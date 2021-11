Astronomie : le "tsunami" d'ondes gravitationnelles découvert par un groupe de scientifiques (et comment il pourrait changer ce que nous savons de l'univers)

il y a une heure

Un phénomène qu'Einstein avait prédit il y a plus de 100 ans, et qui est observé pour la première fois en 2015, vient d'établir un nouveau record.

Des recherches récentes menées par les observatoires LIGO aux États-Unis, Virgo en Italie et KAGRA au Japon, impliquant des centaines de scientifiques, affirment avoir détecté le plus grand nombre d'ondes gravitationnelles à ce jour.

Cette découverte pourrait aider à résoudre certaines des énigmes les plus complexes de l'univers, notamment les constituants fondamentaux de la matière et le fonctionnement de l'espace et du temps.