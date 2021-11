Racisme : l'histoire tragique des 'Quatre de Groveland', condamnés à tort pour viol et disculpés après 72 ans

La Rédaction

BBC Mundo

il y a 7 minutes

Crédit photo, Getty Images

Quatre jeunes hommes noirs ont été accusés en 1949 du viol d'une adolescente blanche aux États-Unis, certains ont été condamnés, d'autres ont été cruellement assassinés avant leur condamnation.

Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd et Ernest Thomas, connus sous le nom de "Groveland Four", et leurs familles se sont battus pendant des décennies pour que leur innocence soit reconnue.

Et ce lundi, 72 ans plus tard, justice a été rendue : un juge d'une cour de Floride les a finalement innocentés des accusations portées contre eux.

Mais aucun n'a vécu assez longtemps pour être exonéré de ces accusations injustes.

En juillet 1949, Norma Padgett, une adolescente blanche de 17 ans, a déclaré à la police que Greenlee, Irvin, Shepherd et Thomas avaient attaqué la voiture où elle se trouvait avec son mari pour rentrer d'un bal.

De plus, elle a assuré que les quatre jeunes l'avaient kidnappée et violée dans la ville de Groveland, en Floride, aux États-Unis.

Malgré des preuves insuffisantes, le témoignage de Norma Padgett a changé le cours de la vie de jeunes gens qui avaient entre 16 et 26 ans à l'époque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trois des hommes ont été condamnés par un jury entièrement blanc.

Shepherd et Irvin étaient dans l'armée, et Thomas et Greenlee étaient mariés.

Un jury d'hommes blancs

Peu après l'incident présumé, Thomas a été poursuivi par un groupe de plus de 1 000 hommes et a reçu des centaines de coups de feu.

Les trois autres ont été violemment battus pendant leur garde à vue, avant d'être condamnés par un jury exclusivement composé de Blancs.

Pour faire cesser les passages à tabac, Shepherd et Greenlee ont été contraints de dire aux agents du FBI qu'ils avaient violé Padgett. Irvin a toujours clamé son innocence.

Tous trois ont fini avec des cicatrices et des bleus sur tout le corps et des dents cassées.

Et peu après, Samuel Shepherd est abattu par le shérif Willis McCall alors qu'il était transféré pour un nouveau procès.

Irvin, quant à lui, échappe de peu à l'exécution en 1954 et sa peine est commuée en prison à vie avec mise à l'épreuve. En 1969, un an après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, il meurt.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Irvin (troisième à partir de la gauche) a été condamné à mort sur la chaise électrique après sa condamnation, mais il a ensuite été condamné à nouveau à la prison à vie avec libération conditionnelle

Greenlee, qui a également été condamné à la prison à vie et libéré sur parole en 1962, a vécu avec sa famille jusqu'à sa mort en avril 2012.

Suggestions de complicité

Heidi Davis, juge administratif de la cour du comté de Lake, a annulé lundi les condamnations de Greenlee et d'Irvin.

La cour a également rejeté les charges contre Thomas et Shepherd qui n'ont jamais été jugés. Thomas a été tué avant d'avoir eu un procès et Shepherd avant qu'une sentence ait été prononcée.

Carol Greenlee, la fille de Greenlee, a fait remarquer qu'elle cherchait à obtenir l'exonération des accusations portées contre son père depuis la fin des années 1960, bien qu'il lui ait interdit de le faire parce que l'affaire était si douloureuse pour elle.

En août, un groupe d'enquêteurs a parlé avec un petit-fils de Jesse Hunter, le procureur de l'État qui s'occupait de l'affaire. Broward Hunter a avoué avoir trouvé dans le cabinet d'avocats de son grand-père une correspondance suggérant que Jesse Hunter et le juge présidant le procès savaient que le viol n'avait jamais eu lieu.

Les enquêteurs étaient également sceptiques quant aux preuves fournies par James Yates, un shérif adjoint qui était le principal témoin de l'État lors des procès de 1949 et 1951.

Cette affaire est considérée comme une injustice raciale historique.

En 2017, le gouvernement de l'État de Floride a présenté des "excuses sincères" aux familles des quatre hommes et a recommandé des pardons à titre posthume .

Les grâces sont intervenues deux ans plus tard lors d'un vote unanime, malgré l'insistance de la victime présumée à dire qu'elle avait dit la vérité.

"Nous nous sentons bénis"

Avant la décision de lundi, les familles des Quatre de Groveland ont exprimé avec émotion que l'annulation de ces peines pourrait provoquer un examen d'autres condamnations similaires .

"Nous nous sentons bénis. J'espère que c'est un début parce que beaucoup de gens n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup de familles n'ont pas eu cette opportunité", a déclaré Aaron Newson, le neveu de Thomas, qui n'a pas pu retenir ses larmes en parlant.

"Ce pays a besoin de se rassembler", a-t-il ajouté.

Carol Greenlee, la fille de Charles Greenlee - qui avait 16 ans à l'époque et était le plus jeune des suspects - a fondu en larmes et s'est effondrée dans les bras de ceux qui l'accompagnaient après avoir entendu la décision.

"Si vous savez que quelque chose est juste, défendez-le", s'est-elle exclamé plus tard. "Soyez constants."

"Des officiels, déguisés en gardiens de la paix"

C'est le procureur local, Bill Gladson, qui a entamé il y a un mois la procédure pour que les quatre hommes soient officiellement disculpés.

"Nous avons suivi les preuves pour voir où elles nous conduisaient et nous avons abouti à ce moment", a-t-il déclaré après l'audience, qui s'est déroulée au même endroit que les procès à l'époque.

Dans sa requête déposée en octobre, Gladson a écrit qu'aujourd'hui, aucun procureur "impartial" n'envisagerait même les accusations et que les preuves suggèrent "fortement" que "le shérif, le juge et le procureur se sont uniquement assurés d'obtenir des verdicts de culpabilité dans cette affaire. "

"Des fonctionnaires, déguisés en gardiens de la paix et déguisés en ministres de la justice, ont ignoré leurs serments et déclenché une série d'événements qui ont détruit à jamais ces hommes, leurs familles et une communauté", a poursuivi Gladson.

"Je n'ai jamais été témoin d'un effondrement plus complet du système de justice pénale que celui-ci".

L'histoire des Quatre de Groveland a été racontée dans le livre " Devil in the Grove " de Gilbert King, qui a été interviewé par le procureur dans le cadre de son examen de l'affaire.

L'ouvrage, publié en 2012, a remporté le prestigieux prix Pulitzer en 2013.