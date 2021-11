Les Kurdes de Turquie : l' histoire d'un peuple sans pays raconté par ses conteurs itinérants

Une voix forte se fait entendre dans les rues de la ville de Diyarbakir. Même si vous ne connaissez pas un seul mot de la langue kurde, vous pouvez ressentir dans votre cœur la douleur qui émane de ce son.

La ville de Diyarbakir, en Turquie, est réputée être la plus grande ville kurde de Turquie. La visite de la BBC dans la ville de Diyarbakir a eu lieu pendant l'été. Il faisait très chaud. Toute la région devenait jaune pâle comme les rayons d'un soleil brûlant. Les routes de la ville, surtout les routes pavées, étaient gravement brûlées.

Pendant la journée, la ville entière semblait être abandonnée. Mais le soir, vous commencerez à entendre les bruits des enfants, sautant dans tous les sens et faisant paraître l'environnement normal. Les femmes, portant un foulard sur la tête, quittent leur ville après avoir accompli les tâches ménagères pour acheter des marchandises et reviennent plus tard avec un chargement de marchandises sur leur moyen de transport.

Cette région est réputée pour avoir de bonnes terres fertiles pour la production. Le bruit, et les sons de douleur que l'on entendait étaient des échos des rues de Diyarbakir. Le son provient des bâtiments de la ville.

Des voix racontent l'histoire de la douleur du Kurdistan

Dans les rues, on entend le bruit des arbres, des chiens qui aboient et d'autres bruits. Parfois, on peut entendre les klaxons des voitures. Même au milieu de ces nombreux bruits, on entend le son de la douleur, mais d'une manière différente. La voix montre en même temps l'amour, l'espoir, la tristesse et le désespoir.

Dans un bâtiment appelé Mala Dengbez ou Dengbez, un bâtiment avec une belle cour. Il est orné de sculptures malgré le fait qu'il s'agisse d'un bâtiment un peu plus ancien. Il y a un espace d'exposition ouvert. C'est ici que l'on entend la voix de la douleur dont nous parlions plus tôt

Il y avait une fille qui racontait l'histoire douloureuse ou pénible du Kurdistan. La région autrefois connue sous le nom de Kurdistan, est aujourd'hui divisée en quatre États : la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran. Beaucoup de Kurdes n'ont plus de maison après cette division, la plupart d'entre eux vivant maintenant à Bemulk. Grâce à leur langue, leurs traditions, leur culture et leur histoire kurdes, les Kurdes ont continué à garder leur pays vivant dans leur cœur.

Il y a quelques années, les milices kurdes ont déclenché un conflit avec le gouvernement turc. Une grande partie de la ville de Diyarbakr a été détruite par les combats. Des efforts sont faits pour reconstruire la ville et lui redonner sa gloire d'antan. Une grande partie de la ville est en cours de rénovation.

Magicien de la voix

Dans ce quartier de Mala Dengbez, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour écouter un homme racontant l'histoire amère des Kurdes, avec une longue moustache. Il porte une chemise déchirée et tient un turban sur sa main droite. Semblant aller de droite à gauche

Cette personne parle depuis des heures en changeant sa façon de parler et en utilisant des voix différentes. Il y avait des moments où c'était la voix de la conversation il y avait des moments où la voix de la poésie avec une grande habileté. Il avait l'air d'un magicien de la voix. Beaucoup ont été touchés par son histoire, répondant avec émotion, la tête, les mains et parfois semblant essuyer des larmes de l'intrusion de l'histoire.

Ce que signifie Dengbe

Le mot kurde Dengbe signifie magicien de la voix. Il est composé de deux mots : Deng dans le sens de son et Be dans le sens de dire.

Le fait est que les artistes Dengbe sont des conteurs d'histoires, faisant vivre l'histoire kurde.

Dans les villes et villages kurdes, il est devenu une tradition pour les gens de se rassembler et d'écouter des histoires historiques racontées par des conteurs. La plupart des narrateurs de ces histoires sont des hommes. Mais il y a quelques chanteuses qui portent le drapeau culturel dengbe.

Elles ne sont peut-être pas éduquées, mais grâce à leurs compétences vocales, elles semblent porter dans leur tête une bibliothèque de récits et d'histoires, une richesse qui a été transmise de génération en génération.

"Je pense que l'art du dengbe a survécu parce que la majorité des Kurdes vivaient dans des zones rurales", explique Hanifi Barış, un universitaire kurde de l'Université d'Aberdeen qui a mené des recherches sur ce sujet. "Les rassemblements dans les maisons d'hôtes, la maison d'un notable ou la maison du dengbe étaient une pratique culturelle courante lors des longues nuits d'hiver au Kurdistan. J'ai grandi dans une telle maison."

Ces rassemblements, appelés şevbêrk (littéralement "passer le temps le soir"), offraient aux dengbe la sécurité, l'intimité et le public dont ils avaient besoin pour exercer leur art.

Une vie de lutte et de survie

Depuis la création de la République de Turquie en 1923, la langue et la culture kurdes ont dû se battre pour survivre à l'oppression et aux politiques d'assimilation, alors que la capitale Ankara tentait d'unifier le pays nouvellement formé, tandis que les Kurdes se battaient pour leur propre État.

Les cicatrices de ses troubles les plus récents - les affrontements de 2016 entre l'État turc et les militants kurdes - sont encore fraîches. Une grande partie de la vieille partie de Diyarbakır a été détruite, des travaux de construction recouvrent ses plaies béantes et de larges pans de la ville restent clôturés alors qu'elle est lentement reconstruite.

Au début du XXIe siècle, les relations kurdes-turques ont connu une période d'amélioration. En 2004, Ankara a autorisé l'utilisation limitée de la langue kurde dans les émissions publiques ; en 2009, la télévision publique a lancé une chaîne en langue kurde ; et en 2012, les écoles ont reçu l'autorisation d'enseigner le kurde en tant que matière facultative.

La Mala Dengbêjan a ouvert ses portes en 2007 dans le cadre d'une tentative de la municipalité pro-kurde de faire revivre et reconnaître le dengbêj comme une tradition spécifiquement kurde. Le centre a joué un rôle important dans le retour de cette tradition au sein du public.

Ouverte de 09h00 à 18h00, du mardi au dimanche, la Mala Dengbêjan n'a pas d'horaires fixes pour les représentations et sert autant de lieu de rencontre que de centre culturel. Pendant que je m'asseyais pour regarder l'homme chanter, des verres de thé fumant tintaient dans leurs soucoupes et des conversations étaient murmurées à voix basse. De nouvelles personnes arrivent et sont accueillies par une poignée de main et un baiser sur les deux joues.

Le défi de Dengbe

Bien que Dengbe soit désormais reconnu, il doit faire face à un nouveau défi : les gens ont commencé à fuir vers les villes, vers des villes éloignées. L'un d'entre eux est Baran Setin, 32 ans. Il est né dans un village de montagne éloigné, à la frontière de l'Arménie. C'est un endroit magnifique, mais la vie y est difficile. Il a décidé de fuir vers Istanbul. Il y a de nombreuses années, les Kurdes vivaient là.

Son oncle Baran est un artiste Dengbe, ayant appris de son père. Baran dit que sa voix ne doit pas être une voix de sorcière (Dengbe). "Quand j'entends le Dengbe, je ne le comprends même pas", dit Baran.