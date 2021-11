Violence à l'égard des femmes : le rôle des médias sociaux dans sa normalisation et la diffusion de nouvelles formes de celle-ci

Une femme et une fille sur trois âgées de 15 ans ou plus subira au moins une fois dans sa vie des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire, des violences sexuelles sans partenaire, ou les deux. C'est ce qu'ont calculé les Nations unies dans leurs derniers rapports. Mais il existe des formes de violence qui ne laissent pas d'impact clair sur les corps, dont le nombre de victimes ne peut être compté.

La violence qui entraîne ou risque d'entraîner pour les femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée."

Cette définition fait de la violence à l'égard des femmes un vaste champ qui englobe diverses formes de pratiques qui se renouvellent et se développent avec l'évolution des moyens de traiter les femmes.

L'illusion de la perfection et la perfection

Les médias sociaux sont l'un des incubateurs de la violence à l'égard des femmes et, sous diverses formes, ils peuvent réussir à dissimuler les aspects de la violence qu'ils contiennent sous les noms de divertissement, de mode et d'autres activités qui se répandent dans les médias sociaux et qui, en fait, exercent une pression sur les femmes allant jusqu'à la violence psychologique.

La célébrité et la "femme idéale" étaient auparavant l'apanage des stars de la télévision et du cinéma qui appartiennent à un monde bien éloigné de la réalité de la plupart des femmes sur terre.

Mais les médias sociaux ont réussi à créer de nombreuses copies des "icônes de la perfection", issues de cercles sociaux différents, et ont contribué à sa promotion à grande échelle.

Ainsi, de nombreuses femmes ont le sentiment que l'"idéal" qu'elles voyaient comme lointain est en fait plus courant qu'elles ne le pensent et plus facile à atteindre.

L'effet de ce sentiment sur les femmes est stressant pour elles dans tous les cas et se transforme en violence psychologique et physique chez certaines d'entre elles.

Il crée un sentiment d'infériorité et un manque de confiance en soi chez les femmes, en particulier chez les jeunes femmes. Alors que certaines d'entre elles sont convaincues de cette "imperfection" et l'acceptent, d'autres essaient d'atteindre cette image "complète" sans tenir compte des possibilités limitées et sans savoir à quel point cette perfection est fausse dans la plupart des cas.

De temps en temps, l'une des icônes de la beauté, du bonheur et de la "vie idéale" se dévoile sur les médias sociaux, révélant le vrai visage de sa vie. Comme ce qui s'est passé récemment avec le mannequin international, Bella Hadid, qui est apparue en larmes sur Instagram et a déclaré que "les médias sociaux ne sont pas réels."

Mais la rareté de cette situation face à la diffusion massive de photos et de clips montrant des corps parfaits, une vie de famille heureuse et un luxe de vie, ou le passage de la pauvreté à la richesse de certains grâce à la célébrité sur les médias sociaux, peut rendre l'efficacité de ces divulgations très faible.

Beaucoup ne savent peut-être pas que la plupart de ces vidéos sont des représentations d'un objectif de profit, ou que les corps parfaits sont des ajouts techniques à l'image et ne correspondent pas à la réalité.

Des abus sur les écrans

En 2018, Amnesty International a publié un rapport intitulé "Toxic Twitter" dans lequel elle a observé "le non-respect par l'entreprise des droits fondamentaux des femmes en raison de sa réponse insuffisante et inefficace aux violences et aux abus."

En septembre de cette année, Amnesty International a publié un rapport indiquant que "Twitter continue de décevoir les femmes en ce qui concerne la violence et les abus en ligne, malgré ses promesses répétées de faire le nécessaire pour faire d'Internet un endroit plus sûr pour les femmes."

Le rapport indique que Twitter a fait quelques progrès à cet égard, mais que ce n'est pas suffisant.

Twitter a reconnu qu'il devait faire davantage d'efforts dans ce domaine, mais a souligné qu'il prenait des mesures plus proactives pour lutter contre les abus sur son réseau.

Le 5 octobre de cette année, Plan International a lancé une campagne intitulée "Liberté d'être en ligne" après que ses recherches, au cours desquelles elle s'est entretenue avec 14 000 filles dans 22 pays du monde, ont montré que plus de cinquante pour cent d'entre elles avaient été victimes de violence et de harcèlement en ligne.

La recherche montre qu'une fille sur cinq a été contrainte de limiter son utilisation des médias sociaux, partiellement ou totalement, à cause de cette violence.

Selon le rapport de Plan, ce type de violence se produit sur tous les médias sociaux, mais Facebook est le plus grand incubateur, suivi par Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter et Tik Tok.

Le paradoxe ici est que les médias sociaux étaient censés être l'espace qui donne aux femmes une liberté qu'elles ne trouvaient pas dans leur environnement réel, et qu'il leur permettrait d'exprimer leur opinion et de contribuer à ce qui se passe autour d'elles.

Cependant, de nombreuses femmes ont été victimes de menaces, de harcèlement, de brimades et de diverses formes de violence en échange de l'expression de leur opinion par le biais des médias sociaux.

Les méthodes de dénonciation des médias sociaux sont rarement efficaces pour résoudre ce problème.

Plus une femme s'écarte du "courant dominant", plus elle a de chances de subir des violences. Nous constatons que les femmes de l'opposition, les minorités et les orientations sexuelles contraires au "socialement acceptable" sont plus vulnérables à la violence.

Normalisation de la violence

Si les menaces, les insultes et certains types de harcèlement constituent un type de violence explicite dans les médias sociaux, il existe un autre type de violence cachée qui n'est pas moins dangereux.

Il s'agit de la violence à l'égard des femmes enveloppée de "plaisanteries" et de "calomnies risibles", dont certaines femmes se retrouvent involontairement complices, ou poussées à le faire par crainte d'être accusées d'être trop sensibles et de "réagir de manière excessive".

Les sites de réseautage social diffusent des pages dont l'objectif déclaré est le divertissement et l'amusement, mais leur contenu repose principalement sur le fait de ridiculiser l'idée de femmes fortes et indépendantes, et de travailler à dépeindre ces femmes comme forcées d'entrer dans cette catégorie et d'avoir des remords, souhaitant un retour au "luxe" de la vie d'une femme qui dépend de son soutien de famille, de son père, d'un mari ou d'autres, sans avoir besoin de travailler ou même d'étudier !

De nombreuses "blagues" publiées dans ces pages dépeignent également la mère qui travaille comme une femme nerveuse qui ne trouve pas le temps, et qui parfois ne se soucie pas de ses enfants autant que de son travail et d'elle-même.

Les femmes actives ou indépendantes ne sont pas la seule cible des utilisateurs de cette stratégie.

Le contenu de certaines pages, par exemple, consiste surtout à se moquer de la capacité des femmes à contrôler leurs décisions, leurs choix et leur "humeur" sous prétexte d'"hormones".

Le contenu de ces "blagues", tel qu'ils le conçoivent, n'est bien sûr lié à aucun fait scientifique ou de recherche, qu'il soit psychologique ou physique . Il ne fait que perpétuer l'image stéréotypée d'une femme qui ne pense pas avec son esprit, mais qui contrôle sa vie et son destin comme des "hormones" sécrétées par son corps lors de changements physiologiques ou psychologiques.

Ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est qu'une bonne majorité ne la considère pas comme nuisible et ne la qualifie pas de violence. Et celui qui la voit peut être exposé à l'intimidation et à la violence, s'il n'est pas capable de l'affronter lui-même, il peut en subir les conséquences pendant un certain temps !

Mais ce même média social qui embrasse cette violence est aussi le moyen de diffuser des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes.

C'est elle qui veille à ce que ces campagnes et activités touchent le plus grand nombre de femmes possible.

#Colorez le monde en orange

Entre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, et la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, les activités de la campagne internationale pour mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes en raison de leur sexe s'étendent sous le titre "Unissons-nous contre la violence".

Il s'agit d'une campagne menée par le Secrétaire général des Nations Unies et ONU Femmes chaque année depuis 2008, et elle fait partie d'un projet lancé par les Nations Unies il y a des années qui vise à "mettre fin à la violence contre les femmes d'ici 2030".

Avec le lancement de la campagne, de nombreux bâtiments et points de repère dans le monde entier sont éclairés en orange, la couleur choisie par les Nations unies pour cette campagne, la couleur qui symbolise un avenir radieux sans violence.

La campagne pour 2021 porte le slogan "Orange le monde : Mettons fin à la violence contre les femmes maintenant" et se concentre sur "la nature globale de la violence contre les femmes et les filles et la reconnaissance des nombreux défis, notamment liés à la pandémie de Corona et aux situations de conflit", selon la déclaration des Nations unies.

Dans son discours de cette année, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Buh, a déclaré que la violence à l'égard des femmes est une "crise mondiale" et que des femmes et des filles vivent en danger partout dans le monde.

"Plus de 70 % des femmes ont subi des violences sexistes au cours de certaines crises", a déclaré la recherche. "Dans les pays, riches ou pauvres, les préjugés sexistes ont alimenté la violence contre les femmes et les filles."

Elle a souligné que "les conflits, les catastrophes naturelles liées au climat, l'insécurité alimentaire et les violations des droits de l'homme exacerbent la violence contre les femmes dans le monde entier."

Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de cette année, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : "La violence à l'égard des femmes et des filles reste le problème de droits de l'homme le plus répandu et le plus pressant au monde, un crime abject et une urgence de santé publique, avec des conséquences d'une portée considérable pour des millions de femmes et de filles dans tous les coins." des coins du monde."

Épidémie et "épidémie parallèle"

La campagne de cette année, comme la précédente, est étroitement liée aux répercussions de l'épidémie mondiale de Corona sur le statut des femmes. Les diverses conséquences économiques et sociales de l'épidémie ont considérablement augmenté le nombre de femmes victimes de violence.

Et la directrice générale de l'UNESCO a déclaré dans son message de l'année dernière qu'avant la propagation de l'épidémie de Corona, environ 243 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans subissaient des violences physiques ou sexuelles de la part de personnes proches, et que ces chiffres ont augmenté avec la propagation de la pandémie et ses conséquences étendues à différentes régions.

Une enquête menée par les Nations unies en 2021 sur la violence à l'égard des femmes et des filles pendant la pandémie dans treize pays a révélé que deux femmes sur trois ont subi ou connaissent une femme qui a subi des violences.

Ce sondage indique une forte incidence de la violence à l'égard des femmes et des filles pendant l'épidémie de Corona, et les taux de leur exposition à la violence avant l'épidémie étaient fondamentalement très élevés et effrayants.

Un rapport des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes indique que seulement 52 % des femmes mariées ou vivant en union prennent librement les décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé.

Alors que les femmes et les filles constituent 72 % de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde. Trois sur quatre d'entre elles sont exploitées sexuellement.

Si les organisations internationales et locales fournissent chaque année des statistiques sur les victimes de violence parmi les femmes et les filles, il reste impossible de compter réellement le nombre de victimes, car les femmes ne dénoncent souvent pas les violences pour de nombreuses raisons, notamment la peur de la société et la honte qu'elles infligent à la victime, et non à l'auteur.