Trafic de drogue : les "collecteurs de cocaïne" récupèrent les drogues de contrebande à Rotterdam

Par Linda Pressly et Michael Gallagher

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Kramer Group

Le nombre de jeunes hommes employés par des gangs criminels pour récupérer la cocaïne dans les cargaisons en provenance d'Amérique latine augmente à mesure que le volume du trafic de cocaïne entrant aux Pays-Bas par la ville portuaire de Rotterdam augmente.

La BBC a eu un rare aperçu du travail dangereux de ces "collecteurs de cocaïne" qui constituent un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement en stupéfiants en Europe.

Sur un écran de vidéosurveillance vacillant, une douzaine de silhouettes sombres courent en ligne avec une précision militaire vers un conteneur dans le port de Rotterdam.

Sa cargaison de fruits tropicaux en provenance de Colombie a peut-être déjà été déchargée, mais cette boîte métallique de 12 mètres de long, identique à des milliers d'autres ici, a encore une cargaison à bord.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Quatre-vingts kilos de cocaïne sont cachés à l'intérieur de l'unité de réfrigération - une drogue dont la valeur marchande locale est d'environ 4 millions d'euros (2 623 828 000 FCFA).

Le travail des collecteurs consiste à sortir la drogue du conteneur et à l'éloigner des quais, d'où elle sera transportée à Amsterdam, Berlin et Londres.

"Le port est une mine d'or ! C'est magnifique", déclare un homme, dont le visage est masqué par un masque et une capuche, au journaliste Danny Ghosen dans son émission, Danny's Wereld, sur la chaîne de télévision néerlandaise VPRO.

"Je peux gagner de l'argent près de chez moi... et il y a toujours du travail."

Ce sont des jeunes hommes employés par des réseaux puissants et criminels.

"Chaque emploi est différent", explique l'homme. "Un patron dira : 'vous gagnerez une somme X à partager entre vous'. Un autre dira : 'vous aurez une partie de la drogue à vendre pour vous-mêmes'."

Les collecteurs gagnent environ 2 000 euros (1 311 914 FCFA) pour chaque kilo de cocaïne qu'ils écoulent. Et c'est un commerce qui a explosé.

"Nous les avons remarqués pour la première fois il y a environ deux ans", explique Andre Kramer, qui possède une entreprise de traitement de conteneurs dans le port.

"Il y en avait un ou peut-être deux, et ça arrivait une ou deux fois par an. Mais au cours des six derniers mois, les groupes de collecteurs sont devenus plus importants - 10 ou 12 personnes réunies, et cela se produit trois ou quatre fois par semaine."

Alors que le volume de cocaïne importée aux Pays-Bas augmente de manière exponentielle, les méthodes utilisées par les collecteurs deviennent également plus sophistiquées.

Parfois, ils ne sortent pas physiquement la cocaïne du port. Leur travail consiste plutôt à transférer la drogue dans un autre conteneur désigné par le gang avec l'aide d'un initié, qui sera ensuite transporté par camion hors du port. Parfois, les gangs attendent une cargaison de drogue à l'intérieur de la zone portuaire.

Nous avons récemment trouvé trois conteneurs "hôtels", explique Kramer. "Les collecteurs peuvent rester dans l'un d'eux pendant des jours - ils y mangent, boivent et font leurs besoins. Nous trouvons des matelas, des bouteilles d'eau vides, des emballages de nourriture..."

Mais passer son temps dans un conteneur "hôtel" en attendant que la voie soit libre peut être extrêmement dangereux.

Début septembre, neuf jeunes hommes se sont retrouvés piégés après que la porte du conteneur maritime dans lequel ils se cachaient - en partie rempli d'une cargaison de troncs d'arbres - se soit bloquée.

"Si vous êtes enfermé avec des matières biologiques comme des fruits ou du bois, ces choses utilisent encore de l'oxygène, ce qui signifie moins pour les personnes à l'intérieur - donc l'air se raréfie", explique Jan Janse, chef de la police portuaire de Rotterdam.

"Normalement, ils font en sorte de pouvoir ouvrir le conteneur de l'intérieur, mais quelque chose a mal tourné, et ils n'ont pas pu sortir."

La panique montant en même temps que la température, les collecteurs ont composé le 112 pour les services d'urgence néerlandais.

"Nous avions donc cette information que neuf personnes allaient mourir dans un conteneur, mais celui-ci se trouve dans un terminal parmi 100 000 autres conteneurs, et les collecteurs ne savaient pas exactement où ils se trouvaient", raconte Janse.

"Nous avons dû fouiller l'ensemble des locaux - il y avait des hélicoptères, beaucoup de policiers, de douaniers, les pompiers, les services ambulanciers. Ils ont eu de la chance que nous les trouvions à temps".

Les recherches ont duré quatre heures. Certains des hommes ont été hospitalisés pour des difficultés respiratoires. Mais pour des raisons de sécurité, Janse, qui est le chef de la police ici depuis sept ans, ne révélera pas comment ils ont trouvé les collecteurs.

"Disons simplement que nous avons fait des choses intelligentes", dit-il, énigmatique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le port de Rotterdam, le plus grand port maritime d'Europe, est une porte d'entrée pour la contrebande de cocaïne

En 2014, les autorités de Rotterdam ont intercepté plus de 5 000 kg de cocaïne dans le port. En 2020, ce chiffre atteignait le chiffre impressionnant de 41 000 kg.

"Cette année, nous estimons qu'il s'agira de 60 000 kilos", déclare Janse. "Nous battons le record chaque année. Je ne suis pas fier - c'est bien que nous ayons saisi la cocaïne, mais chaque année, il y a une plus grande quantité qui arrive."

Et les stupéfiants découverts dans le port ne représentent qu'une infime partie des importations illicites.

En septembre, 110 collecteurs ont été appréhendés dans la zone portuaire en un peu plus d'une semaine. Mais à moins d'être pris en flagrant délit, ils ne risquent qu'une amende de moins de 100 euros (84 £) pour violation de propriété. Certains collecteurs ont même de l'argent liquide sur eux afin de pouvoir payer les amendes sur place au cas où ils seraient arrêtés.

"Nous disons : "Nous faisons juste une belle promenade... Nous sommes fascinés par les conteneurs", explique le jeune homme masqué qui gagne sa vie en transportant des stupéfiants hors du port.

"Est-ce que j'ai quelque chose avec moi ? Est-ce que j'ai de la drogue ? Ou des outils ? Non, je n'ai rien sur moi."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un groupe d'hommes âgés de 18 à 23 ans a été sauvé de l'intérieur d'un conteneur maritime par les services d'urgence en septembre

Long de 42 km, le port de Rotterdam est le plus grand d'Europe. Plus de 23 000 conteneurs de marchandises y sont traités chaque jour. Et un élément central du travail des collecteurs de cocaïne et des organisations criminelles pour lesquelles ils travaillent est un catalyseur essentiel : la corruption.

"Si vous venez ici demain matin, je vous garantis que vous pouvez vous procurer un laissez-passer de sécurité. Il suffit de dire à un travailleur : "Prêtez-moi votre laissez-passer jusqu'à demain, et vous pourrez gagner 500 euros", explique le collecteur.

"C'est difficile de faire notre travail sans quelqu'un à l'intérieur, comme un douanier. Il peut avoir un conteneur qui devrait être inspecté, mais il le retire de la liste d'inspection pour vous."

Et si un initié refuse de coopérer, les collecteurs ont recours à l'intimidation.

"Dès qu'un douanier dit "non", vous menacez ses enfants", dit sinistrement l'homme masqué. "Alors il dira 'Oui' très rapidement."

Andre Kramer affirme que ses employés sont sous pression car ils sont dans le collimateur de ceux qui travaillent pour le crime organisé.

"Les gens sont approchés chez eux pour placer des conteneurs près d'une clôture, par exemple", dit-il. "Et j'ai même eu des employés qui ont donné leur démission - ils ne veulent plus travailler ici - ils ont peur".

Le procureur général de Rotterdam connaît bien ces histoires.

"Une grande partie de la criminalité dans la ville a un lien avec le problème de la drogue dans le port", explique Hugo Hillenaar. "Nous avons un incident de tir presque tous les jours. Il y a dix ans, ce n'était pas dans les rues. Maintenant, la violence augmente."

Et les répercussions sanglantes du trafic de cocaïne s'étendent à tout le pays - y compris l'assassinat audacieux, en plein jour, à Amsterdam, en juillet, du plus célèbre journaliste néerlandais spécialisé dans le crime, Peter R de Vries.

Légende image, Nadia Barquioua, fondatrice de JOZ

"Les organisations criminelles sont très bien organisées - elles ont leurs PDG, leurs ressources humaines, elles ont du personnel et des recruteurs", explique Nadia Barquioua, fondatrice de JOZ - une organisation qui soutient les jeunes.

JOZ gère des projets pour les jeunes sur la rive sud de Rotterdam, l'une des zones urbaines les plus défavorisées des Pays-Bas, d'où proviennent de nombreux ramasseurs de cocaïne de la ville. Plus d'un quart de la population a moins de 23 ans et plus de la moitié est issue de l'immigration.

Dans les années 1960 et 1970, des personnes venant de l'extérieur des Pays-Bas se sont installées ici, attirées par les possibilités d'emploi dans le port. Mais lorsque l'activité industrielle s'est déplacée vers l'ouest pour accueillir les méga-navires et que le travail s'est tari, ceux qui pouvaient se permettre de partir l'ont fait, laissant un grand nombre de ménages à faibles revenus.

JOZ travaille dans les écoles, les clubs et les centres communautaires pour tenter de détourner les jeunes de la criminalité.

"Nous devons leur montrer que gagner de l'argent de manière normale est beaucoup plus sûr que de le faire de manière criminelle, et qu'ils ont des opportunités dans la ville", explique Nadia Barquioua. "Il est plus facile d'élever des enfants heureux que de réparer des hommes brisés".

Il y a un nombre croissant de jeunes hommes qui travaillent comme collecteurs de cocaïne dans le port de Rotterdam.

"Nous avons des garçons de 14 ou 15 ans qui font ce travail, et c'est inquiétant", dit Hillenaar, "ils sont de plus en plus jeunes."

On parle d'un "Noël blanc" à Rotterdam, mais personne ne fait référence à la neige. À l'approche des fêtes de fin d'année, Hillenaar a un message pour les consommateurs de cocaïne.

"Chaque jour dans la ville de Rotterdam, 40 000 lignes de cocaïne sont reniflées", dit-il. "Chaque ligne que vous reniflez a une histoire de violence, d'extorsion et de mort".

Hillenaar espère qu'une modification de la loi qui entrera en vigueur en 2022 sera très dissuasive pour les collecteurs. Elle dispense d'amendes et impose une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an à toute personne non autorisée trouvée dans la zone portuaire. Mais étant donné les grandes quantités d'argent liquide qu'il est possible de gagner en tant que collecteur, tout le monde n'est pas convaincu que cela fonctionnera.

"Honnêtement, je ne pense pas que vous allez empêcher les drogues d'entrer dans le port de Rotterdam", déclare l'homme d'affaires Andre Kramer.

Il craint également que l'aggravation des sanctions et la menace d'une peine de prison ne provoquent des violences dans la zone portuaire.

"Aujourd'hui, les collecteurs vont partir tranquillement. Mais ça va être sinistre quand ils utiliseront n'importe quoi pour essayer de s'enfuir - armes, couteaux... Vous ne voulez pas qu'une sorte de spectacle du Far West se déroule dans votre terminal."