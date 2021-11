Covid : le pays qui restreint sévèrement les mouvements des personnes non vaccinées

Par Bethany Bell

BBC News, Vienne

il y a 53 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Autriche a l'un des taux de vaccination les plus faibles d'Europe occidentale

Carina, professeur de yoga à Vienne, n'est pas vaccinée contre le Covid-19 et veut le rester.

Elle est donc maintenant confinée, comme environ deux millions d'autres Autrichiens non vaccinés.

Elle n'est autorisée à sortir de chez elle que pour des raisons essentielles, comme le travail ou les courses alimentaires, et n'a pas accès aux cafés et aux restaurants. Je l'ai donc rencontrée dans un parc de Vienne, où elle est autorisée à faire de l'exercice.

Carina dit qu'elle ne comprend pas la raison de ce confinement et que cela la rend triste.

"Je passais devant des cafés ce matin", me dit-elle. "C'est un peu étrange de regarder à l'intérieur et de savoir que je ne pouvais pas entrer. On se sent vraiment exclu, et ostracisé", poursuit-elle.

"Je suis l'une de ces personnes dont on fait une ennemie", ajoute-t-elle. "Et ça ne me convient pas."

Légende image, Carina (photo) est l'une des dernières personnes non vaccinées du pays

"Je ne veux pas que les gens tombent malades. Je suis prudente. Je fais des tests. Je ne suis pas très exposée [au Covid-19] et je pense que c'est une décision très personnelle. Je comprends les gens qui se font vacciner et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner", explique-t-elle.

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs régions du pays pour protester contre le confinement.

La police annonce qu'elle procédera à des contrôles aléatoires des personnes dans les lieux publics et qu'elle infligera une amende à toute personne ne pouvant présenter un certificat de vaccination ou de guérison.

Environ 65 % de la population autrichienne est entièrement vaccinée, soit l'un des taux les plus faibles d'Europe occidentale.

Le pays connaît actuellement le taux le plus élevé d'infections quotidiennes pour le Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Selon le chancelier Alexander Schallenberg, le gouvernement est contraint d'agir en raison de la recrudescence des nouveaux cas d'infection.

Il affirme que le taux de vaccination est "honteusement bas" et qu'il "nous maintiendrait piégés dans un cercle vicieux, d'un confinement à un autre".

Depuis le renforcement des mesures, les Autrichiens sont de plus en plus nombreux à se faire vacciner. De longues files d'attente se sont formées devant un centre de vaccination de Vienne. Certains venant pour des rappels, d'autres pour leurs premières injections.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les mesures de confinement ne dureront initialement que 10 jours, selon les responsables

Le Dr Thomas Szekeres, chef de la Chambre médicale autrichienne, dit espérer que le taux de vaccination atteindra 80 % ou plus.

"Nous savons que la vaccination est le seul moyen de diminuer le nombre d'infections", dit-il. "D'autres pays nous l'ont appris. Nous espérons que le confinement des Autrichiens non vaccinés sera suffisant pour faire baisser le nombre d'infections. Mais les experts n'en sont pas sûrs. Peut-être aurons-nous besoin de mesures supplémentaires pour atteindre l'objectif de diminution du nombre", poursuit-il.

De nombreux Autrichiens saluent l'augmentation du nombre de vaccinations, mais certains craignent que le confinement des personnes non vaccinées ne soit pas constitutionnel.

Karl Weller, un homme d'affaires viennois, dit qu'il est très favorable au vaccin. "Il est nécessaire pour notre santé et notre économie", soutient-il.

"Mais je pense que c'est une catastrophe, de diviser entre les vaccinés et les non vaccinés. Les gens commencent à être de plus en plus en colère et ils ont peur", souligne-t-il.

Légende image, Karl (photo) fait partie de ceux qui s'inquiètent de la nouvelle décision politique

Les achats de vêtements et autres produits non essentiels ne sont désormais possibles que pour les personnes vaccinées.

Doris, qui était de sortie dans le centre de Vienne, dit perdre patience avec ceux qui refusent de se faire vacciner.