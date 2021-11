Dinosaures : six mythes sur ces animaux qui déroutent encore beaucoup de gens

Fernando Duarte

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques affirment que la dissipation des mythes sur les dinosaures a été compliquée par des représentations inexactes dans la culture populaire

Nos connaissances sur les dinosaures ont beaucoup évolué depuis que la première de ces créatures a été décrite dans la littérature scientifique au XIXe siècle.

Mais, à ce jour, les paléontologues tentent toujours de dissiper les mythes concernant ces premiers habitants de notre planète.

La tâche a été rendue plus difficile par les représentations inexactes des dinosaures dans la culture populaire, notamment dans la franchise cinématographique à succès "Jurassic Park".

Voici quelques-unes des idées fausses qui persistent.

1. Tous les dinosaures ont-ils été tués par un infâme astéroïde ?

Il y a environ 66 millions d'années, les dinosaures ont eu une mauvaise journée : un gros astéroïde, dont le diamètre est estimé à environ 10 km, a frappé directement la Terre. L'impact, qui a laissé un énorme cratère enfoui sous la péninsule du Yucatan au Mexique, a provoqué une extinction massive.

Cependant, les scientifiques affirment que "seulement" 75 % des animaux de la Terre se sont éteints. Et certains dinosaures étaient parmi les survivants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tout s'est terminé pour les dinosaures le jour où l'astéroïde a frappé, n'est-ce pas ?

"Bien que de nombreux dinosaures soient morts lors de l'impact de l'astéroïde, un groupe important de dinosaures à plumes de très petite taille a survécu et nous les voyons encore aujourd'hui", explique à la BBC le professeur Paul Barrett, paléontologue au Natural History Museum (NHM) de Londres.

"Les oiseaux sont des membres directs du même groupe auquel appartenaient les dinosaures".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les dinosaures aviaires, qui ont évolué en oiseaux, ont survécu à l'impact dévastateur d'un astéroïde qui a fait des ravages sur la Terre il y a 66 millions d'années

"Ce sont des dinosaures vivants, et si l'on considère le nombre d'espèces d'oiseaux vivants, il y a plus d'espèces de dinosaures aujourd'hui qu'il y en avait il y a 66 millions d'années".

2. Pourriez-vous vous cacher d'un Tyrannosaure rex en restant immobile ?

Le Tyrannosaure rex est le protagoniste du premier film de la série à succès "Jurassic Park", sorti en 1993, dans lequel il terrorise les humains dans plusieurs scènes mémorables.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une étude vieille de 15 ans suggère que le T-Rex avait probablement la meilleure vision de tous les animaux ayant jamais vécu

Cependant, le film dépeint le T-Rex comme une bête à la vue faible qui ne pouvait détecter ses proies potentielles que lorsqu'elles bougeaient.

Dans la nature, un tel trait est présent chez des animaux tels que les amphibiens, mais M. Barrett affirme que ce n'était pas le cas de ces prédateurs.

"Il est probable que les dinosaures avaient une bien meilleure acuité visuelle. Une étude réalisée il y a 15 ans suggère que le T-Rex avait probablement la meilleure vision de tous les animaux ayant jamais vécu", dit-il.

"Rester immobile devant un T-Rex serait probablement l'une des choses les plus stupides que vous pourriez faire."

3. Un Tyrannosaure rex pouvait-il courir plus vite qu'un char en marche ?

De même, le film comprend une scène dans laquelle un T-Rex dépasse un véhicule en mouvement.

En fait, certaines études anciennes estimaient que ce redoutable prédateur pouvait courir jusqu'à 50 km à l'heure. Des simulations plus récentes et plus avancées suggèrent un rythme beaucoup plus tranquille d'environ 20 à 29 km par heure.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Tyrannosaure Rex pouvait courir, mais pas aussi vite que les films le suggèrent

"Il est également important de garder à l'esprit que la vitesse maximale que vous pouvez atteindre est une chose et que la vitesse à laquelle vous pouvez courir confortablement pendant de longues périodes en est une autre", explique Mariana Di Giacomo, conservatrice du Peabody Museum of National History de l'université de Yale, aux États-Unis.

"Les marathoniens ne courent pas aussi vite que les coureurs de sprint, et les courses de sprint sont très courtes car maintenir une telle vitesse pendant de longues périodes est difficile pour notre corps", explique M. Di Giacomo.

"Peut-être que le T-Rex pouvait courir vite pour de courtes courses, mais il n'aurait pas été capable de dépasser une voiture en mouvement", ajoute-t-il.

4. Est-il possible de cloner un dinosaure ?

Le T-Rex a quitté ce monde des dizaines de millions d'années avant l'aube de notre espèce et il est peu probable que nous nous rencontrions à nouveau de sitôt. Contrairement au postulat central de "Jurassic Park", les scientifiques affirment que les dinosaures ne peuvent pas encore être clonés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe plusieurs obstacles pratiques qui nous empêchent de cloner les dinosaures

La raison principale est que l'ADN des dinosaures ne vieillit pas bien.

"Pour autant que nous le sachions, il ne survit pas très longtemps", explique Barrett.

"L'ADN le plus ancien que nous connaissons dans les archives fossiles a environ deux millions d'années. Et cet ADN est constitué de fragments de bactéries, de terre, de champignons et de choses comme ça."

Chez les animaux, les plus anciennes données génétiques disponibles proviennent de créatures qui se sont éteintes il y a 50 000 ans, illustre Barrett.

"Nous n'aurons pas d'ADN d'autres animaux ou plantes éteints avant de nous rapprocher de notre époque."

"Je suis donc assez sceptique à ce sujet", conclut-il.

M. Di Giacomo est d'accord avec M. Barrett et affirme que même une percée scientifique en termes de génétique des dinosaures ne signifie pas le succès du clonage.

"Cloner des espèces qui sont si éloignées de nous dans le temps géologique est très complexe car il y a trop de variables inconnues.

Elle soulève également des questions éthiques potentielles.

"Des films comme "Jurassic Park" et "Jurassic World" nous montrent toutes les raisons de ne pas le faire car ils se concentrent sur les conséquences que les humains subiraient. Et ils ne parlent pas beaucoup de la cruauté de ramener ces animaux dans un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'ils auraient vu à leur époque", souligne-t-il.

5. Les dinosaures étaient-ils des "créatures stupides" ?

M. Di Giacomo explique que les progrès technologiques ont donné aux scientifiques davantage de moyens pour comprendre comment les dinosaures vivaient et se comportaient.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pense que les petits dinosaures carnivores comme Troodon étaient très intelligents

"Tous les dinosaures n'étaient pas super brillants et tous les dinosaures ne manquaient pas d'intelligence", explique-t-il.

"Ils étaient aussi intelligents qu'ils devaient l'être pour le monde dans lequel ils vivaient."

Le professeur Barrett ajoute que certains dinosaures étaient "en fait assez intelligents", en référence aux plus petits qui mangeaient de la viande.

"Certains d'entre eux ont pu être actifs la nuit pour éviter la compétition avec des animaux plus grands. Si c'est le cas, vous avez évidemment besoin d'un cerveau plus gros pour gérer les informations supplémentaires dont vous avez besoin, ainsi que de meilleurs sens de l'ouïe, de la vue et de l'odorat."

6. Les dinosaures étaient-ils de mauvais parents ?

Pendant plus d'un siècle, on a cru que les dinosaures étaient solitaires et brutaux, et qu'ils ne "pratiquaient" pas vraiment la parentalité. Puis, dans les années 1970 et 1980, de nouvelles découvertes ont révélé qu'ils avaient un comportement social plus complexe.

Un dinosaure herbivore, qui aurait vécu il y a 77 millions d'années, a été baptisé Maiasaura, ce qui signifie "bonne mère lézard" en mots d'origine grecque et latine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Maiasaura a gagné son nom grâce à des preuves de "bonne éducation"

Une étude plus récente, publiée dans la revue Scientific Reports en octobre de cette année, est allée encore plus loin, suggérant que les dinosaures qui vivaient il y a 193 millions d'années s'organisaient en troupeaux et nourrissaient leurs petits.

"De nos jours, nous avons une meilleure compréhension des dinosaures et nous savons qu'au moins certains d'entre eux étaient de bons parents", déclare le professeur Barrett.

"Oui, il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas."

Pour sa part, M. Di Giacomo mentionne d'autres cas de dinosaures qui "prenaient soin des leurs".

"Il y a d'autres espèces qui ont été identifiées comme ayant un côté parental, et cela inclut des prédateurs comme Allosaurus", dit-il.