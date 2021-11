Théorie de l'évolution de Darwin: "L'origine des espèces" de reste l'un des livres scientifiques les plus importants de l'histoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Charles Darwin

Le 24 novembre 1859, Charles Darwin a publié "L'origine des espèces" et sa théorie de l'évolution a radicalement changé la biologie.

Les géologues et les archéologues avaient déjà fourni des preuves solides que la vie est apparue sur la planète il y a longtemps, qu'elle a changé au fil du temps et que de nombreux types d'êtres vivants ont été soumis à l'extinction. Les naturalistes, les historiens de la nature et les embryologistes ont également découvert, peut-être sans s'en rendre compte, de nombreux éléments que Darwin a utilisés comme preuves pour étayer sa théorie. Mais les thèses avancées par Darwin étaient déjà développées par d'autres scientifiques des années plus tôt.

Quelques précurseurs de la théorie de l'évolution à l'époque moderne

La théorie "lamarckienne" : Le scientifique français Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck (1744-1829) a été le premier naturaliste à écrire longuement que l'"héritage des caractéristiques acquises" à long terme pouvait conduire à un changement d'espèce. Sa théorie de l'évolution repose sur le principe selon lequel les changements physiques qui se produisent dans les organismes - comme le développement d'un organe ou d'un membre, par exemple, par une utilisation accrue de celui-ci - peuvent être transmis à la descendance.

Par exemple, Lamarck pensait que le cou de la girafe augmentait en longueur en étendant à chaque génération son cou vers le haut pour atteindre les feuilles des arbres élevés, ce qui provoquait une modification de la forme du corps héritée de générations en générations. Mais les détracteurs de la théorie "lamarckienne" n'ont pas tardé à faire remarquer que si cette hypothèse était correcte, les fils d'haltérophiles naîtraient avec d'énormes muscles, ou les fils de cow-boys naîtraient avec des jambes arquées, comme cela arrive à leurs parents après avoir passé la majeure partie de leur vie à monter à cheval. Mais malgré l'erreur de la théorie, les idées des scientifiques se sont orientées vers la question de l'évolution.

La théorie de l'"uniformitarisme" : Le géologue écossais James Hutton (1726-1797), et après lui le géologue britannique Charles Lyle (1797-1875), ont développé une théorie d'unification des origines et des principes qui se base sur les caractéristiques de la Terre, comme les montagnes et les océans. Selon cette théorie, les montagnes et les océans se sont formés sur une longue période de temps par un processus graduel, et les phénomènes naturels, tels que les volcans et les tremblements de terre, modifient encore la surface de la planète à l'heure actuelle de la même manière qu'ils l'ont modifiée au fil du temps.

Darwin s'est servi de cette théorie pour étayer son idée de l'apparition des espèces. S'il y a eu assez de temps pour que des montagnes se forment et s'installent ou s'effritent et disparaissent, il y a certainement eu assez de temps pour que des millions d'espèces apparaissent, évoluent ou s'éteignent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'origine des espèces de Charles Darwin

La sélection naturelle

Lamarck pensait que la vie luttait au fil du temps pour se transformer d'organismes unicellulaires en organismes plus complexes. De nombreux biologistes allemands de l'époque pensaient que la vie se développait selon des règles prédéterminées, de la même manière qu'un fœtus se développe dans le ventre de sa mère. Mais au milieu du 19e siècle, les naturalistes et biologistes britanniques Charles Darwin (1809-1882) et Alfred Russell Wallace (1823-1913) ont proposé, indépendamment l'un de l'autre, une méthode naturelle d'évolution de la vie que nous pouvons observer - un processus que Darwin a appelé "sélection naturelle." . Ils notent tous deux que si un animal possède certains traits ou caractéristiques qui l'aident à s'adapter à son environnement, ou à se reproduire avec plus de succès, ces traits deviennent plus courants dans les générations suivantes. Les individus possédant des caractéristiques qui leur permettent de s'adapter ont plus de chances de survivre, de se reproduire et de transmettre leurs gènes.

L'un des livres les plus influents de l'histoire

L'ouvrage de Darwin intitulé "De l'origine des espèces par la sélection naturelle" n'a pas seulement été un best-seller lors de sa publication en 1895, mais est devenu l'un des livres scientifiques les plus influents de l'histoire de l'humanité. Le livre comprend une théorie scientifique selon laquelle les organismes évoluent au fil des générations grâce à la sélection naturelle, et présente des preuves indiquant que la diversité des formes de vie provient d'ancêtres communs qui ont évolué au fil du temps.

Darwin a grandement bénéficié de son voyage autour du monde à bord du navire "HMS Beagle". En effet, Darwin a passé environ cinq ans à parcourir le continent sud-américain et ses îles, notamment l'archipel des îles Galápagos, où il a observé et étudié de nombreux types d'animaux et d'oiseaux, et a collecté des milliers d'échantillons qu'il a envoyés en Grande-Bretagne pour une étude détaillée.

Crédit photo, Getty Images

Le livre était destiné au lecteur ordinaire, et non au spécialiste, et il a suscité une grande attention lors de sa publication. Darwin étant alors un scientifique reconnu, ses découvertes ont été prises au sérieux et ont donné lieu à des débats scientifiques, philosophiques et religieux. Mais l'acceptation des théories de Darwin a pris beaucoup de temps. Dans les vingt ans qui ont suivi la publication du livre, la majorité des scientifiques européens en sont venus à soutenir l'idée de l'évolution et l'idée que les espèces descendent d'ancêtres.

Exemples d'évolution

Selon le professeur Rana Dajani, spécialiste de la biologie cellulaire moléculaire à l'université hachémite de Jordanie, les virus et les bactéries sont un exemple clair d'évolution. "Le virus de la grippe, par exemple, mute et évolue en permanence, si bien que nous devons nous procurer un nouveau vaccin contre lui chaque année. Il en va de même pour le virus Covid-19 : différents types apparaissent sans cesse, et le vaccin peut être efficace contre certains d'entre eux, mais pas contre tous. L'évolution se produit tout le temps, et nous la voyons de nos jours, et elle est plus évidente dans les organismes simples, mais il faut beaucoup de temps avant que ses effets deviennent évidents dans les organismes complexes."

Récemment, une étude publiée dans la revue "Science" a conclu que les éléphants d'Afrique traversent un stade d'évolution génétique, où certains naissent sans défenses, après avoir souffert de décennies de braconnage illégal pour utiliser leurs défenses dans le commerce de l'ivoire, interdit au niveau international.

Crédit photo, Getty Images

Cette condition génétique est de plus en plus fréquente chez les éléphants du parc national de Gorongosa, au Mozambique. Environ 90 % des éléphants du pays ont été massacrés entre 1977 et 1992 par des groupes armés munis de kalachnikovs pour utiliser leurs défenses dans le commerce de l'ivoire, finançant ainsi le conflit sanglant dans le pays.

La plupart des éléphants qui ont survécu aux braconniers avaient un trait commun important : la moitié des femelles étaient nées sans défenses, alors qu'avant la guerre, le pourcentage n'était que de 20 %, ce que les chercheurs ont considéré comme un coup de projecteur au milieu d'un torrent de nouvelles inquiétantes sur la mise en danger de ces animaux.

Controverse religieuse

À l'époque de la rédaction du livre, l'explication dominante de l'origine de la vie en Europe était ce que l'on appelle la théorie de la création, qui fait référence à l'existence d'un dieu qui a créé l'univers et toute vie sur Terre.

Les créationnistes n'acceptaient pas les théories de Darwin, qu'ils considéraient comme une manière concurrente d'expliquer l'origine des espèces - par la descendance d'ancêtres communs. Darwin était conscient que ceux-ci auraient du mal à accepter ses théories, mais dans son livre, il a tenté de réfuter la "théorie de la création" et de prouver qu'elle est incompatible avec les preuves.

Darwin lui-même n'était apparemment pas opposé à l'idée d'un dieu créateur, écrivant dans la conclusion de son livre "L'origine des espèces" : " ...probablement que tous les êtres vivants qui ont jamais vécu sur cette terre sont descendus d'une seule forme primitive après que la vie lui ait été insufflée par le Créateur. ". Certains ont interprété cela comme si Darwin croyait que la puissance divine avait créé la vie, puis que cette vie était soumise à des mutations, des variations et une sélection naturelle. Peut-être s'agissait-il d'une démarche conciliante du scientifique britannique, visant à concilier les interprétations religieuses et scientifiques de la vie.

Cela peut expliquer que Darwin ait évité de parler de l'évolution de la race humaine. Certaines références indiquent qu'il avait initialement l'intention d'inclure dans son livre un chapitre traitant de l'évolution humaine, mais qu'il a ensuite changé d'avis (bien qu'il y ait consacré un livre distinct par la suite). Peut-être pensait-il que son livre en contenait suffisamment - et plus encore - pour susciter la controverse. Son intuition était juste, car les avis étaient partagés sur le livre, entre ceux qui le considéraient comme le fondement de la biologie moderne, et ceux qui le décrivaient comme une menace sérieuse pour l'essence de l'humanité.

Darwin ne prétendait pas que la "sélection naturelle" avait le pouvoir de créer de nouvelles variétés d'organismes, mais seulement qu'elle pouvait influencer celles déjà présentes dans la nature..

La place de l'"Origine des espèces" sur la carte scientifique aujourd'hui

Au fil du temps, nombreux sont ceux qui se demandent si le célèbre livre de Darwin, avec ses théories, occupe toujours une position scientifique de premier plan malgré les évolutions scientifiques et technologiques successives auxquelles nous assistons.

Le professeur Rana Dajani affirme que la théorie de l'évolution avancée par Darwin il y a plus de 160 ans "reste la meilleure explication de l'idée de l'émergence de différents types d'êtres vivants sur le globe. Bien sûr, la théorie a évolué, a été complétée et est devenue plus complexe, mais sa base n'a pas changé, car elle reste la meilleure interprétation de l'idée dans le cadre des informations et des outils dont nous disposons actuellement."