Une vie d’ermite sans électricité, ni gaz, ni eau courante, ni téléphone portable

il y a une heure

Depuis près de 40 ans, Ken Smith fuit la vie conventionnelle et vit sans électricité ni eau courante dans une cabane en rondins fabriquée à la main sur les rives d'un loch isolé dans les Highlands écossais.

Le mode de vie isolé et reclus de Ken, qui consiste à chercher de la nourriture et à pêcher, mais aussi à ramasser du bois de chauffage et à laver son linge dans une vieille baignoire en plein air, est loin d'être le modèle idéal pour beaucoup d'entre nous. Surtout à l'âge de 74 ans.