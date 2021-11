Accord sur le nucléaire iranien : qu'est-ce que c'est et sera-t-il relancé ?

L'Iran et un groupe de grandes puissances mondiales se réuniront à Vienne la semaine prochaine (29 novembre) pour tenter de relancer un accord nucléaire essentiel.

Et l'Agence internationale de l'énergie atomique prévient qu'elle n'est pas parvenue à un accord avec l'Iran sur les inspections d'installations clés.

L'Iran a toujours nié vouloir développer des armes nucléaires et a déclaré qu'il accueillerait favorablement un retour à l'accord précédent avec les puissances mondiales, qui limitait son activité nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques.

Si les négociations aboutissent, elles pourraient conduire à la fin des sanctions économiques contre l'Iran et limiter toute production future de matériel nucléaire potentiellement dangereux.

Quel était l'accord initial sur le nucléaire iranien ?

Il s'agissait d'un accord entre le "P5+1" (nom accrocheur des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies - les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France - plus l'Allemagne) et l'Iran concernant le programme nucléaire du pays.