Espace : six façons dont les satellites de la taille d'une boîte à chaussures essaient de changer le monde

Crédit photo, NASA

Le CubeSat est petit mais une puissante technologie. De la taille d'une boîte à chaussures, ces minuscules satellites ont été inventés par le professeur Bob Twiggs en 1999 comme outil pédagogique pour les étudiants.

"Ils ne pouvaient pas mettre grand-chose dedans, ce qui était le vrai défi. Cela les a obligés à arrêter d'ajouter des choses à leurs conceptions", explique Bob en riant.

Plus rapides et moins chers à construire et à lancer que les satellites classiques, des centaines de CubeSats sont aujourd'hui en orbite autour de la Terre, fabriqués par des universités, des start-ups et des gouvernements.

Nous vous présentons ici six projets passionnants qui tentent de changer le monde...

1 : Mettre fin à la déforestation

Crédit photo, Getty Images

Le gouvernement norvégien s'est associé à la société de satellites Planet pour lutter contre la déforestation dans le monde.

Planet dispose d'une constellation de 180 CubeSats qui prennent continuellement des photos de la Terre. Leurs caméras ont une résolution de 3 m par pixel et peuvent capter des preuves d'exploitation forestière depuis l'espace.

"Le gouvernement norvégien a payé des données pour suivre la déforestation dans 64 pays tropicaux", explique Will Marshall, PDG de Planet.

"Nous faisons savoir aux ministères des forêts de ces pays où la déforestation a lieu et la Norvège leur verse ou non des fonds selon qu'ils respectent ou non un accord pour y mettre fin."

2 : Suivre les animaux en voie de disparition

Crédit photo, Getty Images

Au début de cette année, une équipe d'étudiants d'Italie et du Kenya a lancé le WildtrackCube-Simba. Ce CubeSat permettra de surveiller les oiseaux et les mammifères dans le parc national du Kenya.

"Nous avons connu des conflits entre l'homme et la faune sauvage, par exemple lorsque des éléphants ont envahi les cultures des agriculteurs, endommageant la propriété, et parfois même tuant des personnes", explique Daniel Kiarie, étudiant ingénieur à Nairobi.

"Nous voulons donc les aider à prévenir cela en leur donnant des informations préalables sur les mouvements des animaux, afin qu'ils puissent les repousser avant qu'ils n'arrivent dans les villages."

Ils prévoient d'équiper les animaux de balises radio l'année prochaine, ce qui, espèrent-ils, permettra de suivre plus que leur localisation.

"Il y a un problème courant de braconnage pour les défenses d'éléphants et les cornes de rhinocéros au Kenya", explique Daniel.

"Nous pensons que ces balises pourraient également examiner le rythme cardiaque et détecter si un animal est tué".

Le CubeSat effectue une mission de trois ans. Les CubeSats durent généralement entre deux et cinq ans avant de se consumer dans l'atmosphère, en fonction de la hauteur à laquelle ils sont lancés en orbite.

3 : Exposer l'esclavage moderne

Le Rights Lab de l'université de Nottingham utilise l'imagerie satellite pour l'aider à pénétrer dans le monde secret du travail forcé.

Il a récemment utilisé l'imagerie CubeSat pour cartographier les camps de fortune des cueilleurs de fruits bangladais en Grèce.

"Nous pouvons voir comment ces établissements informels évoluent dans le temps", explique le professeur Doreen Boyd, qui dirige le projet.

"Nous savons que lorsqu'il y a un défrichement, nous verrons de nouveaux établissements se former lorsque nous regarderons en arrière".

L'équipe a travaillé avec une ONG locale qui a visité les camps qu'ils avaient trouvés.

"Ils ont pu parler aux migrants sur place, ce qui leur a permis d'obtenir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe en termes de conditions de vie... Ils ont pu dire : "Bon, nous avons 50 campements informels dans cette zone, comment donner la priorité à notre activité ?""

4 : Nettoyage des déchets spatiaux

Crédit photo, Astroscale Légende image, Le satellite Elsa-D lors des tests avant le lancement

La Russie a récemment provoqué l'indignation internationale en tirant un missile sur l'un de ses anciens satellites espions, envoyant des milliers de débris en orbite terrestre basse.

Les réseaux mondiaux suivent près de 30 000 débris spatiaux qui tournent autour de la Terre, qu'il s'agisse de satellites défectueux ou d'étages de fusée. Cependant, il y a beaucoup plus de débris qui sont trop petits pour être suivis mais suffisamment gros pour menacer les satellites ou les astronautes à bord des vaisseaux spatiaux.

L'élimination des débris spatiaux soulève de nombreux problèmes, notamment celui de déterminer quelle partie de l'ingénierie appartient à quelle nation. Toutefois, grâce aux CubeSats, les scientifiques sont sur le point de résoudre le problème pratique de la capture d'un objet filant à toute vitesse dans l'espace. Ils les utilisent pour reproduire des déchets lors d'expériences dans l'espace.

En 2018, le satellite européen RemoveDEBRIS a réussi à libérer et à attraper deux CubeSats à l'aide d'un harpon et d'un filet.

Cette année, la société japonaise Astroscale a lancé le vaisseau spatial ELSA-d, qui a réussi à libérer et à attraper un CubeSat à l'aide d'un système magnétique. Lors de futurs tests, le CubeSat sera amené à tomber comme un débris spatial typique, avant d'être capturé.

5 : Réparer des éoliennes

Crédit photo, Getty Images

Plusieurs flottes de CubeSats travaillent ensemble au-dessus de nos têtes pour fournir un "internet des objets" à faible coût. Ce réseau connecte les personnes à des objets munis de capteurs situés dans des endroits reculés du monde entier.

Certains agriculteurs utilisent des capteurs pour surveiller le niveau de l'eau dans des abreuvoirs pour animaux ou des tours de stockage éloignés, ce qui leur évite d'avoir à vérifier en personne.

Ils peuvent même être utilisés pour rendre les énergies renouvelables plus efficaces. Les éoliennes font généralement l'objet d'une visite de maintenance deux fois par an, de sorte que si une pale est endommagée, il peut s'écouler des mois avant qu'elle ne soit découverte et réparée.

Une société appelée Ping Services a créé un capteur qui surveille le son émis par les éoliennes lorsqu'elles tournent. Il peut détecter un changement dans ce son qui indique une pale endommagée, et le relayer à l'opérateur de l'éolienne via un réseau CubeSat. Cela signifie qu'elles peuvent être réparées beaucoup plus rapidement et être plus efficaces.

6 : Explorer l'espace lointain

Crédit photo, NASA Légende image, Les CubeSats sont fixés dans l'adaptateur de l'étage Orion, qui sera lancé par Artemis 1.

Si la plupart des CubeSats regardent vers l'intérieur, en direction de la Terre, une poignée d'entre eux sont pointés vers les étoiles.

En 2018, la Nasa a lancé les premiers CubeSats dans l'espace lointain. MarCO-A et B ont relayé des informations vitales en provenance de l'atterrisseur Insight lors de sa descente sur Mars.

L'année prochaine, la Nasa lancera 10 autres CubeSats à bord de sa fusée Artemis 1. Les missions consistent notamment à tester les effets des radiations de l'espace lointain sur un organisme vivant et à étudier les dépôts d'eau au pôle sud de la Lune.