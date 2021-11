Nutrition : l'aliment salvateur dont 90% des gens ne mangent pas assez

Par James Gallagher

Correspondant santé et sciences, BBC News

il y a 21 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Y a-t-il quelque chose dans votre placard qui pourrait prolonger votre vie ?

Si je vous proposais un super aliment qui vous ferait vivre plus longtemps, seriez-vous intéressé ?

Naturellement, il réduit les risques de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux débilitants, ainsi que les maladies à vie comme le diabète de type 2.

Et il aide à maintenir votre poids, votre tension artérielle et votre taux de cholestérol à un niveau bas.

Je tiens à préciser qu'il est bon marché et largement disponible au supermarché.

Qu'est-ce que c'est ?

Les fibres - ce n'est pas la chose la plus sexy au monde, mais une importante étude a examiné la quantité de fibres que nous devrions vraiment manger et a découvert qu'il y a d'énormes avantages pour la santé.

"Les preuves sont désormais accablantes et cela change la donne : les gens doivent commencer à faire quelque chose à ce sujet", explique l'un des chercheurs, le professeur John Cummings, à BBC News.

L'aliment est bien connu pour son action contre la constipation, mais ses avantages pour la santé sont bien plus vastes.

De quelle quantité de fibres avons-nous besoin ?

Les chercheurs de l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, et de l'université de Dundee affirment que les gens devraient consommer un minimum de 25 g de fibres par jour.

Mais ils estiment qu'il s'agit d'une quantité "suffisante" pour améliorer la santé et que dépasser les 30 g présente des avantages.

C'est tout ?

Une banane pèse à elle seule environ 120 g, mais il ne s'agit pas de fibres pures. Si vous enlevez tout le reste, y compris les sucres naturels et l'eau, il ne vous reste que 3 g de fibres.

La plupart des gens dans le monde mangent moins de 20 g de fibres par jour.

Au Royaume-Uni, moins d'un adulte sur dix consomme 30 g de fibres par jour.

En moyenne, les femmes en consomment environ 17 g, et les hommes 21 g, par jour.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les fibres sont présentes dans les fruits, les légumes, le pain complet, les pâtes et les lentilles

Quels autres aliments contiennent plus de fibres ?

Vous en trouverez dans les fruits et légumes, certaines céréales pour le petit-déjeuner, les pains et pâtes à base de céréales complètes, les légumes secs tels que les haricots, les lentilles et les pois chiches, ainsi que les noix et les graines.

À quoi ressemblent 30g ?

Elaine Rush, professeur de nutrition à l'université technologique d'Auckland, a élaboré cet exemple pour entrer dans le camp des 25-30g :

une demi-tasse de flocons d'avoine - 9 g de fibres | deux Weetabix - 3 g de fibres | une tranche épaisse de pain brun - 2 g de fibres | une tasse de lentilles cuites - 4 g de fibres | une pomme de terre cuite avec la peau - 2 g de fibres | une demi-tasse de blettes (ou de betteraves en Nouvelle-Zélande) - 1 g de fibres | une carotte - 3 g de fibres | une pomme avec la peau - 4 g de fibres

Mais elle ajoute : "il n'est pas facile d'augmenter la quantité de fibres dans l'alimentation".

Le professeur Cummings est d'accord. "C'est un grand changement pour les gens", dit-il. "C'est un véritable défi".

Y a-t-il des astuces faciles et rapides ?

Le National Health Service du Royaume-Uni en a une page pleine.

Ils comprennent :

cuire les pommes de terre avec la peau | remplacer le pain, les pâtes et le riz blancs par des versions complètes | choisir des céréales riches en fibres pour le petit-déjeuner, comme le porridge d'avoine | mettre des pois chiches, des haricots ou des lentilles dans un curry ou sur une salade | manger des noix ou des fruits frais pour le goûter ou le dessert | consommer au moins cinq portions de fruits ou de légumes par jour

Quel sera l'avantage ?

Après avoir analysé 185 études et 58 essais cliniques, les résultats ont été publiés dans la revue médicale The Lancet.

Selon ces résultats, si l'on faisait passer 1 000 personnes d'un régime pauvre en fibres (moins de 15 g) à un régime riche en fibres (25-29 g), on éviterait 13 décès et six cas de maladies cardiaques.

Ces résultats ont été obtenus au cours de ces études, qui ont eu tendance à suivre les personnes pendant une à deux décennies.

L'étude a également révélé des taux plus faibles de diabète de type 2 et de cancer de l'intestin, ainsi qu'une diminution du poids, de la tension artérielle et du taux de cholestérol.

Et plus les gens mangeaient de fibres, mieux c'était.

Que font les fibres dans le corps ?

Autrefois, on pensait que les fibres ne faisaient pas grand-chose, que le corps humain ne pouvait pas les digérer et qu'elles ne faisaient que passer.

Mais les fibres nous procurent une sensation de satiété et influencent la manière dont les graisses sont absorbées dans l'intestin grêle. Les choses deviennent vraiment intéressantes dans le gros intestin, où les bactéries intestinales peuvent prendre leur repas.

Le gros intestin abrite des milliards de bactéries, et les fibres sont leur nourriture.

C'est un peu comme une brasserie, dont vous ne voudriez pas boire une pinte, où les bactéries fermentent les fibres pour fabriquer toute une série de produits chimiques.

Cela inclut les acides gras à chaîne courte, qui sont absorbés et ont des effets dans tout le corps.

"Nous avons un organe conçu pour digérer les fibres, que beaucoup de gens n'utilisent pas beaucoup", explique le professeur Cummings.

Pourquoi cela est-il pertinent maintenant ?

Le fait que les fibres, les céréales complètes, les fruits et les légumes soient bons pour la santé ne devrait pas vous surprendre.

Mais la popularité des régimes pauvres en glucides fait craindre que les gens se détournent des fibres.

Le professeur Nita Forouhi, de l'université de Cambridge, déclare : "Nous devons prendre bonne note de cette étude.

"Ses conclusions impliquent que, bien qu'ils soient de plus en plus populaires dans la population, tous les régimes alimentaires recommandant une alimentation à très faible teneur en glucides devraient prendre en compte le coût d'opportunité de la privation des fibres des céréales complètes.

"Cette recherche confirme que les apports en fibres et en céréales complètes sont clairement importants pour la santé à long terme".

L'étude a été réalisée afin d'aider l'Organisation mondiale de la santé à élaborer des directives officielles sur la quantité de fibres que les gens devraient consommer pour améliorer leur santé.

Analyse de BBC Reality Check

L'un des moyens suggérés pour augmenter la quantité de fibres dans votre alimentation est de passer du pain blanc au pain brun ou complet.

C'est ce qui s'est passé pour les ventes de ces produits, d'après une succession d'enquêtes gouvernementales sur les dépenses des ménages depuis 1974.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sandwichs végétariens à l'avocat, à la ricotta, au jaune d'œuf, aux épinards et aux tomates cerises sur du pain complet grillé

Du milieu des années 70 au milieu des années 80, le pain blanc a diminué, tandis que le pain brun et le pain complet ont augmenté.

Depuis lors, les ventes de pain blanc ont continué à baisser, mais les ventes de pain brun et complet ont diminué pendant la majeure partie de cette période, bien qu'à un rythme plus lent.

Il semble donc que si la demande globale de pain a baissé, une plus grande proportion des ventes de pain a été constituée de pain à haute teneur en fibres.

Les pâtes de blé complet ont eu moins d'impact sur les ventes que les pains à teneur plus élevée en fibres, une enquête réalisée pour le British Journal of Nutrition ayant révélé que les pâtes représentaient moins de 1 % des occasions où les gens consommaient des céréales complètes.

