Marea Verde (Marée verte) : comment ce mouvement pro-avortement fait évoluer les lois en Amérique latine

Que se passe-t-il en Colombie ?

L'année dernière, cependant, Causa Justa (Cause juste) - un groupe de plus de 50 organisations pro-avortement - intente une action en justice pour contester la légalité des restrictions actuelles.

Just Cause constate également que le nombre de cas annuels de femmes accusées de délits d'avortement grimpe en flèche depuis 2006.

"Cette action juridique historique éliminerait les obstacles et les stigmates qui empêchent les femmes et les filles d'accéder aux soins de santé reproductive dont elles ont besoin et mettrait fin à la persécution injuste des femmes et des filles en Colombie", souligne Catalina Martínez Coral, directrice régionale principale pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'ONG Center for Reproductive Rights, dans un communiqué.