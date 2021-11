Nasa: lancement de la mission DART visant à dévier la trajectoire d'un astéroïde

il y a une heure

DART et Didymos

En projetant ce vaisseau, la mission baptisée DART (fléchette, en anglais), espère en modifier sa vitesse et sa trajectoire et ainsi aider l'humanité à se protéger d'une potentielle collision avec la Terre à l'avenir.

Il s'agit de la première tentative de dévier un astéroïde dans le but d'apprendre comment protéger la Terre, bien que cet astéroïde particulier ne présente aucune menace.

A lire aussi :

"DART ne modifiera que très légèrement l'orbite de Dimorphos. Et c'est vraiment tout ce qui est nécessaire dans le cas où un astéroïde est découvert bien à l'avance", a déclaré Kelly Fast, du bureau de coordination de la défense planétaire de la Nasa.

Les astéroïdes sont les restes d'éléments constitutifs du système solaire. Dans le cas extrêmement rare où la trajectoire d'un astéroïde autour du Soleil croise celle de la Terre et que les deux objets se croisent au même moment, une collision peut se produire.

La mission DART, d'un coût de 325 millions de dollars, ciblera une paire d'astéroïdes en orbite étroite l'un par rapport à l'autre, appelés binaires. Le plus gros des deux, appelé Didymos, mesure environ 780 m de diamètre, tandis que son compagnon plus petit, Dimorphos, fait environ 160 m de large.

Les asteroides de la taille de Dimorphos pourraient exploser avec une énergie plusieurs fois supérieure à celle d'une bombe nucléaire classique, dévastant des zones habitées et faisant des dizaines de milliers de victimes. Les astéroïdes d'un diamètre égal ou supérieur à 300 mètres pourraient détruire des continents entiers, tandis que ceux d'un diamètre supérieur à 1 kilomètre auraient des effets planétaires.

"Il y a beaucoup plus de petits astéroïdes que de grands, de sorte que la menace la plus probable à laquelle nous devrons faire face - si jamais nous devons en affronter une - proviendra probablement d'un astéroïde de cette taille", a déclaré Tom Statler, responsable scientifique du programme de la mission à la Nasa.

En 2005, le Congrès a demandé à la Nasa de découvrir et de suivre 90 % des astéroïdes géocroiseurs de plus de 140 m. Aucun astéroïde connu de cette catégorie ne représente une menace immédiate pour la Terre, mais on estime que seuls 40 % d'entre eux ont été effectivement découverts.