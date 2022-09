Reine Elizabeth II : une longue vie marquée par le sens du devoir

Crédit photo, Getty Images

Le long règne de la reine Elizabeth II a été dominé par son sens aigu des responsabilités et sa volonté de consacrer sa vie au trône et au peuple britannique.

La reine était pour beaucoup de ses compatriotes un repère, dans un monde où tout changeait rapidement, où le leadership britannique déclinait, où la monarchie elle-même était remise en question.

Sa réussite dans le maintien de la monarchie à travers des périodes aussi turbulentes est d'autant plus remarquable qu'à l'époque de sa naissance, personne n'aurait pu prévoir que le trône serait son destin.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor est née le 21 avril 1926, dans une maison située à proximité de Berkeley Square à Londres. Elle est le premier enfant d'Albert, duc d'York, deuxième fils de George V, et de sa duchesse, l'ancienne Lady Elizabeth Bowes-Lyon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bébé Elizabeth avec ses parents lors de son baptême

Elizabeth et sa sœur, Margaret Rose, née en 1930, ont toutes deux fait leurs études à la maison et ont été élevées dans une atmosphère familiale aimante. Elizabeth est extrêmement proche de son père et de son grand-père, George V.

À l'âge de six ans, Elizabeth déclare à son professeur d'équitation qu'elle souhaite devenir une "dame de la campagne avec beaucoup de chevaux et de chiens".

On dit qu'elle a fait preuve d'un remarquable sens des responsabilités dès son plus jeune âge. Winston Churchill, le futur Premier ministre, aurait déclaré qu'elle possédait "un air d'autorité étonnant pour un enfant".

Bien qu'elle n'ait pas été scolarisée, Elizabeth s'est montrée douée pour les langues et a étudié en détail l'histoire constitutionnelle.

Une compagnie spéciale de Girl Guides, la 1st Buckingham Palace, fut créée pour qu'elle puisse socialiser avec des filles de son âge.

Légende image, Les princesses Elizabeth (à droite) et Margaret diffusent des messages à la nation pendant la Seconde Guerre mondiale

Tension croissante

Crédit photo, Getty Images Légende image, La princesse Elizabeth, avec ses parents et sa jeune sœur Margaret, au moment du couronnement "très, très merveilleux" de son père.

À la mort de George V en 1936, son fils aîné, connu sous le nom de David, devint Édouard VIII.

Toutefois, le choix de son épouse, l'Américaine Wallis Simpson, deux fois divorcée, est jugé inacceptable pour des raisons politiques et religieuses. À la fin de l'année, il abdique.

Le duc d'York, réticent, devient le roi George VI. Son couronnement donne à Elizabeth un avant-goût de ce qui l'attend et elle écrira plus tard qu'elle a trouvé le service "très, très merveilleux".

Dans un contexte de tension croissante en Europe, le nouveau roi et son épouse, la reine Elizabeth, s'efforcent de restaurer la confiance du public dans la monarchie. Leur exemple n'est pas perdu pour leur fille aînée.

En 1939, la princesse âgée de 13 ans accompagne le roi et la reine au Royal Naval College de Dartmouth.

Avec sa sœur Margaret, elle est escortée par l'un des cadets, son cousin au troisième degré, le prince Philip de Grèce.

Obstacles

Crédit photo, PA Légende image, Le mariage de la princesse Elizabeth avec Philip Mountbatten a illuminé la morosité de l'après-guerre

Ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, mais c'est la première fois qu'elle s'intéresse à lui.

Le prince Philip rendait visite à sa famille royale lorsqu'il était en congé de la marine. En 1944, à l'âge de 18 ans, Elizabeth était clairement amoureuse de lui. Elle gardait sa photo dans sa chambre et ils échangeaient des lettres.

La jeune princesse s'engage dans le service territorial auxiliaire (ATS) vers la fin de la guerre, apprenant à conduire et à entretenir un camion.

Le jour de la Victoire en Europe, elle rejoint la famille royale au palais de Buckingham, alors que des milliers de personnes se rassemblent sur le Mall pour célébrer la fin de la guerre en Europe.

"Nous avons demandé à mes parents si nous pouvions sortir et voir par nous-mêmes", se souviendra-t-elle plus tard. "Je me souviens que nous étions terrifiés à l'idée d'être reconnus. Je me souviens de files d'inconnus se tenant par le bras et descendant Whitehall, tous emportés par une marée de bonheur et de soulagement."

Après la guerre, son désir d'épouser le prince Philip se heurte à un certain nombre d'obstacles.

Le roi est réticent à l'idée de perdre une fille qu'il aime au-dessus de tout et Philip doit surmonter les préjugés d'un establishment qui ne peut accepter son ascendance étrangère.

La mort du père

Mais les souhaits du couple l'emportent et le 20 novembre 1947, le couple se marie à l'abbaye de Westminster.

Le duc d'Édimbourg, comme l'est devenu Philip, reste un officier de marine en service. Pendant une courte période, une affectation à Malte permet au jeune couple de mener une vie relativement normale.

Leur premier enfant, Charles, naît en 1948, suivi d'une sœur, Anne, qui arrive en 1950.

Mais le roi, qui a subi un stress considérable pendant les années de guerre, est en phase terminale d'un cancer du poumon, provoqué par une vie de tabagisme intense.

En janvier 1952, Elizabeth, alors âgée de 25 ans, et Philip partent à sa place pour une tournée à l'étranger. Le Roi, contre avis médical, se rend à l'aéroport pour accompagner le couple. C'est la dernière fois qu'Elizabeth voit son père.

Elizabeth apprend la mort du roi alors qu'elle séjourne dans un pavillon de chasse au Kenya et rentre immédiatement à Londres en tant que nouvelle reine. Elle se souviendra plus tard de ce moment.

"D'une certaine manière, je n'ai pas eu d'apprentissage. Mon père est mort beaucoup trop jeune, et c'est donc tout d'un coup que j'ai dû me lancer et faire le meilleur travail possible."

L'Australie et la Nouvelle-Zélande

Crédit photo, PA Légende image, Son couronnement a été le premier à être diffusé en direct à la télévision britannique

Son couronnement en juin 1953 a été télévisé, malgré l'opposition du Premier ministre Winston Churchill, et des millions de personnes se sont rassemblées autour des téléviseurs, dont beaucoup pour la première fois, pour regarder la reine Elizabeth II prêter son serment.

Alors que la Grande-Bretagne subit encore l'austérité de l'après-guerre, les commentateurs voient dans le couronnement l'aube d'une nouvelle ère élisabéthaine.

La Seconde Guerre mondiale a accéléré la fin de l'Empire britannique et, lorsque la nouvelle reine entame une longue tournée du Commonwealth en novembre 1953, de nombreuses anciennes possessions britanniques, dont l'Inde, ont acquis leur indépendance.

Elizabeth devient le premier monarque régnant à visiter l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On estime que les trois quarts des Australiens se sont déplacés pour la voir en personne.

Tout au long des années 1950, de plus en plus de pays décrochent le drapeau de l'Union et les anciennes colonies et dominions se rassemblent désormais en une famille volontaire de nations.

De nombreux politiciens estiment que le nouveau Commonwealth pourrait devenir un contrepoids à la Communauté économique européenne naissante et, dans une certaine mesure, la politique britannique se détourne du continent.

Attaque personnelle

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sa visite aux États-Unis en 1957 n'est qu'une des nombreuses tournées à l'étranger

Mais le déclin de l'influence britannique a été accéléré par la débâcle de Suez en 1956, lorsqu'il est devenu évident que le Commonwealth n'avait pas la volonté collective d'agir ensemble en temps de crise.

La décision d'envoyer des troupes britanniques pour tenter d'empêcher la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte se solde par un retrait ignominieux et entraîne la démission du Premier ministre Anthony Eden.

La Reine se trouve ainsi entraînée dans une crise politique. Le parti conservateur ne dispose d'aucun mécanisme pour élire un nouveau chef et, après une série de consultations, la reine invite Harold Macmillan à former un nouveau gouvernement.

La reine fait également l'objet d'une attaque personnelle de la part de Lord Altrincham. Dans un article de magazine, il affirme que sa cour est "trop britannique" et "hautaine" et l'accuse d'être incapable de prononcer un simple discours sans texte écrit.

Ses remarques provoquent un tollé dans la presse et Lord Altrincham est physiquement attaqué dans la rue par un membre de la League of Empire Loyalists.

Néanmoins, l'incident démontre que la société britannique et les attitudes envers la monarchie évoluent rapidement et que les vieilles certitudes sont remises en question.

De la "Monarchie" à la "Famille Royale"

Crédit photo, Getty Images Légende image, La démission d'Harold Macmillan a déclenché une crise constitutionnelle

Encouragée par son mari, notoirement impatient du caractère guindé de la cour, la reine commence à s'adapter au nouvel ordre.

La pratique consistant à recevoir les débutantes à la cour est abolie et le terme "monarchie" est progressivement remplacé par "famille royale".

La reine se retrouve une fois de plus au centre d'un conflit politique lorsqu'en 1963, Harold Macmillan quitte son poste de Premier ministre. Le parti conservateur n'ayant toujours pas mis en place un système de sélection d'un nouveau leader, elle suit son conseil de nommer le comte de Home à sa place.

C'est une période difficile pour la Reine, dont la marque de fabrique du règne est la rectitude constitutionnelle et une nouvelle séparation entre la monarchie et le gouvernement de l'époque.

La reine prend au sérieux ses droits d'être informée, de conseiller et d'avertir, mais ne cherche pas à les dépasser.

C'est la dernière fois qu'elle se trouve dans une telle situation. Les conservateurs ont finalement mis fin à la tradition selon laquelle les nouveaux chefs de parti "émergeaient" et un système adéquat a été mis en place.

Ambiance décontractée

À la fin des années 1960, Buckingham Palace a décidé qu'il devait prendre une mesure positive pour montrer la famille royale d'une manière beaucoup moins formelle et plus accessible.

Le résultat est un documentaire révolutionnaire, Royal Family. La BBC a été autorisée à filmer les Windsor chez eux. Des images de la famille lors d'un barbecue, de la décoration du sapin de Noël, d'une promenade en voiture avec les enfants - toutes des activités ordinaires, mais jamais vues auparavant.

Les critiques ont affirmé que le film de Richard Cawston détruisait le mythe autour des membres de la famille royale en les montrant comme des gens ordinaires, notamment des scènes du duc d'Édimbourg faisant un barbecue de saucisses dans le parc de Balmoral.

Légende image, Le documentaire Royal Family a donné un aperçu sans précédent de l'image publique de la monarchie

Mais le film fait écho à l'humeur plus détendue de l'époque et contribue largement à restaurer le soutien du public à la monarchie.

En 1977, le jubilé d'argent est célébré avec un véritable enthousiasme dans les fêtes de rue et les cérémonies organisées dans tout le royaume. La monarchie semble avoir l'affection du public et cela est dû en grande partie à la reine elle-même.

Deux ans plus tard, la Grande-Bretagne a, en Margaret Thatcher, sa première femme Premier ministre. On dit parfois que les relations entre la femme chef d'État et la femme chef de gouvernement ont été difficiles.

Scandales et catastrophes

Crédit photo, PA Légende image, L'incendie du château de Windsor a contribué à l'"annus horribilis" de la reine.

Le dévouement de la reine au Commonwealth, dont elle était la présidente, constituait une source de difficultés. Elizabeth connaissait bien les dirigeants de l'Afrique et était sympathique à leur cause.

Elle aurait trouvé l'attitude et le style de confrontation de Thatcher "déroutants", notamment en ce qui concerne l'opposition du Premier ministre aux sanctions contre l'Afrique du Sud de l'apartheid.

D'année en année, les fonctions publiques de la Reine se sont poursuivies. Après la guerre du Golfe en 1991, elle se rendit aux États-Unis pour devenir le premier monarque britannique à s'adresser à une session conjointe du Congrès. Le président George HW Bush a déclaré qu'elle avait été "l'amie de la liberté depuis aussi longtemps que nous pouvons nous en souvenir".

Cependant, un an plus tard, une série de scandales et de désastres commence à affecter la famille royale.

Le deuxième fils de la reine, le duc d'York, et son épouse Sarah se séparent, tandis que le mariage de la princesse Anne avec Mark Phillips se solde par un divorce. Puis le prince et la princesse de Galles sont révélés profondément malheureux et finissent par se séparer.

L'année culmine avec un gigantesque incendie dans la résidence préférée de la reine, le château de Windsor. Cet incendie semble être le symbole sinistrement approprié d'une maison royale en difficulté. Une polémique publique sur la question de savoir si c'est le contribuable ou la reine qui doit payer la facture des réparations n'arrange rien.

Dignité dans le débat public

La reine a décrit 1992 comme son "annus horribilis" et, dans un discours prononcé dans la City de Londres, a semblé concéder la nécessité d'une monarchie plus ouverte en échange de médias moins hostiles.

"Aucune institution, ville, monarchie, peu importe, ne doit s'attendre à être à l'abri de l'examen minutieux de ceux qui lui accordent leur loyauté et leur soutien, sans parler de ceux qui ne le font pas. Mais nous faisons tous partie du même tissu de notre société nationale et cet examen peut être tout aussi efficace s'il est fait avec une certaine dose de douceur, de bonne humeur et de compréhension".

L'institution de la monarchie était sur la défensive. Le palais de Buckingham est ouvert aux visiteurs afin de récolter des fonds pour financer les réparations à Windsor et il est annoncé que la reine et le prince de Galles paieront des impôts sur les revenus de leurs investissements.

Crédit photo, AFP Légende image, La Reine est restée attachée au Commonwealth tout au long de son règne

À l'étranger, les espoirs du Commonwealth, si élevés au début de son règne, ne se sont pas réalisés. La Grande-Bretagne a tourné le dos à ses anciens partenaires avec de nouveaux arrangements en Europe.

La Reine continue de voir la valeur du Commonwealth et est profondément satisfaite lorsque l'Afrique du Sud, où elle a grandi, met enfin de côté l'apartheid. Elle le célèbre par une visite en mars 1995.

Dans son pays, la reine s'efforce de préserver la dignité de la monarchie, tandis que le débat public se poursuit sur l'avenir de l'institution.

Décès de Diana, princesse de Galles

Crédit photo, PA Légende image, La reine a fait face à des critiques après la mort de Diana, princesse de Galles.

Alors que la Grande-Bretagne s'efforçait de trouver un nouveau destin, elle s'emploie à rester une figure rassurante, et d'un sourire inattendu, elle pouvait illuminer un moment solennel. Le rôle qu'elle apprécie par-dessus tout est celui de symbole de la nation.

Pourtant, la monarchie est ébranlée et la reine elle-même s'attire des critiques inhabituelles après la mort de Diana, princesse de Galles, dans un accident de voiture à Paris en août 1997.

Alors que le public se pressait autour des palais londoniens avec des hommages floraux, la reine semblait réticente à fournir l'attention qu'elle avait toujours essayé de fournir lors des grands moments nationaux.

Nombre de ses détracteurs n'ont pas compris qu'elle était issue d'une génération qui s'est repliée devant les manifestations de deuil public presque hystériques qui ont caractérisé les lendemains de la mort de la princesse.

En tant que grand-mère attentionnée, elle sentait aussi qu'elle devait réconforter les fils de Diana dans l'intimité du cercle familial.

Finalement, elle a fait une émission en direct, rendant hommage à sa belle-fille et s'engageant à ce que la monarchie s'adapte.

Pertes et festivités

Crédit photo, PA Légende image, Sa popularité personnelle n'a pas faibli.

Les décès de la reine mère et de la princesse Margaret, lors du Jubilé d'Or de la reine en 2002, ont jeté une ombre sur les célébrations nationales de son règne.

Mais malgré cela, et le débat récurrent sur l'avenir de la monarchie, un million de personnes se sont pressées sur le Mall, devant le palais de Buckingham, le soir du jubilé.

En avril 2006, des milliers de sympathisants se sont massés dans les rues de Windsor pour assister à un bain de foule informel de la reine à l'occasion de son 80e anniversaire.

Et en novembre 2007, elle et le prince Philip ont célébré leurs 60 ans de mariage lors d'un service auquel ont assisté 2 000 personnes à l'abbaye de Westminster.

Un autre événement heureux s'est produit en avril 2011, lorsque la Reine a assisté au mariage de son petit-fils, William, duc de Cambridge, avec Catherine Middleton.

En mai de la même année, elle est devenue le premier monarque britannique à effectuer une visite officielle en République d'Irlande, un événement d'une grande importance historique.

Dans un discours, qu'elle a commencé en irlandais, elle a appelé à l'indulgence et à la conciliation et a évoqué "des choses que nous aurions aimé faire différemment ou ne pas faire du tout".

Référendum

Crédit photo, PA Légende image, Sa poignée de main avec Martin McGuinness était destinée à aider à guérir de vieilles blessures.

Un an plus tard, lors d'une visite en Irlande du Nord dans le cadre des célébrations du jubilé de diamant, elle a serré la main de l'ancien commandant de l'IRA, Martin McGuinness.

Ce fut un moment poignant pour une monarque dont le cousin bien-aimé, Lord Louis Mountbatten, avait été tué par une bombe de l'IRA en 1979.

Le jubilé de diamant a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans les rues et a donné lieu à un week-end de célébrations à Londres.

Le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, en septembre 2014, a été une période éprouvante pour la reine. Peu de gens avaient oublié le discours qu'elle avait prononcé devant le Parlement en 1977, dans lequel elle avait clairement exprimé son engagement en faveur d'un Royaume-Uni.

"Je compte parmi mes ancêtres des rois et des reines d'Angleterre et d'Écosse, et des princes de Galles, et je peux donc aisément comprendre ces aspirations. Mais je ne peux pas oublier que j'ai été couronnée reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord."

Dans une remarque adressée à des sympathisants à Balmoral la veille du référendum écossais, qui était manifestement destinée à être entendue, elle a dit qu'elle espérait que les gens réfléchiraient très soigneusement à l'avenir.

Une fois le résultat du vote connu, sa déclaration publique a souligné le soulagement qu'elle ressentait de savoir que l'Union était toujours intacte, tout en reconnaissant que le paysage politique avait changé.

"Maintenant, alors que nous allons de l'avant, nous devrions nous rappeler que, malgré l'éventail des opinions qui ont été exprimées, nous avons en commun un amour durable de l'Écosse, qui est l'une des choses qui contribue à nous unir tous."

Crédit photo, Alamy

Le 9 septembre 2015, elle est devenue le monarque au règne le plus long de l'histoire britannique, dépassant le règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Dans son style typique, elle a refusé de faire des histoires en disant que cela n'était "pas un titre auquel j'ai jamais aspiré".

Moins d'un an plus tard, en avril 2016, elle a fêté son 90e anniversaire.

Elle a continué à assumer ses fonctions publiques bien au-delà de ses 90 ans, souvent seule après le départ à la retraite du duc d'Édimbourg en 2017.

La famille a continué à subir des tensions, notamment l'accident de voiture de son mari, l'amitié peu judicieuse du duc d'York avec un homme d'affaires américain condamné et la désillusion croissante du prince Harry à l'égard de la vie dans la famille royale.

Ce sont des moments troublants, présidés par une monarque qui a démontré qu'elle gardait fermement le contrôle.

Bien que la monarchie n'ait peut-être pas été aussi forte à la fin du règne de la Reine qu'au début, elle était déterminée à ce qu'elle continue d'occuper une place d'affection et de respect dans le cœur des Britanniques.

À l'occasion de son jubilé d'argent, elle a rappelé l'engagement qu'elle avait pris lors d'une visite en Afrique du Sud 30 ans auparavant.