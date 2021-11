Michiyo Tsujimura : la scientifique japonaise novatrice qui a découvert les composants nutritionnels du thé vert ?

Quelles sont les propriétés qui lui donnent ce goût particulier et différent du thé ordinaire ?

Originaire de Chine et du Japon, cette boisson millénaire a commencé à être consommée dès 2 700 ans avant J.-C. et fait partie intégrante de la culture de nombreux pays asiatiques.

Mais ce n'est qu'au milieu des années 1920 que sa composition chimique a été réellement étudiée et analysée en détail, ce qui a permis de comprendre, entre autres, d'où venait ce goût amer.

La scientifique à l'origine de cette découverte s'appelle Michiyo Tsujimura. Grâce à sa curiosité et à son incroyable capacité à broyer les feuilles de thé, elle a pu conclure qu'il possédait des éléments curatifs et bénéfiques pour la santé.

Une pionnière de la science au Japon

Elle a étudié à l'école normale pour femmes de Tokyo et a obtenu son diplôme en 1909.

Plus tard, elle est entrée dans la division des sciences biochimiques de l'école secondaire pour femmes de Tokyo.

Elle a rencontré d'autres femmes qui ouvraient la voie, notamment Kono Yasui , une biologiste cellulaire et biochimiste renommée, qui est devenue la première Japonaise à obtenir un doctorat en sciences et qui a profondément inspiré Tsujimura.

C'est donc en tant qu'assistante au laboratoire d'alimentation et de nutrition du département de chimie agricole qu'elle a pu entrer dans l'université, un travail pour lequel elle n'a reçu aucune rémunération.

Sur ce site, elle se consacre à l'étude des vers à soie et de leur nutrition. C'est ainsi que, petit à petit, elle a commencé à acquérir une certaine reconnaissance.

La vitamine C

Mais ce n'est que quelques années plus tard, en 1923, qu'elle trouve sa véritable passion dans les vers, lorsqu'elle rejoint Riken , l'immense et réputé institut de recherche en sciences naturelles du Japon.

Elle rejoint le laboratoire qui étudie la chimie et la nutrition dans l'agriculture et travaille en étroite collaboration avec Umetaro Suzuki, un scientifique célèbre pour avoir découvert et extrait avec succès la vitamine B1 du son de riz.