16 juillet 1945, moins d'un mois avant le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, où l'on estime que 150 000 à 250 000 personnes sont tuées.

Oppenheimer, personnage complexe et charismatique, s'est consacré à l'étude des processus énergétiques des particules subatomiques, notamment les électrons, les positrons et les rayons cosmiques.

Mais la guerre qui fait rage dans le monde à l'époque oriente sa vie professionnelle dans une autre direction.

Ainsi, après qu'Albert Einstein a envoyé une lettre au président des États-Unis de l'époque, Franklin Roosevelt, l'avertissant du danger qui menace l'ensemble de l'humanité si les nazis sont les premiers à fabriquer une bombe atomique, l'idée de créer une arme nucléaire est devenue une priorité au niveau gouvernemental aux États-Unis.

Et c'est Oppenheimer qui mène ce processus. Il se met rapidement à la recherche d'un procédé permettant de séparer l'uranium 235 de l'uranium naturel et de déterminer la masse critique nécessaire à la fabrication d'une telle bombe.

Il est chargé, entre autres, de créer et de gérer un laboratoire pour mener à bien cette tâche. Et, en 1943, il choisit le plateau de Los Alamos au Nouveau Mexique.

"Oppenheimer occupait une position d'immense responsabilité et a été poussé à la limite", explique Alex Wellerstein, historien des armes nucléaires, à BBC Mundo.

"Il a été impliqué dans les décisions clés concernant la conception des bombes atomiques, et il a été personnellement impliqué dans les décisions concernant l'utilisation de ces bombes ; il a insisté pour qu'elles soient utilisées contre des villes et il a fait partie du comité qui a pris les décisions concernant l'endroit exact où les bombes seraient larguées", ajoute-t-il.

Mais plus tard, Oppenheimer ne cessera de regretter la mort des milliers de victimes d'Hiroshima et de Nagasaki.

Deux mois après l'explosion des bombes, il a démissionné de son poste. De 1947 à 1952, il a été conseiller auprès de la Commission américaine de l'énergie atomique, où il a plaidé pour un contrôle international de l'énergie nucléaire afin d'empêcher la prolifération des armes nucléaires et de mettre fin à la course aux armements entre les États-Unis et l'Union soviétique.

Il s'est également fortement opposé au développement de la bombe à hydrogène.

Mais ses efforts n'ont pas abouti. En raison de ses déclarations publiques controversées - qui lui ont valu plusieurs ennemis - ses accréditations de sécurité lui ont été retirées et il a fini par perdre son influence politique.

"À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Oppenheimer était assez amer et regrettait beaucoup de choses. Ses regrets ont toujours porté sur ces échecs de l'après-guerre. Il a regretté de ne pas avoir réussi à concrétiser ses ambitions en matière de contrôle des armements et d'avoir été incapable d'arrêter la constitution de grands arsenaux de plusieurs mégatonnes", explique M. Wellerstein.

Après l'explosion des bombes, Oppenheimer déclare que les mots du texte sacré hindou Bhagavad Gita lui sont venus à l'esprit : "maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes".

De nombreux historiens ont interprété ces mots comme un sentiment de culpabilité à l'égard de sa création meurtrière. Pour d'autres, comme Wellerstein, il s'agit plutôt d'un sentiment d'admiration face à quelque chose "d'au-delà de ce monde", comme les armes nucléaires.

Néanmoins, Oppenheimer restera toujours dans les mémoires (et connu) comme le "père de la bombe atomique".

2. Arthur Galston et l'agent orange :

Le physiologiste et phytobiologiste américain Arthur Galston n'a jamais pensé qu'il créait quelque chose qui pourrait être utilisé comme une arme : l'agent orange.

Son domaine d'étude portait sur les hormones végétales et les effets de la lumière sur le développement des plantes.

Il en était là lorsqu'il a expérimenté un régulateur de croissance des plantes appelé acide triiodobenzoïque (TIBA). Le scientifique découvre que ce composé peut stimuler la floraison des graines de soja et les faire pousser plus vite.

Toutefois, il avertit également que, s'il est appliqué en excès, le composé fera perdre ses feuilles à la plante.

Mais les conclusions de Galston ne se limitent pas au monde végétal.

Dans le contexte de la guerre du Viêt Nam - qui a duré de 1955 à 1975 - d'autres scientifiques les ont utilisées pour créer l'agent orange, un puissant herbicide visant à éliminer les jungles et les cultures susceptibles d'être exploitées par les guérilleros vietcongs.

Ainsi, de 1962 à 1970, les troupes américaines libèrent environ 20 millions de gallons d'herbicide pour détruire les cultures et exposer les positions et les voies de déplacement de leurs ennemis.

Galston est profondément troublé par cette situation et alerte à plusieurs reprises les autorités et le monde entier sur les énormes dégâts environnementaux causés par l'agent orange. Il accuse ensuite l'herbicide de présenter également un risque pour l'homme.

Le composant le plus dangereux de l'agent orange est la dioxine, un contaminant qui peut rester dans l'environnement pendant des décennies et qui, entre autres, peut provoquer des cancers, des malformations dans le développement du fœtus, des problèmes d'infertilité et attaquer les systèmes nerveux et immunitaire.

Les avertissements de Galston et d'autres scientifiques conduisent le gouvernement américain à ordonner une étude toxicologique. Au vu des résultats, le président de l'époque, Richard Nixon, décrète l'arrêt de la pulvérisation de l'agent orange.

Plus tard, le biologiste des plantes dira : "j'avais l'habitude de penser que l'on pouvait éviter d'être impliqué dans les conséquences antisociales de la science en ne travaillant tout simplement pas sur un projet qui pourrait avoir des fins mauvaises ou destructrices. J'ai appris que les choses ne sont pas si simples et que presque toutes les découvertes scientifiques peuvent être perverties ou déformées sous la pression sociale."

Il affirme également que l'agent orange est "un mauvais usage de la science".

"La science est censée améliorer le sort de l'humanité, pas le diminuer, et j'ai trouvé son utilisation comme arme militaire déconseillée", ajoute-t-il.

3. Mikhail Kalashnikov, créateur du fusil AK-47 :

Il est le concepteur de l'une des armes les plus reconnaissables de la planète : le fusil semi-automatique AK-47.

En 1947, le Russe Mikhail Kalashnikov crée ce fusil simple, robuste et fiable qui devient l'arme de prédilection des armées soviétique et russe, ainsi que de dizaines d'autres pays.

L'AK-47 est également un symbole de révolution dans le monde entier ; il était en action sur les champs de bataille d'Angola, du Vietnam, d'Algérie et d'Afghanistan. Il accompagne également les armées rebelles d'Amérique latine, comme les FARC et l'ELN en Colombie.

Il est fréquemment utilisé par les groupes palestiniens et il existe une photo célèbre d'Oussama ben Laden exhibant le fusil avec son chargeur incurvé caractéristique.

La relative simplicité de sa conception en fait un produit bon marché à fabriquer et facile à entretenir sur le champ de bataille. Il est devenu le fusil d'assaut le plus utilisé au monde et on estime qu'il fait plus de victimes que les bombes atomiques.

Bien que, tout au long de sa vie, Mikhaïl Kalachnikov n'ait exprimé que peu de remords pour son invention mortelle - "Je dors sur mes deux oreilles", dit-il un jour - il avoue peu avant sa mort qu'il souffre d'une "douleur spirituelle insupportable".

Dans une lettre adressée au chef de l'église orthodoxe russe qu'il fréquentait (qui est divulguée par les médias russes un mois après sa mort), il déclare se sentir responsable des millions de morts causées par son fusil révolutionnaire.

"Ma douleur spirituelle est insupportable. Je me pose toujours la même question insoluble. Si mon fusil a privé des gens de la vie, se peut-il que moi... un chrétien et un croyant orthodoxe, je sois responsable de leur mort ?" s'est-il demandé.

Plus je vis, écrit-il, plus cette question me trotte dans la tête et plus je me demande pourquoi le Seigneur permet à l'homme les désirs diaboliques de l'envie, de la cupidité et de l'agressivité".

4. Alfred Nobel et la dynamite :

En décembre 1896, deux jeunes ingénieurs suédois ont eu la surprise de leur vie en ouvrant le testament de leur admirateur Alfred Nobel, qui les a chargés d'utiliser la majeure partie de sa fortune pour créer une entité destinée à célébrer le progrès de l'humanité.

Suivant les instructions du maître, Ragnar Sohlman et Rudolf Lilljequist donnent vie à la Fondation Nobel, qui crée des prix annuels pour récompenser les mérites en physique, chimie, médecine et physiologie, littérature et paix dans le monde, auxquels s'ajoute en 1969 l'économie.

Ce dernier souhait de Nobel n'est pas le fruit du hasard et a une raison impérieuse. On dit qu'au crépuscule de ses jours, il était tourmenté par la pensée de la mort et de la destruction que l'application de ses inventions avait entraînées.

Et c'est pourquoi il décide de léguer une grande partie de sa fortune à la création de la fondation.

Des décennies plus tôt, le chimiste, ingénieur, écrivain et inventeur suédois avait créé la dynamite.

Né dans une famille d'ingénieurs, Nobel travaille avec son père à la fabrication d'explosifs. Mais en 1864, il vit une expérience tragique qui marque sa vie, lorsque son jeune frère et quatre autres personnes sont tués dans une explosion de nitroglycérine.

Deux ans plus tard, en 1866, Nobel met au point une méthode pour manipuler en toute sécurité l'explosif liquide instable. Pour réduire sa volatilité, il mélange la nitroglycérine avec un matériau poreux absorbant, créant ainsi la dynamite.

Cette invention apporte une immense renommée et richesse à son inventeur, et ouvre une nouvelle ère dans la construction... mais aussi dans la destruction. En effet, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit utilisée dans les guerres.

Ainsi, elle est utilisée comme charge explosive dans les obus d'artillerie et les charges de démolition militaires, causant des centaines de milliers de morts.

Nobel est décédé le 10 décembre 1896 à son domicile de San Remo, en Italie, après avoir signé son dernier testament qui jette les bases de ce qui est devenu le prix international le plus prestigieux pour le progrès de l'homme.

