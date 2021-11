Les émeutes du Covid-19 : pourquoi se produisent-elles en Europe ?

Il y a quelques mois à peine, les cas de Covid-19 en Europe sont tombés à des niveaux parmi les plus bas depuis le début de la pandémie.

Mais cette semaine a vu une série d'émeutes dans les villes du vieux continent, alors que les protestations contre la gestion de la pandémie ont vu des voitures incendiées et la police anti-émeute déployée contre les manifestants.

Que se passe-t-il en Europe ?

Des émeutiers aux Pays-Bas ont lancé des feux d'artifice et des pierres sur la police.

Crédit photo, Sven Simcic - Video In Verzet/Reuters

Aux Pays-Bas, des manifestants ont affronté la police, jetant des pierres, lançant des feux d'artifice et incendiant des véhicules.

Les autorités ont répondu en utilisant des matraques, des chiens, des chevaux, des canons à eau et même en tirant des coups de feu.

En Belgique, de grandes marches de protestation ont tourné à la violence : des véhicules de police ont été saccagés et les manifestants ont été accueillis par des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Des manifestations ont également eu lieu en Italie, au Danemark et en Croatie.

Pourquoi les gens sont-ils en colère ?

Les Pays-Bas ont imposé un verrouillage partiel de trois semaines après avoir constaté un pic record de cas de Covid. Les bars et les restaurants doivent fermer plus tôt, et les foules ont été interdites lors des manifestations sportives.