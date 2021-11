Les quarts de nuit sont-ils mauvais pour la santé ? Voici comment votre cœur est affecté

De nouvelles recherches ont montré exactement pourquoi - et tout cela est lié aux "horloges corporelles" du cerveau et du cœur.

Horloges cellulaires désynchronisées

"La façon dont le cœur bat est déterminée par deux éléments : les signaux du cerveau et les niveaux de sodium et de potassium dans chaque cellule cardiaque, qui déclenchent les battements du cœur", a déclaré à la BBC le Dr John O'Neill, qui a dirigé les recherches.

"Pendant quelques jours, les signaux du cerveau ne sont pas synchronisés avec les attentes du cœur", a ajouté le Dr O'Neill. "Et nous pensons que c'est ce qui rend les travailleurs postés plus vulnérables lorsqu'ils passent d'une équipe à l'autre."

Cela augmente le risque de divers troubles cardiaques, en particulier lors de la transition entre les équipes de jour et de nuit, même s'il convient de noter que le travail posté ne sera qu'un des nombreux facteurs de risque dans le développement de problèmes cardiaques, notamment l'âge, le sexe, les antécédents familiaux et le régime alimentaire.

Les risques pour la santé

"Il existe un certain nombre d'événements cardiaques indésirables", a déclaré le Dr O'Neill. Le plus effrayant porte le nom de "mort cardiaque subite", lorsque le cœur devient tout simplement confus et cesse de fonctionner pendant un certain temps. Et à moins que vous ne receviez des soins médicaux, cela peut entraîner la mort."