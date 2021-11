Violence domestique et agressions sexuelles: le simple geste d'une main pour appeler à l'aide

La police est rapidement arrivée et a pris la déposition de la femme qui avait gesticulé. Elle dit être continuellement menacée par son compagnon et que les mauvais traitements, parfois physiques, durent depuis un certain temps. Les agents ont ensuite procédé à l'arrestation de l'agresseur présumé.

En 3 étapes

Lorsqu'ils ont décidé de le concevoir, l'idée était de créer "un geste simple d'une seule main qui pourrait être utilisé (initialement dans les appels vidéo) sans laisser de trace numérique, et qui serait très utile lorsque quelqu'un est pris au piège dans un foyer violent", explique à la chaîne publique canadienne CBC l'éducatrice et écrivaine Andrea Gunraj, vice-présidente de l'engagement public à la Fondation canadienne des femmes.

"Il était essentiel qu'il soit unique et différent afin de ne pas créer de confusion entre les langues et les cultures".

Un geste international

L'appelant a noté que la jeune fille "semblait être en détresse" et que le conducteur était un homme plus âgé. Les autorités ont arrêté l'homme de 61 ans, qui est accusé d'avoir enlevé l'adolescente.

Selon le site d'information publicitaire AdAge, depuis le lancement de la campagne, le signal de détresse de la violence masculine est partagé dans plus de 40 pays, et plus de 200 organisations internationales l'ont adopté.Mme Gunraj indique que la Fondation a reçu des témoignages de personnes qui ont vu le panneau et ont pu agir et faire en sorte que la victime reçoive un soutien.